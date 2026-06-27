/मां की कोख से निकला अंग बना करोड़ों के कारोबार का जरिया? पाकिस्तान में 500 किलो प्लेसेंटा बरामद; किस लिए भेजा जा रहा था?

अमेरिका के मेयो क्लिनिक के अनुसार, प्लेसेंटा (नाल) एक ऐसा अंग है जो गर्भावस्था के दौरान मां के गर्भाशय में बनता है. यह गर्भनाल के जरिए बच्चे से जुड़ा रहता है. इसी के माध्यम से बच्चे को ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. वहीं, प्लेसेंटा आनुवंशिक रूप से भ्रूण (बच्चे) का ही एक हिस्सा होता है. यह मानव शरीर का अस्थायी अंग है, जो गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे के बीच जरूरी चीजों का आदान-प्रदान करता है. बच्चे के जन्म के दौरान इसकी जरूरत नहीं रहती, इसलिए इसे हटा दिया जाता है.