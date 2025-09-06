Pakistan: इमरान खान की बहन पर किसने फेंके अंडे? साली ने सोशल मीडिया पर कही ये बात; गृहमंत्री बोले ये उनकी साजिश

Egg Attack on Imran Khan's Sister: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की बहन अलीमा खान पर शुक्रवार की शाम को अदियाला जेल के बाहर दो महिलाओं ने अंडा फेंक कर हमला किया. इसके बाद पाकिस्तानी पुलिस ने इन दोनों महिलाओं को हिरासत में ले लिया और पूछताछ में पता चला कि दोनों महिलाएं इमरान खान के सियासी दल पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से जुड़ी हैं. इस मामले में अब इमरान खान की साली यानि कि बुशरा बीबी की बहन का बयान सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर आया है. बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज वटो ने सोशल मीडिया के एक्स प्लेटफॉर्म पर बिना किसी का नाम लिए हुए लिखा, “अच्छा ड्रामा लगा हुआ है और आप सब बेवकूफ बन रहे हैं, चीज़ों का ठीक से विश्लेषण करें और नतीजे पर पहुंचें.”

वहीं इमरान खान की साली मरियम रियाज़ के इस पोस्ट को शेयर करते हुए पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी ने सोशल मीडिया पर उनके बयान पर पलटवार किया है. पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा, “खुद बुशरा बीबी की बहन मरियम रियाज कह रही हैं कि ये सब कुछ ड्रामा है, अलीमा खान ने खुद के ऊपर जानबूझकर अंडा फिंकवाया है.”

اچھا ڈرامہ لگا ہوا ہے ، اور آپ سب بیوقوف بنے جا رہے ہیں۔

Learn to analyze things, connect dots and reach conclusions

— Maryam Riaz Wattoo (@soulful7867) September 5, 2025

रावलपिंडी पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में जानकारी दी है कि दो संदिग्ध महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की समर्थक बताई जा रही हैं. ये दोनों महिलाएं अपनी अधूरी मांगों के विरोध में प्रदर्शन कर रहीं थीं. पुलिस के अनुसार, ये प्रदर्शनकारी "ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रैंड अलायंस" और "ऑल पाकिस्तान क्लर्क्स एसोसिएशन" के अन्य सदस्यों के साथ रावलपिंडी पहुंचे थे. सभी मिलकर सरकार के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे थे.