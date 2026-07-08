/अरब सागर में गायब पाकिस्तानी विमान का मिला मलबा, क्रू मेंबर्स अबतक गायब; कैसे हुआ हादसा?

पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के मुताबिक, विमान ने रात 9 बजकर 18 मिनट पर नेविगेशनल सिस्टम में खराबी की सूचना दी. इसके बाद कराची एरिया कंट्रोल सेंटर की ओर से उसे तुरंत गाइड किया गया. हालांकि, रात 9 बजकर 21 मिनट पर रडार पर विमान को तेजी से नीचे उतरते और डायरेक्शन में अचानक बदलाव करते हुए देखा गया. इसके बाद कराची से लगभग 287 किलोमीटर पश्चिम में रडार कॉन्टैक्ट और कम्युनिकेशन टूट गया. फ्लाइटराडार के अनुसार, AP-BOI के रूप में रजिस्टर्ड यह विमान एक बोइंग 737 4M0 (BDSF) है, जिसने साल 2024 में K2 एयरवेज के साथ सर्विस शुरू की थी. इसे मूल रूप से साल 1999 में एयरोफ्लोट को एक यात्री विमान के रूप में सौंपा गया था, जिसके बाद यह साल 2004 में गरुड़ा इंडोनेशिया में शामिल हो गया. विमान को साल 2012 में एक कार्गो एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट किया गया और बाद में TNT एयरवेज और ASL एयरलाइंस की ओर से ऑपरेट किया गया.