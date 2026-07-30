/कंगाली के दलदल में धंसा PAK: इलाज के नाम पर अस्पतालों में बंट रही मौतें, वेंटिलेटर की भारी किल्लत से तड़प रहे मरीज

Pakistan Healthcare Crisis: पाकिस्तान में कंगाली का आलम यह है कि सरकारी अस्पताल अब इलाज की जगह मौत का अड्डा बन गए हैं. इस्लामाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल PIMS में पिछले 20 सालों से वेंटिलेटर की भारी कमी है, जो अब बेकाबू हो चुकी है. अस्पतालों के पास नई मशीनें खरीदने और उनका खर्च उठाने तक के पैसे नहीं हैं. हालत यह है कि स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को भी एक वेंटिलेटर तक नसीब नहीं हो रहा.
'डॉन' की ताजा रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले दो दशकों से पाकिस्तान के प्रमुख सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर की भारी कमी बनी हुई है, जिसके चलते रोजाना गंभीर मरीज बिना इलाज के दम तोड़ रहे हैं.
हाल ही में इस्लामाबाद के प्रमुख सरकारी अस्पताल 'पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज' (PIMS) में वेंटिलेटर उपलब्ध न होने के चलते एक स्थानीय मीडिया पेशेवर आबिद रजा काज़मी की मौत हो गई.
काज़मी के रिश्तेदार आसिम रजा ने आपबीती सुनाते हुए बताया, 'स्ट्रोक के बाद डॉक्टरों ने आबिद साहब को वेंटिलेटर पर रखने की सलाह दी. हम उन्हें आईसीयू ले गए, जहां 12 वेंटिलेटर थे, लेकिन एक भी खाली नहीं था. जब तक हमने उन्हें किसी निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का इंतजाम किया, तब तक उनकी सांसें टूट चुकी थीं.'
1,400 बेड वाले PIMS अस्पताल के पास अलग-अलग ICU में कुल 90 से ज्यादा वेंटिलेटर हैं, जो हमेशा 100% भरे रहते हैं. जब यह अस्पताल बना था, तब इस्लामाबाद की आबादी 5 लाख थी, जो अब बढ़कर 50 लाख हो चुकी है.
प्राइवेट अस्पतालों में वेंटिलेटर पर एक दिन का खर्च 3 लाख रुपये तक होता है. इतने भारी खर्च से परेशान होकर परिवार मरीजों को सरकारी अस्पताल लाते हैं, जिससे वहां वेंटिलेटर की लंबी वेटिंग लिस्ट बन जाती है और वेंटिलेटर खाली होने का इंतजार करते-करते मरीज दम तोड़ देते हैं.
वर्तमान में एक वेंटिलेटर की कीमत 30 लाख से 50 लाख पाकिस्तानी रुपये है और एक मरीज को वेंटिलेटर पर रखने का अस्पताल का रोजाना का खर्च लगभग 2 लाख रुपये आता है. PIMS अस्पताल के कार्यकारी निदेशक प्रो. राणा इमरान सिकंदर के मुताबिक, मशीन चलाने का दैनिक खर्च और इन्हें संभालने वाले विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की भारी कमी असली रुकावट है.
आपातकालीन मरीजों को वेंटिलेटर मुफ्त दिया जाता है, लेकिन अस्पताल को एक वेंटिलेटर चलाने में रोजाना करीब 2 लाख रुपये का खर्च आता है. पॉलीक्लिनिक अस्पताल के प्रवक्ता अब्दुल जब्बार भुट्टो ने बताया कि उनके 35 वेंटिलेटर हमेशा भरे रहते हैं. अगर नए वेंटिलेटर मिल भी जाएं, तो स्टाफ की भारी कमी के कारण उन्हें चलाया नहीं जा सकता.
कंगाल पाकिस्तान की खस्ताहाली का आलम यह है कि वह आधुनिक मेडिकल मशीनरी बनाने में पूरी तरह नाकाम रहा है. पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री फवाद चौधरी ने माना कि देश में इंजीनियरिंग के मानक इतने घटिया हैं कि उन्नत चिकित्सा उपकरणों का निर्माण नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, 'कोविड-19 के दौर में मैंने पाकिस्तान में वेंटिलेटर बनाने की कोशिश की थी और कुछ साधारण मॉडल तैयार भी हुए थे, लेकिन मेरे मंत्रालय छोड़ते ही किसी ने इस दिशा में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई.'