ऑब्सेशन एक हॉरर फिल्म है जो बेयर नाम के एक अकेले आदमी के बारे में है जो वन विश विलो नाम का एक जादुई ट्रिंकेट खरीदता है और चाहता है कि उसकी बचपन की दोस्त निक्की उसे दुनिया में किसी और से ज्यादा प्यार करे. उसकी यह इच्छा पूरी होती है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था. निक्की की फीलिंग्स बहुत ज्यादा और ऑब्सेसिव हो जाती हैं. वह उससे दूर नहीं रह पाती, जब वह चला जाता है तो घबरा जाती है और परेशान करने वाला बर्ताव करने लगती है, उसका प्यार एक जेल बन जाता है जिससे वह बच नहीं पाती.