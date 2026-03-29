Advertisement
trendingNow13157708
Hindi Newsदुनियापाकिस्तान को मिला जी हुजूरी का इनाम, होर्मुज पर ईरान से कर लिया ये सीक्रेट समझौता, मुंह ताकती रह गई दुनिया

पाकिस्तान को मिला जी हुजूरी का इनाम, होर्मुज पर ईरान से कर लिया ये सीक्रेट समझौता, मुंह ताकती रह गई दुनिया

Pakistan-Iran Deal: मध्य पूर्व में तनाव और तेल संकट के बीच पाकिस्तान को ईरान से बड़ी राहत मिली है. जानकारी के अनुसार, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट से पाकिस्तान के  20 जहाजों को गुजरने की अनुमति दी है. इस समझौते से पाकिस्तान की ऊर्जा आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Mar 29, 2026, 12:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Hormuz Strait Pakistan Iran Deal: मध्य पूर्व में जारी तनाव और तेल आपूर्ति संकट के बीच पाकिस्तान को बड़ी कूटनीतिक राहत मिली है. ईरान के साथ हुए एक अहम समझौते के तहत पाकिस्तान के 20 जहाजों को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की अनुमति मिल गई है. पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने इस समझौते की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रतिदिन दो जहाजों को इस मार्ग से गुजरने की अनुमति दी जाएगी. उन्होंने इसे रचनात्मक कदम और क्षेत्रीय स्थिरता की दिशा में सकारात्मक संकेत बताया. गौर करने वाली बात ये है कि इशाक डार ने अपने बयान में सीधे अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस, विदेश मंत्री मार्को रुबियो और ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघजी को टैग किया. इससे साफ संकेत मिलता है कि पाकिस्तान इस डील को सिर्फ एक समझौता नहीं, बल्कि बड़े कूटनीतिक खेल का हिस्सा मान रहा है.

 

तेल संकट के बीच बड़ी राहत

वैश्विक तेल बाजार में उथल-पुथल के बीच यह समझौता पाकिस्तान के लिए राहत लेकर आया है. होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक है, जहां से बड़ी मात्रा में कच्चे तेल की सप्लाई होती है. इस मार्ग के बाधित होने से तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गई थीं, जिससे ऊर्जा आयात पर निर्भर देशों पर भारी दबाव पड़ा.

युद्ध के बाद बदले हालात

28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद क्षेत्रीय स्थिति और तनावपूर्ण हो गई. इसके बाद ईरान ने होर्मुज पर कड़ी निगरानी शुरू कर दी. इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने इस मार्ग को एक तरह के ‘चेकपॉइंट’ में बदल दिया, जहां से गुजरने वाले जहाजों को पहले पूरी जानकारी देनी होती है और अनुमति मिलने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जाता है.

युद्ध शुरू होने के बाद से इस मार्ग पर समुद्री यातायात में भारी गिरावट दर्ज की गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सामान्य समय की तुलना में करीब 90% तक ट्रैफिक कम हो गया है. पिछले एक महीने में सिर्फ लगभग 150 जहाज ही इस रास्ते से गुजर पाए हैं, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन पर असर पड़ा और बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है.

पाकिस्तान की सक्रिय कूटनीति

इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान ने सक्रिय कूटनीतिक भूमिका निभाई है. सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की, जबकि इशाक डार ने क्षेत्रीय नेताओं के साथ संपर्क बनाए रखा. पाकिस्तान और ईरान के बीच लगभग 900 किलोमीटर लंबी सीमा है, जो इस सहयोग को और महत्वपूर्ण बनाती है. साथ ही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बातचीत कर शांति प्रयासों पर चर्चा की. पाकिस्तान ने खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश करते हुए कहा है कि यदि दोनों पक्ष तैयार हों तो वह वार्ता की मेजबानी करने के लिए भी तैयार है.

ये भी पढ़ें: ईरान में जमीनी ऑपरेशन की तैयारी में अमेरिका! हजारों सैनिक रवाना, पेंटागन अलर्ट; ट्रंप के फैसले पर टिकी दुनिया की नजर

कूटनीतिक इनाम या रणनीतिक समझौता?

विशेषज्ञों का मानना है कि यह समझौता केवल ऊर्जा आपूर्ति बहाल करने का कदम नहीं, बल्कि पाकिस्तान के लिए एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि भी है. कुछ विश्लेषकों का मानना है कि मध्यस्थता की भूमिका निभाने के बदले पाकिस्तान को यह राहत मिली है, जिससे उसकी तेल और गैस आपूर्ति फिर से पटरी पर आ सकेगी.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

US-Iran WarStrait of HormuzPakistan

Trending news

मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
PM Modi
मन की बात में मिडिल ईस्ट जंग पर बोले PM, स्वार्थ की राजनीति ना करें; 10 बड़ी बातें
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
West Bengal Election 2026
कहीं पर 57 तो कहीं पर 679...BJP-TMC के गले की फांस बनी ये सीटें, कौन करेगा 'खेला'
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?
PM Modi
तेल संकट: क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग और कैसे बदल रही है भारत की एनर्जी स्ट्रैटजी?
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
tulip garden
ट्यूलिप गार्डन ने फिर तोड़े रिकॉर्ड, दो हफ्तों में 1.4 लाख टूरिस्ट्स ने किया दीदार
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
Noida International Airport
देश के आर्थिक विकास का 'जेवर' से टेक ऑफ! नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बदलेगी तकदीर
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
DNA
घबराएं नहीं, आवाज उठाएं, गैस की कालाबाजारी के खिलाफ Zee News की मुहिम के साथ जुडें
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Katda
नवरात्र समापन के बाद भी नहीं थमी श्रद्धालुओं की भीड़, मां के दर्शन के लिए उमड़े भक्त
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
Sanskrit Week Days Name
Sunday नहीं ‘भानुवासर’! संस्कृत में क्या कहलाते हैं सप्ताह के 7 दिन? जानें अनोखे नाम
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
Iran war
ईरान और इजरायल-अमेरिका विवाद, वैश्विक अराजकता और भारतीय हितों की परीक्षा कैसे?
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित
punjab health scheme
पंजाब में ‘स्वास्थ्य क्रांति’ ने पांव पसारे, 109 आम आदमी क्लीनिक जनता को समर्पित