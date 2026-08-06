'सरकार कहीं नहीं जा रही शहबाज शरीफ...': 'सिस्टम फेल' वाले बयान से पलटे पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी

'पाकिस्तान का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है...'. ऐसे विस्फोटक बयान देकर, अपनी ही सरकार पर हफ्तेभर में दो-दो बड़े जुबानी बम दागने के बाद पाकिस्तानी गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ की अगुवाई वाली पीएमएल (एन) की गठबंधन सरकार के फ्यूचर को लेकर बड़ा बयान दिया है. नकवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की सरकार के गिरने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा है कि सरकार अपना पांच साल का संवैधानिक कार्यकाल पूरा करेगी.
उनके इस नए बयान ने इसलिए भी ध्यान खींचा है क्योंकि पिछले हफ्ते दो बार बयानवीर बनते हुए दावा किया था कि पाकिस्तान की शासन व्यवस्था पूरी तरह चरमराकर ढह चुकी है और उनका देश बढ़ते राजनीतिक और आर्थिक संकट से निपटने में सक्षम नहीं है. हालांकि इसी बीच बिलावल भुट्टो की आलोचना और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के नकवी पर पलटवार ने देश की राजनीतिक स्थिरता को लेकर अटकलों को और तेज कर दिया है.
नकवी ने पत्रकारों से कहा, 'सरकार कहीं नहीं जा रही. वजीर-ए-आजम शरीफ पांच साल का संवैधानिक कार्यकाल पूरा करेंगे. हालांकि, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी के 'शहबाज सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है' वाले बयान के बाद PAK सरकार के भविष्य को लेकर चर्चाएं तेज हो गई थीं.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नकवी के बयानों पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि नकवी पिछले तीन वर्षों से बेहद ताकतवर पद पर हैं और कई मामलों में उन्हें प्रधानमंत्री को भी जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती. आसिफ ने तंज कसते हुए कहा कि यदि इतना अधिकार रखने वाला व्यक्ति भी शिकायत कर रहा है, तो बाकी मंत्रियों को घर चले जाना चाहिए. उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि नकवी शायद ही कभी कैबिनेट बैठकों में शामिल होते हैं और अब तक केवल दो तीन बैठकों में ही पहुंचे हैं.
आसिफ ने ये भी कहा कि अगर सिस्टम को बदलना है तो शुरुआत अपने मंत्रालय से करें और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) में सुधार लाकर दिखाएं, क्योंकि क्रिकेट प्रशंसक उसके प्रदर्शन से खुश नहीं हैं.
इस बीच पाकिस्तान की राजनीति में यह चर्चा भी तेज हो गई है कि क्या सेना प्रमुख फील्ड मार्शल असीम मुनीर मोहसिन नकवी को आगे कर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को कोई बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहते हैं.
विश्लेषकों का मानना है कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ती चुनौतियों के बीच मुनीर अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए नकवी को बड़ी राजनीतिक भूमिका में आगे बढ़ा सकते हैं, और सरकार का चेहरा बदलकर जनता का ध्यान डाइवर्ट कर सकते हैं.
पाकिस्तान इकोनॉमिक समिट में नकवी ने कहा था कि देश की शासन व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है. इसे शहबाज शरीफ पर बिना नाम लिए किया गया सीधा हमला माना गया था. उन्होंने जवाबदेही और न्याय व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नए प्रशासनिक क्षेत्रों या नए प्रांत बनाने की भी वकालत की थी. नकवी के इस विचार का मुनीर की सेना के प्रवक्ता ने भी समर्थन किया. उनका कहना था कि बेहतर शासन के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की जरूरत है.