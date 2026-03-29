पाकिस्तान को मिला जी हुजूरी का इनाम, होर्मुज पर ईरान से कर लिया ये सीक्रेट समझौता, मुंह ताकती रह गई दुनिया

Hormuz Strait Pakistan Iran Deal: मध्य पूर्व में जारी तनाव और तेल आपूर्ति संकट के बीच पाकिस्तान को बड़ी कूटनीतिक राहत मिली है. ईरान के साथ हुए एक अहम समझौते के तहत पाकिस्तान के 20 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिल गई है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस समझौते की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रतिदिन दो जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने इसे रचनात्मक कदम और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में सकारात्मक संकेत बताया. गौर करने वाली बात ये है कि इशाक डार ने अपने बयान में सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघजी को टैग किया. इससे साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान इस डील को सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि बड़े कूटनीतिक खेल का हिस्सा मान रहा है.

I am pleased to share a great news that the Government of Iran has agreed to allow 20 more ships under the Pakistani flag to pass through the Strait of Hormuz; two ships will cross the Strait daily. This is a welcome and constructive gesture by Iran and deserves appreciation. It… Add Zee News as a Preferred Source — Ishaq Dar (@MIshaqDar50) March 28, 2026

तेल संकट के बीच बड़ी राहत

वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल के बीच यह समझौता पाकिस्तान के लिए राहत लेकर आया है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई होती है. इस मार्ग के बाधित होने से तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थीं, जिससे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों पर भारी दबाव पड़ा.

युद्ध के बाद बदले हालात

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्रीय स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. इसके बाद ईरान ने होर्मुज पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस मार्ग को एक तरह के ‘चेकपॉइंट’ में बदल दिया, जहां से गुजरने वाले जहाजों को पहले पूरी जानकारी देनी होती है और अनुमति मिलने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाता है.

युद्ध शुरू होने के बाद से इस मार्ग पर समुद्री यातायात में भारी गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामान्य समय की तुलना में करीब 90% तक ट्रैफिक कम हो गया है. पिछले एक महीने में सिर्फ लगभग 150 जहाज ही इस रास्ते से गुजर पाए हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ा और बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है.

पाकिस्तान की सक्रिय कूटनीति

इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान ने सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभाई है. सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, जबकि इशाक डार ने क्षेत्रीय नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा. पाकिस्तान और ईरान के बीच लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो इस सहयोग को और महत्वपूर्ण बनाती है. साथ ही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत कर शांति प्रयासों पर चर्चा की. पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करते हुए कहा है कि यदि दोनों पक्ष तैयार हों तो वह वार्ता की मेजबानी करने के लिए भी तैयार है.

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कूटनीतिक इनाम या रणनीतिक समझौता?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने का कदम नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि भी है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मध्यस्थता की भूमिका निभाने के बदले पाकिस्तान को यह राहत मिली है, जिससे उसकी तेल और गैस आपूर्ति फिर से पटरी पर आ सकेगी.