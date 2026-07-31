'युवा एकजुट हुए, तो सबकुछ पलट देंगे...', 'कॉकरोच' से क्यों डरने लगे PAK के गृहमंत्री? नकवी को सता रहा विद्रोह का खौफ!

Pakistan News: पाकिस्तान फिलहाल किस आर्थिक बहाली से गुजर रहा है, यह बात किसी से छिपी नहीं है. इस बात से भी नहीं इनकार किया जा सकता है कि पाकिस्तान की अवाम के मन में सरकार के खिलाफ बेहद गुस्सा भरा है. पाक के अलग-अलग हिस्सों से तमाम तनाव की खबरें सामने आती रही हैं. इस बीच वहां के गृहमंत्री महसिन नकवी ने हैरान करने वाला बयान दिया है.
दरअसल, उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिससे उन्होंने साफ कर दिया कि पाकिस्तान की मौजूदा शासन व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और देश का 70 साल पुराना ढांचा पूरी तरीके से नाकाम साबित हुआ है. इन सबके बीच पाकिस्तानी हुकूमत को 'कॉकरोच' नाम के शब्द से डर लगने लगा है. मोहसीन नकवी ने दावा किया कि अगर युवा गुस्से में आते हैं, तो वह सबकुछ पलट देंगे.
पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसीन नकवी ने कहा कि उनका देश वर्तमान में भारी कर्ज में डूबा हुआ है. उन्होंने यहां तक दावा कर दिया कि इससे आसानी से राहत नहीं मिलने वाली. उन्होंने कहा कि इस स्थिति को सही करने के लिए हमें जल्द से जल्द बेहतर कदम उठाने होंगे. पाकिस्तान काफी समय से बुरी स्थिति से गुजर रहा है और होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने के कारण पेट्रोल-डीजल की कीमतों में भारी उछाल हुआ, जिसने बुरी तरीके से हमें प्रभावित किया है.
नकवी ने कहा कि इस कारण देश में महंगाई आसमान छू रही है और सरकार से युवाओं की नाराजगी बढ़ते जा रही है. इन्ही परेशानियों के कारण नकवी ने पाकिस्तान में भी कॉकरोच विद्रोह की चेतावनी दे दी. उन्होंने कहा कि युवाओं को वह जगह नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी उन्हें जरूरत है. आप उन्हें युवा या कॉकरोच कुछ भी कह सकते हैं. नकवी ने दावा किया कि अगर ये सभी कॉकरोच एक साथ आ जांए, तो सबकुछ पलट सकते हैं.
हैरान करने वाली बात है कि मोहसिन नकवी ने अपने मुल्क की परेशानियां गिनाईं और सभा में बैठे लोग इसपर ताली बजा रहे थे. पाकिस्तान के गृहमंत्री का बयान पाक में गहराते प्रशासनिक, आर्थिक और संस्थागत संकट का सीधा प्रमाण दिखाता है. देश की आंतरिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था की कमान संभालने वाले गृह मंत्री मोहसिन नकवी के बयान से साफ है कि पाकिस्तान के भीतर संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थाएं किस कदर बेबस और प्रभावहीन हो चुकी हैं.