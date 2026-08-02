/PAK में क्यों उठी नए प्रांत बनाने की मांग? आपस में ही भिड़ गए रक्षा और गृह मंत्री, सेना किसके साथ?

Pakistan new provinces demand: पाकिस्तान इस वक्त 2 वजहों से चर्चा में है. पहली ये कि PoK में जन आंदोलन पर वहां की पुलिस और सेना बर्बरता कर रही है. लोग महंगाई, भारी बिजली बिल, बुनियादी अधिकारों की कमी और क्षेत्रीय चुनावों में धांधली-हिंसा के खिलाफ सड़कों पर हैं. दूसरी वजह है नए प्रांत की मांग.
आर्थिक संकट और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहे पाकिस्तान में नए प्रांत की मांग पर बहस छिड़ गई है. इस मुद्दे पर पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार में अंदरूनी कलह सतह पर आ गई है, क्योंकि देश के गृह मंत्री व रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से आपस में भिड़ गए हैं.
पाकिस्तान में गहराते आर्थिक संकट और बढ़ती आबादी के बीच देश के प्रशासनिक ढांचे को बदलने की जंग छिड़ गई है. चार प्रांतों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान वाले मुल्क में गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने नए प्रांत बनाने का सुझाव दिया है. अब सवाल ये है कि पाकिस्तान में नए प्रांत बनाने की मांग क्यों उठी?
यह विवाद तब शुरू हुआ जब इस्लामाबाद में एक आर्थिक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए संघीय गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने कहा कि 'हम जिस व्यवस्था में जी रहे हैं, वह पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है.'
नकवी के अनुसार पाकिस्तान का संघीय बजट हर साल भारी घाटे में रहता है और देश कर्ज के बोझ तले दबा जा रहा है. 1972 में पाकिस्तान की आबादी करीब 4-5 करोड़ थी और तब भी 4 प्रांत थे, आज आबादी कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन प्रशासनिक ढांचा वही पुराना है. प्रांतीय राजधानियों से पूरे सूबे को चलाना असंभव हो चुका है. विकास कार्यों और सुशासन के लिए शक्तियों को निचले स्तर तक ले जाना यानी 15 से 18 नए प्रांत बनाना बेहद जरूरी है.
गृह मंत्री मोहसिन नकवी के इस बयान के तुरंत बाद शहबाज शरीफ सरकार के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ भड़क उठे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नकवी पर तीखा तंज कसा.
रक्षा मंत्री ने लिखा, 'व्यवस्था में बदलाव की शुरुआत अपने मंत्रालय से करें.' उन्होंने सलाह दी कि नकवी को ऐसी बातें टीवी कैमरों के सामने करने के बजाय कैबिनेट और संसद के मंच पर रखनी चाहिए. इसके बाद PML-N द्वारा X पर रीपोस्ट किए गए पोस्ट में कहा गया कि 'मोहसिन नकवी साढ़े तीन साल से इस व्यवस्था में सबसे शक्तिशाली पदों पर काबिज हैं, अगर वे चाहते तो इस दौरान व्यवस्था में बदलाव या प्रगति की बात कर सकते थे. देखते हैं क्या होता है.'
इस मुद्दे पर पाकिस्तान का राजनीतिक और सैन्य तंत्र दो धड़ों में बंटता दिख रहा है.
सेना (ISPR) का रुख: पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता (DG ISPR) लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सीधे तौर पर तो कोई बयान नहीं दिया, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया कि 1972 की तुलना में आज आबादी बहुत बढ़ चुकी है. सुशासन के लिए वर्तमान प्रशासनिक ढांचे में सुधार और नए प्रांतों पर बहस होना जायज है.
PML-N के वरिष्ठ नेता और योजना मंत्री अहसान इकबाल ने नकवी के 'व्यवस्था ध्वस्त' होने वाले बयान को तो खारिज किया, लेकिन वे नए प्रांत बनाने के पक्ष में दिखे. उन्होंने तुर्किये (81 प्रांत) और अफगानिस्तान (30+ प्रांत) का उदाहरण देते हुए कहा कि पाकिस्तान में 15 से 18 प्रांत या अधिकार संपन्न स्थानीय सरकारें होनी चाहिए.
पीपुल्स पार्टी (PPP) का रुख: गठबंधन सहयोगी PPP के नेता कमर जमान कायरा ने कहा कि उनकी पार्टी नए प्रांतों के खिलाफ नहीं है, लेकिन इसका फैसला संघ में बैठकर नहीं, बल्कि संविधान में तय प्रक्रियाओं के तहत होना चाहिए.
नए प्रांत की मांग पर पाकिस्तान में आए सियासी उबाल के बीच आपको ये भी जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान में नया प्रांत कैसे बनता है. पाकिस्तान के संविधान के तहत नया प्रांत बनाना आसान काम नहीं है, इसके लिए एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है.
पाकिस्तान के संविधान में संशोधन के लिए नेशनल असेंबली (संसद) और सीनेट दोनों में दो-तिहाई (2/3) बहुमत से विधेयक पास होना जरूरी है.
सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जिस प्रांत को बांटकर नया राज्य बनाया जाना है (जैसे पंजाब या बलूचिस्तान), उस प्रांत की विधानसभा में भी दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित होना जरूरी है.
दोनों सदनों और संबंधित प्रांतीय विधानसभा से प्रस्ताव पारित होने के बाद ही राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से नया प्रांत अस्तित्व में आ सकता है.
पाकिस्तान में स्थानीय सरकारों (जिला स्तर) को अधिकार न देना ही नए प्रांतों की मांग की मुख्य वजह है. जहां एक तरफ सेना और कुछ मंत्री प्रशासनिक पुनर्गठन के पक्ष में हैं, वहीं रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तीखी प्रतिक्रिया यह दर्शाती है कि शहबाज सरकार के भीतर रणनीतिक फैसलों को लेकर कितना गहरा मतभेद है. अब देखना होगा कि नए प्रांत की मांग को लेकर सियासी गलियारों में फैली ये चिंगारी कितना बड़ा रूप ले पाती है.