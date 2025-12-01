Advertisement
दुनिया

PAK के इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की तैयारी तेज, इमरान खान से मुलाकात की जिद ने बढ़ाई सियासी घड़ी की टिक-टिक

Governor's Rule in Khyber Pakhtunkhwa: KP में CM सोहैल अफरीदी के विरोध प्रदर्शन के बाद पाकिस्तान सरकार गवर्नर रूल लगाने पर विचार कर रही है. साथ ही KP के मुख्यमंत्री अफरीदी अब इस मामले को हाईकोर्ट ले जाने की बात कर रहे हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:34 AM IST
Governor's Rule in Khyber Pakhtunkhwa: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा (KP) प्रांत में गवर्नर रूल लगाने की संभावना पर सरकार विचार कर रही है. यह निर्णय KP के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी और उनकी टीम द्वारा हाल ही में की गई विरोध प्रदर्शन के कारण उठाया जा रहा है. KP के मुख्यमंत्री सोहैल अफरीदी ने अडियाला जेल (सेंट्रल जेल रावलपिंडी) के बाहर रातभर धरना दिया था. उनके इस कदम के बाद पाकिस्तानी जूनियर लॉ और जस्टिस मिनिस्टर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि गवर्नर रूल लगाने का ऑप्शन सुरक्षा और प्रशासनिक स्थिति के कारण चर्चा करना पड़ रहा है. 

व्यवस्था बनाने में  KP सरकार नाकाम
मलिक ने एक टीवी प्रोग्राम में कहा कि अफरीदी और उनकी टीम ने किसी भी तरह की काम करने वाली व्यवस्था बनाने में पूरी तरह विफल रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि KP सरकार केंद्र के साथ नहीं काम करना चाहती है और जरूरत के समय कोई ठोस कदम नहीं उठाती है.

दो महीने के लिए लागू किया जा सकता गवर्नर रूल
गवर्नर रूल पाकिस्तान के संविधान के तहत एक संवैधानिक कदम है, जो केवल आवश्यकता पड़ने पर लिया जाता है. मलिक ने कहा कि KP की स्थिति ऐसी है कि प्रशासनिक ढांचे की मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाना जरूरी हो सकता है. उन्होंने बताया कि यह निर्णय राष्ट्रपति की अनुमति से लिया जाएगा और शुरुआत में इसे दो महीने के लिए लागू किया जा सकता है. जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है.

मलिक ने KP सरकार पर आरोप लगाया कि वह रास्ते बंद करने और प्रांत को बाकी देश से अलग करने की योजना बना रही है. इस बीच, KP के गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने अपनी संभावित बदलाव की खबरों को खारिज किया और कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ, तो वे अपनी पार्टी के निर्णय का सम्मान करेंगे.

इमरान खान से ना मिलने पर हुआ बवाल
दरअसल, अफरीदी का विरोध प्रदर्शन इसलिए हुआ क्योंकि उन्हें लगातार आठवीं बार PTI के संस्थापक इमरान खान से मुलाकात करने की अनुमति नहीं दी गई थी. धरने के दौरान KP कैबिनेट के सदस्य भी मौजूद थे और PTI ने अपने सोशल मीडिया पर अफरीदी और पार्टी कार्यकर्ताओं के फजर की नमाज पढ़ते हुए वीडियो शेयर किया था.

आखिरी में अफरीदी ने घोषणा की कि धरना खत्म कर दिया गया है और अब वे इस मामले को इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ले जाएंगे. इस कदम से KP में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है और सरकार की ओर से गवर्नर रूल के ऑप्शन पर चर्चा जारी है. यह स्थिति दिखाती है कि KP में प्रशासन और राजनीतिक व्यवस्था के बीच गंभीर मतभेद हैं और आगे के कुछ दिन यहां के राजनीतिक माहौल को तय करेंगे.

harsh singh

ये ऑटोमोबाइल तथा टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष रूप से काम करते हैं, इनका फोकस लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, नई कारों और बाइक्स की लॉन्च, रिव्यू, और ट्रेंडिंग ऑटो सेक्टर से जुड़ी खबरों को पाठको...और पढ़ें

Khyber PakhtunkhwaPakistan

