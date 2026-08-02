Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /PAK में क्यों उठी नए प्रांत बनाने की मांग? आपस में ही भिड़ गए रक्षा और गृह मंत्री, सेना किसके साथ?

PAK में क्यों उठी नए प्रांत बनाने की मांग? आपस में ही भिड़ गए रक्षा और गृह मंत्री, सेना किसके साथ?

Pakistan new provinces demand: पाकिस्तान के 4 प्रांत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को अब 12 से 16 छोटे प्रांतों में तब्दील करने की मांग उठी है. गृह मंत्री मोहसिन नकवी के ताजा बयान के बाद इस मुद्दे पर शहबाज शरीफ सरकार की अंदरूनी कहल भी सामने आई है. आइए जानते हैं पाकिस्तान में यह मांग क्यों उठ रही है...

Written ByBhoopendra Rai
Published: Aug 02, 2026, 06:07 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:07 PM IST
PAK में क्यों उठी नए प्रांत बनाने की मांग? आपस में ही भिड़ गए रक्षा और गृह मंत्री, सेना किसके साथ?
Image Credit: AI

About the Author

Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
LPG उपभोक्ताओं के लिए अलर्ट! 16 अगस्त की डेडलाइन मिस की तो बढ़ सकता है खर्च
2
3
4
5