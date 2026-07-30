Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /कंगाली के दलदल में धंसा PAK: इलाज के नाम पर अस्पतालों में बंट रही मौतें, वेंटिलेटर की भारी किल्लत से तड़प रहे मरीज

कंगाली के दलदल में धंसा PAK: इलाज के नाम पर अस्पतालों में बंट रही मौतें, वेंटिलेटर की भारी किल्लत से तड़प रहे मरीज

Pakistan Healthcare Crisis: पाकिस्तान के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर और आईसीयू (ICU) लाइफ सपोर्ट मशीनों की भारी किल्लत है, जिसके चलते मरीजों को तय समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा. हाल ही में एक पत्रकार की मौत भी हुई है.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Jul 30, 2026, 08:09 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 08:09 AM IST
कंगाली के दलदल में धंसा PAK: इलाज के नाम पर अस्पतालों में बंट रही मौतें, वेंटिलेटर की भारी किल्लत से तड़प रहे मरीज
Image Credit: pakistan hospital ventilator crisis

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दिन में खेलते-दौड़ते हैं, लेकिन सूरज ढलते ही बन जाते हैं 'पत्थर'! जानिए पाकिस्तान...
Pakistan Solar Kids Mystery17 min ago
2
IIT Madras18 min ago
3
crude oil22 min ago
4
Delhi news23 min ago
5
PM Modi30 min ago