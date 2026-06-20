Pakistan News: पाकिस्तान के हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं, दूसरे देशों में दहशत फैलाने वाला पाकिस्तान खुद के जाल में फंसता जा रहा है. खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक बार फिर धमाका हुआ. पैसेंजर गाड़ियों को निशाना बनाकर किए गए लगातार दो धमाकों में कम से कम सात लोग मारे गए और तीन अन्य घायल हो गए हैं.
शिन्हुआ की रिपोर्ट के मुताबिक यह घटना बन्नू जिले में हुई, जहां एक गाड़ी रिमोट-कंट्रोल्ड धमाके की चपेट में आ गई. घायलों को निकालने और हॉस्पिटल ले जाने के दौरान, पहले धमाके के एक किलोमीटर के दायरे में दूसरा धमाका हुआ. जिसकी वजह से चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.
मारे गए और घायल सभी लोग हाथी खेल कबीले के थे और ये लोग इलाके में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों का विरोध करने के लिए बनी लोकल पीस कमेटी के सदस्य थे. हमले के बाद किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें आतंकियों के खिलाफ काम करने की वजह से निशाना बनाया गया होगा.
इस धमाके के बाद अधिकारी इलाके की अच्छी तरह से छानबीन कर रहे हैं कहीं कोई और तो बम नहीं है, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ दोनों ने हमलों की निंदा की है और दोषियों को सजा दिलाने का वादा किया है. यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले भी ऐसे कई तरह के मामले पाकिस्तान से सामने आ चुके हैं.
अगर हम बन्नू इलाके की बात करें तो यहां पर कुछ समय से उग्रवादी गतिविधियां देखी जा रही हैं, एक हफ्ते पहले यहां पर उग्रवादियों ने एक पुल को उड़ाने की कोशिश की थी. इसके अलावा 12 जून को भी यहां पर हमला हुआ था. जिसमें दो पुलिस वालों की जान चली गई थी.