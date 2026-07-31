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'युवा एकजुट हुए, तो सबकुछ पलट देंगे...', 'कॉकरोच' से क्यों डरने लगे PAK के गृहमंत्री? नकवी को सता रहा विद्रोह का खौफ!

पाकिस्तान के गृहमंत्री मोहसिन नकवी को अपने देश में छात्र आंदोलन का डर सताने लगा है. एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान के युवाओं में बहुत आक्रोश भरा है औ वह चाहें, तो सबकुछ पलट सकते हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jul 31, 2026, 08:41 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:41 PM IST
'युवा एकजुट हुए, तो सबकुछ पलट देंगे...', 'कॉकरोच' से क्यों डरने लगे PAK के गृहमंत्री? नकवी को सता रहा विद्रोह का खौफ!

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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