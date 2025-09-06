Pakistan: इमरान खान की बहन पर किसने फेंके अंडे? साली ने सोशल मीडिया पर कही ये बात; गृहमंत्री बोले ये उनकी साजिश
Advertisement
trendingNow12910508
Hindi Newsदुनिया

Pakistan: इमरान खान की बहन पर किसने फेंके अंडे? साली ने सोशल मीडिया पर कही ये बात; गृहमंत्री बोले ये उनकी साजिश

Pakistan News: रावलपिंडी पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी है कि दो संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की समर्थक बताई जा रही हैं. ये दोनों महिलाएं अपनी अधूरी मांगों के विरोध में प्रदर्शन कर रहीं थीं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Sep 06, 2025, 07:46 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Pakistan: इमरान खान की बहन पर किसने फेंके अंडे? साली ने सोशल मीडिया पर कही ये बात; गृहमंत्री बोले ये उनकी साजिश

Egg Attack on Imran Khan's Sister: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान पर शुक्रवार की शाम को अदियाला जेल के बाहर दो महिलाओं ने अंडा फेंक कर हमला किया. इसके बाद पाकिस्तानी पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में पता चला कि दोनों महिलाएं इमरान खान के सियासी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ी हैं. इस मामले में अब इमरान खान की साली यानि कि बुशरा बीबी की बहन का बयान सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर आया है. बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वटो ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर बिना किसी का नाम लिए हुए लिखा, “अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ बन रहे हैं, चीज़ों का ठीक से विश्लेषण करें और नतीजे पर पहुंचें.”

वहीं इमरान खान की साली मरियम रियाज़ के इस पोस्ट को शेयर करते हुए पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर उनके बयान पर पलटवार किया है. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, “खुद बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज कह रही हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है, अलीमा खान ने खुद के ऊपर जानबूझकर अंडा फिंकवाया है.”

 

Add Zee News as a Preferred Source

اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے ، اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں۔
Learn to analyze things, connect dots and reach conclusions

— Maryam Riaz Wattoo (@soulful7867) September 5, 2025

रावलपिंडी पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी है कि दो संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की समर्थक बताई जा रही हैं. ये दोनों महिलाएं अपनी अधूरी मांगों के विरोध में प्रदर्शन कर रहीं थीं. पुलिस के अनुसार, ये प्रदर्शनकारी "ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस" और "ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन" के अन्य सदस्यों के साथ रावलपिंडी पहुंचे थे. सभी मिलकर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे थे.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PakistanImran Khan

Trending news

अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Weather
अभी नहीं मिलेगी भारी बारिश से राहत, इन राज्यों में हेवी अलर्ट, आज कैसा रहेगा मौसम?
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
Ganpati Visarjan
Ganesh Visarjan 2025 LIVE: अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन आज, जानिए क्या होगा शुभ मुहूर्त; ऐसे करें बप्पा की विदाई
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
PM Modi
बाढ़ प्रभावित राज्यों का जायजा लेकर समीक्षा करेंगे PM मोदी, पीड़ितों से भी मिलेंगे
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
DNA
जहां ब्रह्मोस ने तबाही मचाई, वहां... हमला हुआ तो वहीं आतंकियों का कब्रिस्तान बनना तय
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
mounted police
गणपति विसर्जन में हुई तैनाती, जानें क्या होती है घुड़सवार पुलिस, कैसे करती है काम?
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
DNA
भारत का हथियार, ट्रंप का मुस्लिम यार खरीदार! क्यों उड़ गई US के 'बॉस' की नींद?
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
Bengaluru
97000000000 का प्रोजेक्ट, इस शहर में बनेगा सबसे लंबा डबल-डेकर फ्लाईओवर
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
Telangana NEWS
'नोचे बाल, खींची साड़ी, बरसाईं चप्पलें...', यूरिया न मिलने पर आपस में भिड़ीं महिलाएं
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
Army chief
कैसे बदलेगी भारतीय सेना का सूरत?आर्मी चीफ ने खोल डाला ब्लूप्रिंट, बोले- बस यही है...
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
Jammu Kasmir News
कश्मीर के कुछ मुसलमानों को अशोक चिह्न से क्या दिक्कत है? दरगाह में पत्थर से कुचला
;