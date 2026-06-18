Durex Pakistan Ad: पाकिस्तान के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं हैं लेकिन पाकिस्तान अपनी हरकतों से नहीं बाज आता है. अब पाकिस्तान में एक ऐड को लेकर घमासान मचा हुआ है. ड्यूरेक्स पाकिस्तान ने हॉलीवुड फिल्म ऑब्सेशन से प्रेरित होकर एक इंस्टाग्राम ऐड पोस्ट किया, जिसने सिर्फ $750,000 के बजट में दुनिया भर में $250 मिलियन से ज्यादा की कमाई की है. हालांकि, इंटरनेट पर लोग इसपर तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.
ऑब्सेशन एक हॉरर फिल्म है जो बेयर नाम के एक अकेले आदमी के बारे में है जो वन विश विलो नाम का एक जादुई ट्रिंकेट खरीदता है और चाहता है कि उसकी बचपन की दोस्त निक्की उसे दुनिया में किसी और से ज्यादा प्यार करे. उसकी यह इच्छा पूरी होती है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसा उसने सोचा था. निक्की की फीलिंग्स बहुत ज्यादा और ऑब्सेसिव हो जाती हैं. वह उससे दूर नहीं रह पाती, जब वह चला जाता है तो घबरा जाती है और परेशान करने वाला बर्ताव करने लगती है, उसका प्यार एक जेल बन जाता है जिससे वह बच नहीं पाती.
इसे लेकर यूजर्स ने कहा कि ड्यूरेक्स पाकिस्तान ने एक ऐसी फिल्म ली जो पूरी तरह से बिना सहमति वाली फीलिंग्स के डर पर बनी थी, इसका इस्तेमाल “मेक हर ऑब्सेस्ड विद यू” टैगलाइन के साथ एक प्रोडक्ट बेचने के लिए किया. जबरदस्ती को रोमांस के तौर पर दिखाया और इसे एस्पिरेशनल के तौर पर पेश किया गया.
यूजर्स ने ऐड को “घिनौना” बताया और कहा कि इसमें फिल्म के सहमति वाले कॉन्टेक्स्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है. एक ऐसे ब्रांड के लिए जिसकी पूरी प्रोडक्ट कैटेगरी सुरक्षित और सहमति से सेक्सुअल एक्सपीरियंस को बढ़ावा देने के लिए है, यह चूक कई लोगों को बहुत नुकसानदायक लगी. एक कमेंट में लिखा था, “इससे मुझे उल्टी आने वाली है, दूसरे में लिखा था, “आप लोग जानते हैं कि यह सहमति से हुआ था, है ना? इसके बाद ब्रांड ने अपने सोशल मीडिया से ऐड हटा दिया.