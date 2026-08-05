/PoK पर रिपोर्टिंग से आग बबूला हुआ पाकिस्तान, दुनिया में होती किरकिरी के बीच विदेशी मीडिया पर बैन; पत्रकारों को लेनी होगी NOC

Pakistan issues new guidelines for foreign media: क्या पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने जा रहा है. यह सवाल इसलिए उठने लगा, क्योंकि पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है, जो दुनियाभर के लोगों को नहीं समझ आ रहा है. पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) में जारी प्रदर्शन के कारण पाक सरकार और मुनीर सेना की पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है. इसके बाद इस्लामाबाद ने विदेशी मीडिया पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं.
शहबाज सरकार की ओर से इस संबंध में एक नया आदेश भी जारी किया गया. नए नियम के अनुसार, मान्यता प्राप्त पत्रकारों को इस्लामाबाद, कराची और लाहौर के बाहर आधिकारिक रिपोर्टिंग के लिए एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा. इसके साथ ही एक ऐप के माध्यम से पंजीकरण और प्रेस कार्ड भी जारी किए जाएंगे.
पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (मोइब) की ओर से जारी 'फॉरेन मीडिया फैसिलिटेशन गाइडलाइन्स 2026' के अंतर्गत सभी मान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए इस्लामाबाद, कराची और लाहौर से बाहर किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग के लिए पहले मंत्रालय से NOC प्राप्त करना होगा. हालांकि, एबटाबाद और मरी की व्यक्तिगत यात्रा के लिए तीन कार्य दिवसों के भीतर एनओसी लेने से छूट दी गई है.
Pakistan issues new guidelines for foreign media in the country.
All foreign media personnel will now require a No Objection Certificate (NOC) from Pakistan govt to travel to any city outside
Islamabad, Lahore and Karachi for news coverage. pic.twitter.com/gy2XykWahU
— Sidhant Sibal (@sidhant) August 4, 2026
पाकिस्तान सरकार की नई गाइडलाइन देश में काम करने वाले सभी विदेशी प्रिंट, इलेक्ट्रिक, डिजिटल, वेब-आधारिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू की गई है. इतना ही नहीं, उन लोगों को भी एनओसी लेना होगा, जो विदेशी मीडिया के पत्रकारों के लिए फ्रीलांसिंग समेत अन्य काम करते हैं.
पाकिस्तान के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ओर से एक ऐप भी बनाया गया है, जिसके तहत विदेशी पत्रकार एनओसी के लिए रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे. पाकिस्तान में स्थित सभी देशों के दूतावासों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है. मंत्रालय की ओर से बताया गया कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ऐप विंग के जरिए प्रेस कार्ड मिलेगा. इसी कार्ड की मदद से उन्हें आधिकारिक मीडिया कार्यक्रम या किसी भी सरकारी परिसर में प्रवेश मिल पाएगा.
आवश्यकता पड़ने पर पत्रकारों को ये कार्ड दिखाना होगा. वहीं, इसकी अवधि समाप्त होने के बाद इसको रिनिवल कराना होगा या गुम होने पर नए कार्ड के लिए पुनः अप्लाई करना होगा. अगर वह देश छोड़कर जाते हैं या फिर किसी अन्य संस्थान में जाते हैं, तो उन्हें इस कार्ड को वापस करना होगा. बताया जा रहा है कि विदेशी पत्रकारों को ये कार्ड दो कैटेगरी में दिए जाएंगे.