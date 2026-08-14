'कंगाल' पाकिस्तान की भूखी जनता...राष्ट्रीय ध्वज वाले केक पर टूट पड़े लोग, Video Viral

Pakistan independence day cake loot: पाकिस्तान में भुखमरी का आलम ये है कि वहां आजादी के जश्न का केक काटा गया तो उसे लूटने की होड़ मच गई. सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें साफ दिख रहा है कि केक काटा जाता इससे पहले ही लोग उस पर टूट पड़े. यह वीडियो लाहौर के लिबर्टी मार्केट का बताया गया है, जहां आजादी की 79वीं वर्षगांठ के जश्न का कार्यक्रम रखा गया था.
वीडियो को एक्स हैंडल (@TheWarPolitics0) की तरफ से शेयर किया गया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के झंडे के डिजाइन में बने इस केक को विधिवत काटे जाने का इंतजार किए बिना ही लोग हाथों से केक भरकर भागते और खाते नजर आए.
दरअसल, योजना यह थी कि आजादी के जश्न के औपचारिक समारोह के दौरान केक काटकर वहां मौजूद लोगों और बच्चों में बांटा जाएगा, लेकिन मौजूद भीड़ का सब्र जवाब दे गया. लोगों को केक का टुकड़ा काटकर दिया जाता, इससे पहले ही सैकड़ों की संख्या में लोग केक पर झपट पड़े.
लोग बिना किसी संकोच के केक को नोचने और बटोरने लगे. कोई अपनी हथेलियों में केक भरकर भागता दिखा, तो कोई दूसरों को धक्का देकर केक पर टूट पड़ा. राष्ट्रीय ध्वज के हरे और सफेद रंग वाले इस केक का चंद मिनटों में नामोनिशान मिट गया.
यह घटना सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं, बल्कि पाकिस्तान की कड़वी सच्चाई है, जहां की जनता बुनियादी राशन, आटे और चीनी के लिए रोज़ाना संघर्ष करने को मजबूर है. स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज वाले केक की इस तरह हुई लूट ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बड़े-बड़े दावों के पीछे पाकिस्तान की जमीनी हकीकत कितनी खोखली हो चुकी है.