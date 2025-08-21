पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट में, 44.7 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे; पाक मीडिया का खुलासा

मौजूदा समय पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है. यहां पर गरीबी, बेरोजगारी, जनसांख्यिकीय दबाव और असमानता का संगम एक गहरी जड़ें जमाए संकट को दर्शाती हैं. इसके लिए देश के लिए दूरगामी परिणाम हैं, जहां 44.7 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है. ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि ये दावा है पाकिस्तानी अखबार ऑब्जर्वर का, जिसकी एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में 44.7 फीसदी लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं.

रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति आय हाल के वर्षों में स्थिर रही है और यहां तक कि घट भी गई है, जो गहराते आर्थिक चुनौतियों को दर्शाती है. पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-2023 के दौरान देश में प्रति व्यक्ति आय में 11.38 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई, जो 2022 में 1,766 डॉलर से घटकर 2023 में 1,568 डॉलर हो गई.

पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में जबरदस्त गिरावट

इस गिरावट के साथ-साथ समग्र अर्थव्यवस्था में भी तीव्र संकुचन हुआ, जो 375 बिलियन डॉलर से घटकर 341.6 बिलियन डॉलर हो गई. लेख में आगे कहा गया है कि इस ठहराव का मुख्य कारण लगातार संरचनात्मक समस्याएं हैं, जिनमें राजनीतिक अस्थिरता, मुद्रास्फीति, मुद्रा अवमूल्यन और कमजोर औद्योगिक उत्पादन शामिल हैं. क्षेत्रीय समकक्ष देशों की तुलना में, पाकिस्तान की प्रति व्यक्ति जीडीपी काफी कम है, जिसका अनुमान 2025 में 6,950 डॉलर है. रिपोर्ट में बताया गया है कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता असमानता को और गहरा करती है.

पाकिस्तान की आधी आबादी गरीबी रेखा से नीचे

विश्व बैंक के 2025 के निष्कर्षों के अनुसार, लगभग 44.7 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे रहती है, जो निम्न-मध्यम आय वाले देशों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति दिन 4.20 डॉलर के संशोधित मानक पर आधारित है, यह एक चौंका देने वाला आंकड़ा है जो अभाव के पैमाने को रेखांकित करता है.इससे भी अधिक चिंताजनक यह है कि 16.5 प्रतिशत आबादी, यानी लगभग 39.8 मिलियन लोग, अत्यंत गरीबी में रहते हैं, जो प्रति दिन 3 डॉलर से कम कमाते हैं, जो पहले के 4.9 प्रतिशत के अनुमान से तेज वृद्धि है.

असदुल्लाह की रिपोर्ट में खुली बड़े शहरों की पोल

असदुल्लाह चन्ना द्वारा लिखित लेख में बताया गया है कि कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे शहरी केंद्र बेहतर बुनियादी ढांचे, विविध अर्थव्यवस्थाओं और सेवाओं तक अधिक पहुंच से लाभान्वित होते हैं. इसके विपरीत, ग्रामीण क्षेत्र अविकसित रहते हैं, जहां स्वच्छ पानी, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक सीमित पहुंच है. इन क्षेत्रों में प्राथमिक आजीविका, कृषि, कम उत्पादकता और पुरानी प्रथाओं से प्रभावित है.

पंजाब और सिंध निवेश और विकास को आकर्षित कर रहे

प्रांतीय असमानताएं भी बनी हुई हैं. पंजाब और सिंध अधिक निवेश और विकास को आकर्षित करते हैं, जबकि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हिस्से ऐतिहासिक उपेक्षा और कमजोर शासन के कारण पिछड़ रहे हैं. संसाधनों का यह असमान वितरण सामाजिक असंतोष और हाशिए पर धकेले जाने को बढ़ावा देता है. मुद्रास्फीति, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं में, पाकिस्तान में एक पुरानी चुनौती बन गई है.

वार्षिक मुद्रास्फीति 3.2 फीसदी से बढ़कर 4.1 फीसदी पहुंची

यह मुद्रा अवमूल्यन, वैश्विक बाजार की अस्थिरता और घरेलू अक्षमताओं के कारण है. जुलाई 2025 में, वार्षिक मुद्रास्फीति 3.2 प्रतिशत से बढ़कर 4.1 प्रतिशत हो गई, जो दिसंबर 2024 के बाद से उच्चतम स्तर है. इसका सबसे गंभीर प्रभाव खाद्य और ऊर्जा की कीमतों पर पड़ा है. निम्न-आय वर्गों की क्रय शक्ति में कमी ने व्यापक कठिनाइयों को जन्म दिया है, जिसके कारण कई परिवारों को भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा में कटौती करनी पड़ी है. शिक्षा और स्वास्थ्य में सार्वजनिक निवेश गंभीर रूप से कम है, नवीनतम बजट में शिक्षा व्यय में 44 प्रतिशत की कटौती हुई है और स्वास्थ्य व्यय जीडीपी का लगभग 1 प्रतिशत है.

