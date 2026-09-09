/सऊदी अरब की ढाल बनेगा PAK: हूतियों पर एयरस्ट्राइक की तैयारी, मक्का पैक्ट का दिया हवाला

इन दिनों सऊदी अरब और ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के बीच सैन्य टकराव चल रहा है. पिछले कुछ दिनों में हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल और गैस प्लांटों पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें 73 लोग घायल हो गए. इन हमलों के बाद सऊदी अरब की मदद के लिए पाकिस्तान आगे आया है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने चेतावनी दी है कि यदि यमन का यह संघर्ष सऊदी सीमा के भीतर फैलता है, तो 'मक्का पैक्ट' की सामूहिक रक्षा (कलेक्टिव डिफेंस) वाली शर्त लागू की जा सकती है.
जियो न्यूज के साथ बातचीत में जब रक्षा मंत्री से पूछा गया कि क्या हूतियों के हमलों के बाद पाकिस्तान यमन पर हवाई कार्रवाई करेगा, तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. समझौते के तहत किसी भी एक सदस्य देश पर हुआ हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा.
आसिफ ने जियो न्यूज से कहा 'हम इस समझौते की शर्तों और नियमों से बंधे हैं और जरूरत पड़ने पर हम उनका पालन करेंगे. समझौते के सामूहिक रक्षा प्रावधान तब लागू होंगे जब किसी सदस्य देश के खिलाफ बिना उकसावे के कोई आक्रामकता होगी या यमन का संघर्ष सऊदी अरब तक फैलेगा. इससे पहले भी इस्लामाबाद में पत्रकारों से बात करते हुए आसिफ ने कहा था कि सऊदी अरब पर हूतियों के हमले को पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा.
आसिफ को उम्मीद है कि स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी और शांत हो जाएगी. साथ ही हूतियों को चेतावनी दी कि 'अपने आंतरिक मामलों को बाहर फैलाने' की कोशिशें समझौते के सामूहिक रक्षा प्रावधानों को सक्रिय कर सकती हैं.
मीडिया आउटलेट 'तुर्की टुडे' ने एक अज्ञात सूत्र के हवाले से दावा किया है कि पाकिस्तान जल्द ही ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर हवाई हमले शुरू कर सकता है. रिपोर्ट के अनुसार सैन्य कार्रवाई पूरी होने के बाद इन हमलों की जानकारी आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक की जाएगी. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी स्ट्राइक का मुख्य उद्देश्य यमन के सद्दा (Saada) और आसपास के रणनीतिक इलाकों से हूती विद्रोहियों को खदेड़ना होगा.
क्या पाकिस्तान इस जंग में उतरेगा? इस पर वॉशिंगटन के पॉलिटिकल एनालिस्ट जीशान शाह का रुख बिल्कुल अलग है. 'तुर्की टुडे' से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अक्सर ऐसे बयान बिना सोचे-समझे दे देते हैं, जिसे सरकार का पक्का स्टैंड नहीं माना जा सकता. साल 2015 में हूतियों के खिलाफ पहले सऊदी-यूएई ऑपरेशन के समय भी उन्होंने ऐसे ही दावे किए थे. शाह के मुताबिक, अगर सऊदी अरब हूतियों पर एक्शन लेता भी है, तो पाकिस्तान सीधे हवाई हमले करने के बजाय सिर्फ पीछे रहकर लॉजिस्टिक और तकनीकी मदद देने तक ही सीमित रहेगा.
तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब...ये तीनों देश 'मक्का पैक्ट' का हिस्सा हैं. जिसका सीधा मतलब ये है कि अगर किसी एक सदस्य देश की संप्रभुता या सुरक्षा पर बाहरी हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. इससे पहले साल 2025 में पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक-दूसरे की रक्षा के लिए एक अहम समझौता किया था, और इसी समझौते की बुनियाद पर बाद में मक्का पैक्ट के नियम तय किए गए थे.
हूतियों और सऊदी अरब की दुश्मनी आज की नहीं है. साल 2015 में सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान शुरू किया था, लेकिन वह नाकाम रहा और यमन गृहयुद्ध की आग में झुलस गया. इसके बाद से दोनों तरफ से लगातार हमले और जवाबी कार्रवाइयां होती रहीं. हाल ही में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, तो हूती विद्रोही भी खुलकर मैदान में उतर आए. इसके बाद से वे लगातार दर्जनों ड्रोन और मिसाइलें दागकर सऊदी अरब के प्रमुख ठिकानों और ऊर्जा ढांचे को निशाना बना रहे हैं.