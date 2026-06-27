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मां की कोख से निकला अंग बना करोड़ों के कारोबार का जरिया? पाकिस्तान में 500 किलो प्लेसेंटा बरामद; किस लिए भेजा जा रहा था?

Pakistan News: पाकिस्तान में एफआईए ने इस्लामाबाद में 500 किलोग्राम मानव प्लेसेंटा (गर्भ में बच्चे को पोषण देने वाला अंग) बरामद करने का दावा किया है. इस प्लेसेंटा को भेड़ का बताकर विदेश भेजा जा रहा था.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 27, 2026, 07:00 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:00 AM IST
मां की कोख से निकला अंग बना करोड़ों के कारोबार का जरिया? पाकिस्तान में 500 किलो प्लेसेंटा बरामद; किस लिए भेजा जा रहा था?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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