Advertisement
trendingNow13128722
Hindi Newsदुनियाकराची, Pok के बाद अब लाहौर में अमेरिकी दूतावास पर हमला, गुस्साई भीड़ ने लगाई आग

कराची, Pok के बाद अब लाहौर में अमेरिकी दूतावास पर हमला, गुस्साई भीड़ ने लगाई आग

US Israel Iran War: खामेनेई की मौत के बाद पाकिस्तान के लाहौर में गुस्साए लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर जमकर पत्थरबाजी की और आग लगा दी. इससे पहले कराची और पीओके में भी ऐसा आलम देखने को मिला था.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Mar 03, 2026, 11:50 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कराची, Pok के बाद अब लाहौर में अमेरिकी दूतावास पर हमला, गुस्साई भीड़ ने लगाई आग

Pakistan News: अमेरिका- इजरायल के संयुक्त हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई थी. उनकी मौत के बाद दुनिया भर के मुस्लिमों में गुस्सा है. पाकिस्तान के लोगों में भी गुस्सा साफ नजर आ रहा है. पाकिस्तान के लाहौर में गुस्साए लोगों ने अमेरिकी दूतावास पर जमकर पत्थरबाजी की और दूतावास में आग लगा दी. इससे पहले ये आलम कराची और पीओके में भी देखने को मिला था. 

पहले भी किया गया था प्रदर्शन
इससे पहले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत पर पाकिस्तान के कराची में स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास (US कॉन्सुलेट) के बाहर हिंसक प्रदर्शन, आगजनी की गई थी. उग्र भीड़ ने परिसर के बाहरी हिस्से में आग लगा दी थी. जिसके बाद हालात तेजी से बिगड़ गए थे. इसका वीडियो भी सामने आया था. इसमें करीब 9 लोगों की जान चली गई थी. जबकि कई लोग घायल हो गए थे. जिन्हें आनन-फानन में अस्पताल में एडमिट कराया था.

बंद की गई थी सड़कें
विरोध प्रदर्शन के चलते सुल्तानाबाद से माई कोलाची जाने वाली सड़क बंद कर दी गई थी. यातायात पुलिस ने जिन्ना ब्रिज से आने वाले वाहनों को वैकल्पिक मार्गों की ओर मोड़ दिया था. बोट बेसिन और पीआईडीसी से आने वाले ट्रैफिक को भी डायवर्ट किया गया था. इसके कुछ ही देर बाद प्रदर्शनकारियों ने लाहौर  में भी प्रेस क्लब के बाहर भी प्रदर्शन किया था. यही आलम Pok में भी देखने को मिला था.

Add Zee News as a Preferred Source

वीजा अपॉइंटमेंट किए रद्द
मौजूदा हालात को देखते हुए अमेरिकी दूतावास ने सभी वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए हैं. यह आदेश इस्लामाबाद दूतावास के साथ-साथ लाहौर और कराची के कांसुलेट पर भी लागू होगा. 6 मार्च तक ये प्रभावी रहेगा.

खामेनेई की मौत पर छाया मातम
अमेरिका और इजरायल के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत हो गई थी. जिसके बाद पूरी दुनिया के शिया समुदाय के मुसलमानों में मातम छा गया था. कई ऐसे वीडियो सामने आए थे जिसमें लोग भावुक दिखे थे. इतना ही नहीं कई देशों में प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है. 

ये भी पढ़ें: हम हमेशा जंग लड़ सकते हैं... मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ट्रंप बोले- US के पास ‘अनलिमिटेड’ हथियार

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Pakistan News

Trending news

बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
West Bengal Election 2026
बंगाल में चुनावी बिगुल बजने वाला है? 6–7 चरणों में चुनाव की तैयारी, क्या है प्लान?
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
5 largest ancient armies
इतिहास की 5 सबसे 'खूंखार' सेनाएं! 10 लाख की सेना और हजारों लड़ाके हाथी; बहा देते...
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
Iran isreal war
खामेनेई की वो 4 भूलें याद हैं! अब कांग्रेस पूछ रही, हमले पर खामोश क्यों है भारत
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
Oman Ship Attack
ओमान में ईरान के हमलों से हड़कंप, एमकेडी व्योम पर लगी भीषण आग; 3 भारतीयों की मौत
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
Iran-Israel War
मिडिल ईस्ट से शुरू भारतीयों का रेस्क्यू मिशन, ये एयरलाइंस चलाएंगे राहत ऑपरेशन
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
PM Modi
जंग में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए PM मोदी ने की दिग्गजों से बात, दिया ये प्लान
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
Kashmir protests
खामेनेई की मौत पर कश्मीर में बवाल, घाटी में विरोध प्रदर्शन; प्रशासन ने लगाए प्रतिबंध
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
Punjab War On Drugs
युवाओं को नशे के खतरे से बचाने के लिए पंजाब सरकार की लड़ाई लगातार जारी रहेगी: CM
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
Punajb news
जंग के बीच मिडिल ईस्ट में फंसे पंजाबियों को बड़ी राहत, CM ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह
West Bengal
'इन्होंने बंगाल को दलदल में धकेला...,' मथुरापुर में 'दीदी' पर जमकर बरसे अमित शाह