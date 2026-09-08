'आतंकिस्तान' के मुंह पर 'इंटरनेशनल तमाचा', अहमदिया पर जुल्म को लेकर UN ने पाकिस्तान को जमकर सुनाया

Pakistan: पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों समेत अल्पसंख्यकों की दयनीय हालत किसी से छिपी नहीं है. अब अहमदिया मुसलमानों पर बढ़ते जुल्म को लेकर पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल पर पोल खुल गई है. संयुक्त राष्ट्र के एक्सपर्ट्स ने पाकिस्तान में अहमदिया मुस्लिम समुदाय के उत्पीड़न की लगातार आ रही खबरों पर चिंता जताई और अधिकारियों से उनको सुरक्षा देने और ह्यूमन राइट्स की याद दिलाई.
एक्सपर्ट्स ने साफ कहा कि अहमदिया मुसलमानों को लगातार धार्मिक आधार पर उत्पीड़न, आपराधिक कार्रवाई, हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है. हर शख्स को अपनी बात कहने, धर्म या आस्था का पालन करने का हक है. उनके साथ भेदभाव, हिंसा नहीं होनी चाहिए. न ही उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से अपने विश्वास को जताने से रोका जाना चाहिए या उनके किसी भी मानवाधिकार के मामले में भेदभाव का सामना करना पड़ना चाहिए.'
एक्सपर्ट्स ने कहा कि पाकिस्तान में लगातार अहमदिया मुसलमानों के पूजास्थलों पर हमले हो रहे हैं. कब्रों की बेअदबी हो रही है. साथ ही शांतिपूर्ण धार्मिक रीति-रिवाजों में दखल (खासकर ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा के दौरान), धार्मिक प्रथाओं या पहचान से जुड़े मामलों में गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई, और नफरत फैलाने वाले भाषण (हेट स्पीच) की बात भी कही गई है. रिलीज में कहा गया है कि हिंसा को रोकने, जवाबदेही तय करने और कमजोर समुदायों की सुरक्षा के लिए प्रभावी उपाय उठाने की जरूरत है.
पाकिस्तान को एक्सपर्ट्स ने दी नसीहत
एक्सपर्ट्स ने कहा, 'राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए पूरी सावधानी बरतें, आरोपों की तुरंत और निष्पक्ष जांच करें, अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार दोषियों पर मुकदमा चलाए और पीड़ितों को प्रभावी उपाय उपलब्ध कराए.' उन्होंने कहा, 'पाकिस्तान को 'बिना सजा के बच निकलने' (इम्प्युनिटी) के चलन को खत्म करना होगा, जिसने हमलों और नफरत व हिंसा भड़काने वालों को बिना किसी रोक-टोक के काम करने की छूट दी है. ये हमले अधिकारियों की मौन मिलीभगत से होते हैं, जबकि डर का माहौल लोगों और संस्थाओं को इन अल्पसंख्यक समूहों के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने से रोकता है.'
पाकिस्तान की 'इंटरनेशनल' बेइज्जती
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ईद-उल-फितर और ईद-उल-अजहा से जुड़ी हालिया घटनाएं यह दिखाती हैं कि पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों को भेदभावपूर्ण व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा है, जो सार्वजनिक जीवन से आगे बढ़कर उनके घरों की निजता तक फैली हुई है. रिलीज में इस बात पर जोर दिया गया कि किसी भी शख्स को सिर्फ अपने धार्मिक त्योहारों और रीति-रिवाजों का पालन करने के कारण गिरफ्तारी, हिरासत, निगरानी या आपराधिक मुकदमे का सामना नहीं करना चाहिए.