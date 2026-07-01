PoK बन रहा नासूर, अफगानों ने किया नाक में दम... भारत के 'ट्रिपल अटैक' से पाकिस्तान बेदम!

ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान सिंधु के पानी के लिए तड़प रहा है. सिंधु के पानी के लिए लाचार शहबाज के मंत्री गीदड़भभकी दे रहे हैं, जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने सूचना मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पीएम ने कहा है कि पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे. अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अपने हिस्से की पानी की हर हाल में रक्षा करेगा और भारत को पानी का प्रवाह रोकने नहीं दिया जाएगा. अगर कोई पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो हम उसके हाथ काट देंगे.