/मां की कोख से निकला अंग बना करोड़ों के कारोबार का जरिया? पाकिस्तान में 500 किलो प्लेसेंटा बरामद; किस लिए भेजा जा रहा था?

Pakistan News: पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है. दूसरे देशों पर टिप्पणी करने वाला पाकिस्तान ने कुछ ऐसा किया है जिसके बारे में पढ़कर लोगों की नींद उड़ गई. पाकिस्तान की एफआईए ने इस्लामाबाद में 500 किलोग्राम मानव प्लेसेंटा (गर्भ में बच्चे को पोषण देने वाला अंग) बरामद करने का दावा किया है. मामले में तीन चीनी नागरिकों समेत पांच लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. आरोप है कि प्लेसेंटा को भेड़ का बताकर विदेश भेजा जा रहा था. जानिए क्या है पूरा मामला.
जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी आपस में मिलकर इंसानी गर्भनाल को भेड़ की गर्भनाल बताकर विदेश भेज रहे थे, ऐसा वे कथित तौर पर पैसे कमाने के लिए कर रहे थे. बरामद किए गए प्लेसेंटा (नाल) के नमूनों को आगे की जांच के लिए पीआईएमएस अस्पताल भेजा गया है. आरोपियों को स्थानीय अदालत में पेश किया गया है और उन्हें रिमांड पर भेज दिया गया है.
मानव गर्भनाल (नाल) की तस्करी और उसकी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिक्री का यह पाकिस्तान का पहला मामला है. छापेमारी के दौरान 500 किलोग्राम मानव गर्भनाल बरामद की गई है. इस कारोबार में कथित तौर पर शामिल होने के आरोप में तीन चीनी नागरिकों और दो पाकिस्तानी नागरिकों को हिरासत में लिया गया.
जांच में ये भी बात सामने आई है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अस्पतालों से हर प्लेसेंटा (नाल) को करीब 800 रुपये में खरीदते थे. इसके बाद उन्हें कथित तौर पर विदेश भेजने की तैयारी की जा रही थी. HOTA की निगरानी अधिकारी हिना कंवल के मुताबिक इसकी कीमत लाखों करोड़ों में हो सकती है. आरोपियों ने खुद को बचाने के लिए झूठ भी बोला था.
अमेरिका के मेयो क्लिनिक के अनुसार, प्लेसेंटा (नाल) एक ऐसा अंग है जो गर्भावस्था के दौरान मां के गर्भाशय में बनता है. यह गर्भनाल के जरिए बच्चे से जुड़ा रहता है. इसी के माध्यम से बच्चे को ऑक्सीजन और जरूरी पोषक तत्व मिलते हैं. वहीं, प्लेसेंटा आनुवंशिक रूप से भ्रूण (बच्चे) का ही एक हिस्सा होता है. यह मानव शरीर का अस्थायी अंग है, जो गर्भावस्था के दौरान मां और बच्चे के बीच जरूरी चीजों का आदान-प्रदान करता है. बच्चे के जन्म के दौरान इसकी जरूरत नहीं रहती, इसलिए इसे हटा दिया जाता है.
ऐसा कहा जाता है कि प्लेसेंटा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जैसे महिला हार्मोन काफी मात्रा में पाए जाते हैं. कई देशों में प्लेसेंटा का इस्तेमाल दवाएं बनाने के लिए किया जाता है. इसके अलावा प्लेसेंटा की अंदरूनी परत का इस्तेमाल गहरे घाव, गंभीर जलन, अल्सर और आंखों की कुछ सर्जरी में भी किया जाता है. सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि चीन में कुछ लोग इसका इस्तेमाल भोजन के रूप में भी करते हैं.