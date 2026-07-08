/अरब सागर में गायब पाकिस्तानी विमान का मिला मलबा, क्रू मेंबर्स अबतक गायब; कैसे हुआ हादसा?

Pakistan Airlines: पाकिस्तान का एक कार्गो विमान मंगलवार ( 7 जुलाई 2026) की रात अरब सागर के ऊपर से अचानक गुम हो गया. यह विमान UAE के शारजाह से उड़ान भरकर कराची की ओर आ रहा था. इसमें 5 क्रू मेंबर्स सवार थे. काफी देर तक गायब होने के बाद आखिरकार विमान का मलबा अब मिल चुका है.
पाकिस्तानी मीडिया 'डॉन' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ( PAA) ने बताया कि मलबा ओरमारा से 53 समुद्री मील दक्षिण में बरामद किया गया. अधिकारियों ने आगे कहा कि नेवी और समुद्री एजेंसी की ओर से कार्गो एयरक्राफ्ट के मलबे का पता लगाने के लिए कई हवाई और समुद्री संसाधनों का इस्तेमाल किया गया था. हालांकि, क्रू मेंबर्स के शव अभी तक नहीं मिले हैं और सर्च अभियान अभी भी जारी है.
मंगलवार ( 7 जुलाई 2026) की देर रात कराची से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में अरब सागर के ऊपर एक प्राइवेट एयरलाइन K2 एयरवेज का एक बोइंग 737-400 कार्गो एयरक्राफ्ट रडार से गायब हो गया.
घटना के बाद आज सुबह पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सिविल एविएशन अथॉरिटी (CAA) और पाकिस्तान वायु सेना (PAF) को अरब सागर में सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का आदेश दिया. बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी एयर स्पेस में प्रवेश करते समय विमान का संपर्क टूट गया था. पायलट ने उड़ान के दौरान नेविगेशन प्रॉब्लम की सूचना दी थी और एरिया कंट्रोल सेंटर से मदद मांगी थी.
बुधवार ( 8 जुलाई 2026) को रेडियो पाकिस्तान ने बताया कि प्रधानमंत्री ने CAA, नेवी और PAF को सर्च ऑपरेशन में सभी उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया है.
इसके साथ ही उन्होंने विमान में सवार 5 चालक दल के सदस्यों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना जाहिर की. पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने भी लापता विमान को लेकर चिंता जताते हुए सफल सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन की उम्मीद जताई.
पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक, विमान ने रात 9 बजकर 18 मिनट पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी की सूचना दी. इसके बाद कराची एरिया कंट्रोल सेंटर की ओर से उसे तुरंत गाइड किया गया. हालांकि, रात 9 बजकर 21 मिनट पर रडार पर विमान को तेजी से नीचे उतरते और डायरेक्शन में अचानक बदलाव करते हुए देखा गया. इसके बाद कराची से लगभग 287 किलोमीटर पश्चिम में रडार कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन टूट गया. फ्लाइटराडार के अनुसार, AP-BOI के रूप में रजिस्टर्ड यह विमान एक बोइंग 737 4M0 (BDSF) है, जिसने साल 2024 में K2 एयरवेज के साथ सर्विस शुरू की थी. इसे मूल रूप से साल 1999 में एयरोफ्लोट को एक यात्री विमान के रूप में सौंपा गया था, जिसके बाद यह साल 2004 में गरुड़ा इंडोनेशिया में शामिल हो गया. विमान को साल 2012 में एक कार्गो एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया गया और बाद में TNT एयरवेज और ASL एयरलाइंस की ओर से ऑपरेट किया गया.