Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /दुनिया
  • /पाकिस्तान में हुआ मुनीर Vs जरदारी, सिंध पर बवाल के बीच लंदन गए PAK राष्ट्रपति, सेना प्रमुख ने नकवी को दी 8 दिन की मोहलत!

पाकिस्तान में हुआ मुनीर Vs जरदारी, सिंध पर बवाल के बीच लंदन गए PAK राष्ट्रपति, सेना प्रमुख ने नकवी को दी 8 दिन की मोहलत!

पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और सेना प्रमुख आसिम मुनीर के बीच ठन गई है. दावा है कि जरदारी लंदन चले गए हैं, तो मुनीर ने उन्हें 8 दिनों की मोहलत दी है. ये पूरा मामला सिंध से जुड़ा है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 04, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 02:24 PM IST
पाकिस्तान में हुआ मुनीर Vs जरदारी, सिंध पर बवाल के बीच लंदन गए PAK राष्ट्रपति, सेना प्रमुख ने नकवी को दी 8 दिन की मोहलत!

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
अगर आपके पास भी है यह एक स्किल, तो कंपनियां देंगी ₹3 करोड़ से ज्यादा का पैकेज!
2
3
4
5