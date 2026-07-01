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PoK बन रहा नासूर, अफगानों ने किया नाक में दम... भारत के 'ट्रिपल अटैक' से पाकिस्तान बेदम!

Pakistan News: पाकिस्तान तीन तरफ से घिर गया है. एक तरफ वो सिंधु के पानी के लिए तरह है, तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने एयरस्ट्राइक कर दी और पीओके में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jul 01, 2026, 02:43 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:43 PM IST
PoK बन रहा नासूर, अफगानों ने किया नाक में दम... भारत के 'ट्रिपल अटैक' से पाकिस्तान बेदम!
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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