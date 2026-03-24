पाकिस्तान बना दुनिया का सबसे प्रदूषित देश, जानें इस लिस्ट में कहां खड़ा है भारत?

IQAir 2025 Report: हाल ही में IQAir 2025 ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, जिसने दुनिया भर में पर्यावरण की बेहद गंभीर स्थिति को लेकर खतरे की घंटी बजा दी है. इस रिपोर्ट में दुनिया भर में प्रदूषण के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं, जो बताता हैं कि दक्षिण एशिया इस समय दुनिया का सबसे प्रदूषित क्षेत्र बना हुआ है, जहां की हवा इंसानी जीवन के लिए एक बड़ा खतरा से कम नहीं है. इस लिस्ट में पाकिस्तान के साथ-साथ बांग्लादेश और ताजिकिस्तान भी सबसे ऊपर हैं.

सबसे प्रदूषित देश

प्रदूषण के मामले में इस साल भारत के पड़ोसी देशों की हालात बेहद खराब रही है. पाकिस्तान, बांग्लादेश और ताजिकिस्तान, दुनिया भर के सबसे ज्यादा प्रदूषित देशों की सूची में सबसे ऊपर हैं. IQAir की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान अब दुनिया का सबसे प्रदूषित देश बन गया है. यहां की हवा बहुत ही ज्यादा खराब है. यहां का प्रदूषण स्तर WHO के सुरक्षित मानकों से 13 गुना ज्यादा है. इसका मतलब है कि, लोग यहां हर एक पल जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं. वहीं इस लिस्ट में बांग्लादेश दूसरे स्थान पर और ताजिकिस्तान तीसरे स्थान पर है.

कितने नंबर पर है भारत?

वहीं, भारत की बात करें तो, इस लिस्ट में भारत छठे स्थान पर है. लेकिन छठे स्थान पर होना भी बेहद गंभीर है. यहां भी कई शहरों में प्रदूषण का स्तर सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक बना हुआ है.

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प्रदूषण का मुख्य कारण

दुनिया भर में इस बढ़ते प्रदूषण के पीछे तीन प्रमुख कारण बताए गए हैं.