Pakistan: 'आसिम लॉ से चल रहा हमारा देश...' पूर्व PM इमरान खान बोले- आर्मी चीफ मुनीर मेरे घर की औरतों को कर रहे परेशान

Imran Khan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पूर्व पीएम इमरान खान ने कहा है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर उनके परिवार की महिलाओं को निशाना बना रहे हैं और देश को डकैत और डफर्स अलायंस के तहत चला रहे हैं. इमरान खान ने कहा कि मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ जितने भी अत्याचार हो रहे हैं वे सब आसिम मुनीर के आदेश पर हो रहे हैं. हमारा देश इस समय आसिम लॉ के तहत चल रहा है.

इमरान खान ने अपनी बहन अलीमा खान और पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की निंदा की. उन्होंने कहा कि मेरी बहनें और मेरी पत्नी का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. अलीमा खान सिर्फ मेरा संदेश लोगों तक पहुंचाती हैं. बता दें कि बुशरा बीबी को अल-कादिर ट्रस्ट मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है, जबकि इमरान खान को 14 साल की सजा हुई है. इमरान खान की पार्टी पीटीआई का दावा है कि उनके खिलाफ मामले राजनीतिक रूप से प्रेरित हैं.

भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद हैं इमरान खान

इन सब विवादों के बीच, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी के लिए 190 मिलियन पाउंड के भ्रष्टाचार के मामले में सजा के निलंबन पर जल्द सुनवाई की मांग वाली याचिका स्वीकार कर ली और संघीय एजेंसियों को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों पर नई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश सरदार मोहम्मद सरफराज डोगर और न्यायमूर्ति मोहम्मद आजम खान की खंडपीठ ने दम्पति की सजा निलंबन याचिका पर शीघ्र सुनवाई की याचिका को मंजूरी दे दी.

इमरान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (NAB) द्वारा बार-बार देरी के कारण पांच निश्चित तारीखों के बावजूद याचिकाओं की सुनवाई निर्धारित नहीं की गई थी. बैरिस्टर ने कहा कि कभी-कभी ब्यूरो अभियोजक की नियुक्ति नहीं करता है और कभी-कभी वह अधिक समय मांगता है. उन्होंने जोर देकर कहा कि हालांकि इमरान और उनकी पत्नी ने कभी भी चिकित्सा आधार पर राहत नहीं मांगी, लेकिन बीबी फिलहाल अस्वस्थ हैं इसलिए अविलंब आवेदनों पर जल्दी निर्णय लिया जाए. मुख्य न्यायाधीश डोगर ने कहा कि अदालत ने पहले ही कार्यालय को मामले को सुलझाने का निर्देश दे दिया है और आश्वासन दिया है कि रिपोर्ट मंगवाई जाएगी. इसके बाद पीठ ने आदेश दिया कि निलंबन याचिकाओं पर जल्द सुनवाई की जाए.