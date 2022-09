Marriyum Aurangzeb Insult: फिर पिटी पाकिस्तान की भद्द, सूचना मंत्री मरियम को कॉफी हाउस में घेरकर चोरनी-चोरनी चिल्लाने लगे लोग

Pakistan Minister Insult in London: पाकिस्तान और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार के साथ कुछ भी अच्छा होता नहीं दिख रहा है. पहले आर्थिक मोर्चे पर देश को असफलता मिली, फिर बारिश ने काफी कुछ तबाह कर दिया. अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाल कार्यक्रमों में पाक सरकार की किरकिरी हो रही है. कुछ दिन पहले ही उजबेकिस्तान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात के दौरान शरीफ को किरकिरी का सामना करना पड़ा तो अब पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम औरंगजेब (Marriyum Aurangzeb) को लंदन में काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी. दरअसल, उन्हें लंदन में एक कॉफी शॉप के बाहर प्रवासी पाकिस्तानियों ने घेर लिया और उन्हें देखकर चोरनी चोरनी कहकर चिल्लाने लगे. किसी तरह वह वहां से बचकर निकलीं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

कॉफी हाउस में घेरकर लोग करते हैं नारेबाजी

पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, मरियम औरंगजेब पिछले दिनों लंदन की यात्रा पर थीं. उसी दौरान उनके साथ यह घटना हुई. सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की बात करें तो आप देखेंगे कि उसमें मरियम एक कॉफी हाउस में कॉफी पी रही हैं. इसी दौरान भीड़ उन्हें घेरती है और उनरे गई सवाल पूछने लगती है. जब मरियम कोई जवाब नहीं देतीं तो लोग उन्हें चोरनी-चोरनी कहने लगते हैं. वह कॉफी हाउस से बाहर निकलकर जाने लगती हैं. लेकिन लोग पीछा नहीं छोड़ते और काफी दूर तक उनके पीछे-पीछे जाते हैं. वे कहते हैं कि देखो आ गई चोरनी. इस घटना से जुड़े दो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं.

Sad to see the toxic impact IK’s politics of hate & divisiveness has had on our brothers & sisters. I stayed & answered each & every question they had. Sadly, they are victims of IK’s propaganda. We will continue our work to counter IK’s toxic politics & bring people together https://t.co/KEgOPa5Y3p

— Marriyum Aurangzeb (@Marriyum_A) September 25, 2022