/पाकिस्तान में हुआ मुनीर Vs जरदारी, सिंध पर बवाल के बीच लंदन गए PAK राष्ट्रपति, सेना प्रमुख ने नकवी को दी 8 दिन की मोहलत!

पाकिस्तान में सेना प्रमुख आसिम मुनीर के उस ख्वाब को झटका लग रहा, जिसमें वह पाक के 4 प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की वकालत करते नजर आए. पाकिस्तान के सिंध प्रांत के विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिसके तहत क्षेत्र को बांटने और उसकी भौगोलिक सीमाओं को बदलने के किसी भी योजना को सख्ती से खारिज किया गया. उधर, पाकिस्तान के एक खोजी पत्रकार असद तूर ने बड़ा दावा किया है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी लंदन चले गए हैं. आधिकारिक तौर पर उनकी यात्रा 15 दिन की है, लेकिन इसको आगे बढ़ाया जाएगा.
दरअसल, सिंध विधानसभा में प्रांत को बांटने का यह प्रस्ताव बिलावल भुट्टो-जरदारी की पार्टी PPP के एक विधायक की ओर से पेश किया गया था. इस बिल पर करीब तीन दिन चर्चा की गई. पीपीपी के विधायक ने सिंध को बांटने की किसी भी कोशिश के खिलाफ स्थगन प्रस्ताव पेश किया था. हालांकि, इस प्रस्ताव को पास करा लिया गया है. पाकिस्तान में यह विवाद तब शुरू हुआ, जब सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के चार प्रांतों को 12 हिस्सों में बांटने की जिद पकड़ी.
सिंध विधानसभा में पास किए गए इस प्रस्ताव में कहा गया कि किसी भी ऐसे भौगोलिक बदलाव के लिए सहमति नहीं दी जा सकती है. प्रस्ताव में संविधान के अनुच्छेद 239(4) का हवाला दिया गया, जिसमें कहा गया कि प्रांत की सीमा को बदलने के लिए उस प्रांत के विधानसभा से विधेयक को दो-तिहाई से पारित किया जाना चाहिए. इधर, मुनीर ने देश के गृहमंत्री मोहसिन नकवी को कुल एक हफ्ते का अल्टीमेटम दिया है. सिंध के सीएम सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि एकल, संयुक्त प्रांत के रूप में पाकिस्तान में शामिल था.
कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर के दबाव के कारण जरदारी लंदन चले गए. माना जा रहा है कि जरदारी लंदन जाकर आसिम मुनीर की रेंज से बाहर निकलना चाहते हैं. पाकिस्तानी पत्रकार तूर ने बताया कि जरदारी ने लंदन जाने के लिए जिनेवा वाला रास्ता चुना. खोजी पत्रकार असद तूर ने यह भी हैरानी जताई कि पाकिस्तानी संविधान के हिसाब से राष्ट्रपति सेना का सुप्रीम कमांडर होता है, लेकिन उन्हें ही सेना प्रमुख से बहाना बनाकर देश से बाहर जाना पड़ रहा है.
दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तानी गृहमंत्री मोहसिन नकवी लंदन में करीब एक घंटे तक जरदारी से एक होटल में मुलाकात की. पाकिस्तानी पत्रकार का दावा है कि मोहसिन ने जरदारी को मुनीर वाला अल्टीमेटम दिया है और कहा कि उन्हें केवल 8 दिनों में फैसला लेना होगा. इस बीच जरदारी के सामने दोहरी चुनौती है कि वह मुनीर की बात मानें, या फिर संविधान के अनुरूप चलते हुए सिंध से पास किए गए प्रस्ताव के हिसाब से चलें.
असद तूर की ओर से कहा गया कि आगामी 8 दिनों में जरदारी का भविष्य तय हो जाएगा. आने वाले समय में उनके पास केवल दो विकल्प बचते हैं. या तो वह आसिम मुनीर की बात मानें या फिर NAB है ही. NAB आने वाले 8 दिनों बाद एक्टिव हो सकता है. इसके तहत पाकिस्तानी नेताओं को उठाने के काम किया जाता है. पाक NAB दुनिया भर में प्रचलित है. माना जा रहा है कि पाकिस्तानी राष्ट्रपति को इस बात का अंदाजा पहले ही हो गया था. यही कारण है वह पहले ही किसी बहाने से लंदन चले गए.