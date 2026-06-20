मारे गए और घायल सभी लोग हाथी खेल कबीले के थे और ये लोग इलाके में सक्रिय तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के आतंकियों का विरोध करने के लिए बनी लोकल पीस कमेटी के सदस्य थे. हमले के बाद किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है. ऐसा कहा जा रहा है कि इन्हें आतंकियों के खिलाफ काम करने की वजह से निशाना बनाया गया होगा.