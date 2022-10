'Pakistan सबसे खतरनाक देशों में से एक है', अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बड़ा बयान

Joe Biden On Pakistan: पाकिस्तान (Pakistan) की एक बार फिर इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है. अमेरिका (US) के राष्ट्रपति जो बाइडेन (Joe Biden) ने पाकिस्तान (Pakistan) को लेकर बड़ा बयान दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि पाकिस्तान सबसे खतरनाक देशों में से एक है. बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बयान डेमोक्रेटिक कांग्रेस की अभियान समिति के स्वागत समारोह में संबोधन के दौरान दिया.

सबसे खतरनाक देशों में से एक है पाकिस्तान

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक है. जहां बिना किसी सामंजस्य के परमाणु हथियार हैं.

"What I think is maybe one of the most dangerous nations in the world, Pakistan. Nuclear weapons without any cohesion", said US President Joe Biden at Democratic Congressional Campaign Committee Reception pic.twitter.com/cshFV5GVHY

— ANI (@ANI) October 15, 2022