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पाकिस्तान बना दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, जानें इस लिस्ट में कहां खड़ा है भारत?

Most Polluted Country: आज के समय में बढ़ता प्रदूषण केवल एक देश की नहीं, बल्कि दुनिया भर के लिए आपदा बन चुकी है. हाल ही में आई IQAir 2025 की रिपोर्ट ने प्रदूषण की बेहद गंभीर स्थिति को लेकर खतरे की घंटी बना दी है. इस रिपोर्ट में दुनिया भर में प्रदूषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 11:29 PM IST
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पाकिस्तान बना दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, जानें इस लिस्ट में कहां खड़ा है भारत?

IQAir 2025 Report: हाल ही में IQAir 2025 ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसने दुनिया भर में पर्यावरण की बेहद गंभीर स्थिति को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है. इस रिपोर्ट में दुनिया भर में प्रदूषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो बताता हैं कि दक्षिण एशिया इस समय दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है, जहां की हवा इंसानी जीवन के लिए एक बड़ा खतरा से कम नहीं है. इस लिस्ट में पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश और ताजिकिस्तान भी सबसे ऊपर हैं. 

सबसे प्रदूषित देश

प्रदूषण के मामले में इस साल भारत के पड़ोसी देशों की हालात बेहद खराब रही है. पाकिस्तान, बांग्लादेश और ताजिकिस्तान, दुनिया भर के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों की सूची में सबसे ऊपर हैं. IQAir की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अब दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है. यहां की हवा बहुत ही ज्यादा खराब है. यहां का प्रदूषण स्तर WHO के सुरक्षित मानकों से 13 गुना ज्यादा है. इसका मतलब है कि, लोग यहां हर एक पल जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं. वहीं इस लिस्ट में बांग्लादेश दूसरे स्थान पर और ताजिकिस्तान तीसरे स्थान पर है.

कितने नंबर पर है भारत?

वहीं, भारत की बात करें तो, इस लिस्ट में भारत छठे स्थान पर है. लेकिन छठे स्थान पर होना भी बेहद गंभीर है. यहां भी कई शहरों में प्रदूषण का स्तर सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना हुआ है. 

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प्रदूषण का मुख्य कारण

दुनिया भर में इस बढ़ते प्रदूषण के पीछे तीन प्रमुख कारण बताए गए हैं. 

  • गाड़ियों से निकलने वाला धुआं- प्रदूषण बढ़ने के कारणों में वाहनों का धुआं एक कारण है. सड़कों पर बढ़ती गाड़ियां और पुराने इंजन, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं और हमें जहरीली हवा में सांस लेने पर मजबूत कर रहे हैं. 

  • इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन - बढ़ते प्रदूषण का एक इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन भी है. फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और केमिकल वेस्ट पर्यावरण को तेजी से प्रदूषित कर रहा है. 

  • फसल जलाना - इसके कारणों में पराली जलाना भी एक कारण है. इससे निकलने वाला धुआं पूरे क्षेत्र को स्मॉग से भर देता है. 

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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