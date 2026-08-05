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PoK पर रिपोर्टिंग से आग बबूला हुआ पाकिस्तान, दुनिया में होती किरकिरी के बीच विदेशी मीडिया पर बैन; पत्रकारों को लेनी होगी NOC

Pakistan issues new guidelines for foreign media: पीओके में जारी हिंसा को लेकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की किरकिरी हो रही है. ऐसे में पाकिस्तान ने विदेशी मीडिया के लिए कड़े नियम लागू किए हैं. अब नई गाइडलाइन के तहत पत्रकारों को NOC लेनी होगी. इससे पहले अल-जजीरा को पाकिस्तान ने बैन किया था.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 05, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 10:16 AM IST
PoK पर रिपोर्टिंग से आग बबूला हुआ पाकिस्तान, दुनिया में होती किरकिरी के बीच विदेशी मीडिया पर बैन; पत्रकारों को लेनी होगी NOC

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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