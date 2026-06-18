Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /जरा हटके
  • /हॉलीवुड को भी नहीं छोड़ रहा नकलची पाकिस्तान, उसी तर्ज पर बना डाला बवाली ऐड; अब पड़ गए लेने के देने

हॉलीवुड को भी नहीं छोड़ रहा नकलची पाकिस्तान, उसी तर्ज पर बना डाला बवाली ऐड; अब पड़ गए लेने के देने

Durex Pakistan: पाकिस्तान में एक ऐड को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है. जिसपर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. लोगों की नाराजगी के बाद कंपनी ने ऐड को सोशल मीडिया से हटा दिया.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 18, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 12:47 PM IST
हॉलीवुड को भी नहीं छोड़ रहा नकलची पाकिस्तान, उसी तर्ज पर बना डाला बवाली ऐड; अब पड़ गए लेने के देने

About the Author

Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
चैतन्य बघेल की जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टली, ED पर भड़के CJI
chhattisgarh news7 min ago
2
FIFA World Cup 202611 min ago
3
Reliance Jio Satellite Internet12 min ago
4
Sachin Tendulkar13 min ago
5
Delhi Jan Kalyan Camp 202622 min ago