/पाकिस्तान में हुआ मुनीर Vs जरदारी, सिंध पर बवाल के बीच लंदन गए PAK राष्ट्रपति, सेना प्रमुख ने नकवी को दी 8 दिन की मोहलत!

असद तूर की ओर से कहा गया कि आगामी 8 दिनों में जरदारी का भविष्य तय हो जाएगा. आने वाले समय में उनके पास केवल दो विकल्प बचते हैं. या तो वह आसिम मुनीर की बात मानें या फिर NAB है ही. NAB आने वाले 8 दिनों बाद एक्टिव हो सकता है. इसके तहत पाकिस्तानी नेताओं को उठाने के काम किया जाता है. पाक NAB दुनिया भर में प्रचलित है. माना जा रहा है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति को इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था. यही कारण है वह पहले ही किसी बहाने से लंदन चले गए.