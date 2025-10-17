Advertisement
पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कर दी गद्दारी, सीजफायर के बाद भी कर दी एयर स्ट्राइक

अभी शुक्रवार को दोनों देशों के बीच 48 घंटों के लिए सीजफायर का ऐलान हुआ था. लेकिन कुछ ही घंटों में दोगले पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा दिया और अफगानिस्तान पर हवाई हमले शुरू कर दिए. अफगानिस्तान के तोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर हवाई हमले करने के आरोप लगाए हैं.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 17, 2025, 10:40 PM IST
पाकिस्तान अपने दोगलेपन से बाज नहीं आता है चाहे वो भारत के साथ की बात हो या फिर तालिबान के साथ की. अभी कल तक जो पाकिस्तान तालिबानी लड़ाकों के सामने सीजफायर के लिए गिड़गिड़ा रहा था और युद्ध विराम की मांग कर रहा था. आज उसी ने सीजफायर तोड़ते हुए तालिबान पर हवाई हमले शुरू कर दिए. अभी शुक्रवार को दोनों देशों के बीच 48 घंटों के लिए सीजफायर का ऐलान हुआ था. लेकिन कुछ ही घंटों में दोगले पाकिस्तान ने अपना रंग दिखा दिया और अफगानिस्तान पर हवाई हमले शुरू कर दिए. अफगानिस्तान के तोलो न्यूज के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान पर हवाई हमले करने के आरोप लगाए हैं. 

 पाकिस्तान ने अपने लड़ाकू विमानों से अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत और डूरंड लाइन के नजदीकी कई जिलों में जोरदार बमबारी की. इस बमबारी से स्थानीय आबादी में दहशत फैल गई और अफरा-तफरी का माहौल बन गया. अफगान प्रशासन का कहना है कि यह हमला युद्धविराम समझौते का उल्लंघन है और इस्लामाबाद को इसके परिणाम भुगतने होंगे. वहीं, पाकिस्तान की ओर से अब तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी गई है.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PakistanAfghanistan

