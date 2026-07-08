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अरब सागर में गायब पाकिस्तानी विमान का मिला मलबा, क्रू मेंबर्स अबतक गायब; कैसे हुआ हादसा?

Pakistan Missing Aircraft: UAE के शारजाह से उड़ान भरकर कराची की ओर आ रहा एक पाकिस्तानी कार्गो एयरक्राफ्ट अचानक गायब हो गया. अब इस विमान का मलबा मिल चुका है. हालांकि, इसमें सवार क्रू मेंबर्स के शव अभी तक नहीं मिले हैं.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 08, 2026, 09:35 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 09:35 PM IST
अरब सागर में गायब पाकिस्तानी विमान का मिला मलबा, क्रू मेंबर्स अबतक गायब; कैसे हुआ हादसा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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