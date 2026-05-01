इंडिया की स्ट्रैटजी का मुरीद बना पाकिस्तान, तेल संकट में शरीफ के मंत्री ने मानी भारत की ताकत

Iran-US War: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और तेल आपूर्ति में अनिश्चितता के बीच वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं. इसी बीच पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक ने भारत की ऊर्जा प्रबंधन क्षमता की खुलकर सराहना की है. उन्होंने कहा कि मौजूदा संकट में भारत की स्थिति पाकिस्तान की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें 120 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंचने के बाद कई देशों पर दबाव बढ़ा है. इस स्थिति में भारत ने अपने रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार और बड़े विदेशी मुद्रा भंडार का प्रभावी उपयोग किया है.

पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि भारत के पास पर्याप्त संसाधन हैं, जिससे वह तेल आपूर्ति में किसी भी व्यवधान का बेहतर तरीके से सामना कर सकता है. खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में संभावित रुकावटों के बावजूद भारत ने स्थिति को संतुलित रखा.

तेल भंडार बना भारत की ताकत

मलिक ने अपने बयान में कहा कि भारत के पास 60-70 दिनों तक चलने वाला रणनीतिक तेल भंडार मौजूद है, जिसे जरूरत पड़ने पर तुरंत जारी किया जा सकता है. इसके अलावा भारत के पास करीब 600 अरब डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार भी है, जो उसे वैश्विक संकट के दौरान अतिरिक्त मजबूती देता है. उन्होंने बताया कि भारत ने विभिन्न देशों से कच्चा तेल खरीदकर और टैक्स में कटौती जैसे कदम उठाकर अपने नागरिकों पर बोझ कम करने की कोशिश की है.

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पाकिस्तान की सीमित क्षमता उजागर

इसके विपरीत, पाकिस्तान की स्थिति अपेक्षाकृत कमजोर बताई गई है. मंत्री के अनुसार, पाकिस्तान के पास रणनीतिक तेल भंडार नहीं है और केवल वाणिज्यिक भंडार ही उपलब्ध हैं. उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल 5 से 7 दिनों का कच्चा तेल भंडार है, जबकि रिफाइंड उत्पाद 20-21 दिनों तक ही चल सकते हैं. हम भारत जैसी स्थिति में नहीं हैं.

IMF शर्तों का भी असर

मलिक ने पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति के लिए IMF की शर्तों को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने बताया कि राहत पैकेज के तहत पाकिस्तान को ईंधन पर टैक्स लगाने जैसे कड़े फैसले लेने पड़े. हालांकि, बढ़ती कीमतों के बीच सरकार ने डीजल पर टैक्स घटाकर शून्य करने और पेट्रोल पर बोझ डालने का फैसला किया है. साथ ही, मोटरसाइकिल चालकों के लिए लक्षित सब्सिडी भी दी जा रही है.

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भारत के फैसलों की सराहना

पाकिस्तानी मंत्री ने यह भी स्वीकार किया कि भारत IMF कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है, जिससे उसे नीतिगत फैसले लेने में अधिक स्वतंत्रता मिलती है. उन्होंने कहा कि भारत ने समय पर कदम उठाकर अपनी अर्थव्यवस्था को बड़े झटके से बचा लिया है.