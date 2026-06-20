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खुद के बुने जाल में फंस रहा पाकिस्तान, सीरियल ब्लास्ट में उड़े गाड़ियों के परखच्चे; 7 की मौत

Pakistan News: पाकिस्तान में दो धमाकों की वजह से 7 लोगों की जान चली गई. इसके अलावा कई लोग घायल हो गए हैं. यह घटना बन्नू जिले में हुई, जहां एक गाड़ी रिमोट-कंट्रोल्ड धमाके की चपेट में आ गई.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 20, 2026, 02:44 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 02:44 PM IST
खुद के बुने जाल में फंस रहा पाकिस्तान, सीरियल ब्लास्ट में उड़े गाड़ियों के परखच्चे; 7 की मौत

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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