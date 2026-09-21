/इमरान के रिहाई मार्च से पहले पाकिस्तान में बवाल! तीनों बहनें पुलिस हिरासत में; बेटे ने शहबाज के खिलाफ खोला मोर्चा

जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के पूरे परिवार पर कानूनी गाज गिरती दिख रही है. लाहौर प्रशासन ने एक के बाद एक तीनों बहनों को हिरासत में ले लिया है, बीते रविवार अलीमा खान को लाहौर स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया, वो इमरान की रिहाई की मांग को लेकर 27 सितंबर को होने वाले PTI के प्रदर्शन में शामिल होने वाली थीं. अलीमा खान के बाद अब उज्मा और नोरीन को भी 30 दिनों के लिए कोट लखपत जेल भेजा जा रहा है.
इमरान खान की तीनों बहनों पर यह कार्रवाई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के 27 सितंबर को इस्लामाबाद की ओर प्रस्तावित रिहाई मार्च से ठीक पहले हुई है. इस कार्रवाई का विरोध करते हुए पीटीआई ने कहा कि सरकार माहौल बिगाड़ रही है, वहीं इमरान खान के परिवार का आरोप है कि उन्हें बिना बताए उठाया गया और किसी से मिलने भी नहीं दिया जा रहा.
पाकिस्तानी अखबार 'डॉन' के मुताबिक, लाहौर के डिप्टी कमिश्नर ने 20 सितंबर को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत उज्मा खान और नोरीन नियाजी को 30 दिनों के लिए हिरासत में भेजा गया है. प्रशासन का कहना है कि दोनों की गतिविधियां कानून-व्यवस्था और जनता की सुरक्षा के लिए खतरा हैं. इससे पहले रविवार को अलीमा खान और उनके ड्राइवर मुहम्मद अमीर को भी इसी कानून के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था.
पीटीआई चेयरमैन गौहर अली खान ने अलीमा खान की हिरासत पर कड़ा ऐतराज जताया है. उन्होंने कहा कि यह सरकार का हालात बिगाड़ने वाला कदम है. उन्होंने अलीमा खान को तुरंत रिहा करने की मांग की. साथ ही कहा कि पार्टी जल्द ही आगे का प्लान बताएगी.
गौहर अली खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर लिखा, 'नोरीन नियाजी ने मुझे फोन पर अलीमा खान की गिरफ्तारी की जानकारी दी. हमने पहले ही साफ कर दिया है कि हमारा मार्च बिल्कुल शांतिपूर्ण रहेगा. हम सिर्फ अपनी जायज और राजनीतिक मांगों के लिए लड़ रहे हैं. हम कोई टकराव या हिंसा नहीं चाहते. ऐसे में अलीमा खान को पकड़ना या नजरबंद करना सीधे-सीधे तनाव भड़काना है. हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, यह मनमानी तुरंत बंद हो और उन्हें फौरन छोड़ा जाए.'
अलीमा खान के बेटे शाहरेज खान ने बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा कि रविवार सुबह घर से निकलते ही उनकी मां को उठा लिया गया. शाहरेज के मुताबिक, लाहौर में दर्ज सभी केसों में उनकी मां को पहले ही बेल मिल चुकी है.
शाहरेज ने 'X' पर लिखा, 'मेरी मां अलीमा खान को सुबह घर से निकलते ही अगवा कर लिया गया. परिवार का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है. हमें नहीं पता कि उन्हें कहां ले जाया गया है. लाहौर के सभी मामलों में वे पहले से जमानत पर हैं. सरकार फौरन बताए कि उन्हें कहां रखा गया है और उन्हें सही-सलामत वापस भेजे.'
इमरान खान के बेटे कासिम खान ने अपनी खाला अलीमा खान को हिरासत में लिए जाने पर तीखी नाराजगी जताई. उन्होंने मौजूदा सरकार को सीधे 'फासीवादी' कह दिया. साथ ही मांग की कि परिवार और वकीलों को उनसे मिलने की इजाजत दी जाए.
कासिम ने 'X' पर लिखा, 'आज लाहौर में पुलिस ने मेरी खाला अलीमा खान को उठा लिया. हमारे परिवार को यह तक नहीं बताया कि उन्हें कहां रखा गया है. न परिवार उनसे मिल पा रहा है और न ही वकील. यह फासीवादी सरकार का काम है. ये लोग लोकतंत्र का सिर्फ नाटक करते हैं, जबकि असल में लोगों को अगवा कर रहे हैं, परिवारों में डर फैला रहे हैं और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं.'
कासिम ने आगे कहा, 'पहले इन्होंने मेरे पिता को जेल में बंद किया. अब ये उनके परिवार के पीछे पड़ गए हैं. हमारी मांग है कि वकीलों और परिवार को तुरंत उनसे मिलने दिया जाए. सरकार साफ करे कि उन्हें कहां रखा गया है और उन्हें तुरंत रिहा करे. पाकिस्तान में जो चल रहा है, दुनिया उस पर आंखें बंद नहीं कर सकती.'
दरअसल, पीटीआई (PTI) ने 27 सितंबर को राजधानी इस्लामाबाद में बड़े विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया है. इस प्रदर्शन का इकलौता मकसद इमरान खान की रिहाई की मांग है. इस मार्च को देखते हुए इस्लामाबाद में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं. अखबार 'डॉन' के अनुसार, पुलिस और प्रशासन ने शहर के सभी एंट्री पॉइंट्स और संवेदनशील जगहों की सुरक्षा कड़ी कर दी है. साथ ही प्रदर्शन से जुड़ी हर हलचल पर पैनी नजर रखी जा रही है.
इसी साल अगस्त में सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद नोरीन नियाजी और बुशरा बीबी अडियाला जेल में इमरान खान से मिल पाई थीं. नोरीन पूरे 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद अपने भाई का चेहरा देख सकी थीं. मुलाकात बस 15 मिनट की ही रही. इसमें उन्होंने इमरान की सेहत का हाल पूछा और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बात बताई, जिसमें इलाज के लिए उन्हें शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजने को कहा गया था. उस दिन मिलने तो तीनों बहनें नोरीन, अलीमा और उज्मा पहुंची थीं, पर पुलिस ने अंदर सिर्फ नोरीन को ही जाने दिया था.
73 साल के इमरान खान अगस्त 2023 से ही जेल काट रहे हैं. शुरुआत तोशाखाना केस से हुई थी, जिसमें 3 साल की सजा मिलते ही उन्हें उठा लिया गया. फिर तो मानो मुकदमों की झड़ी लग गई. कभी सिफर, कभी अल-कादिर ट्रस्ट, तो कभी इद्दत निकाह... एक के बाद एक केस उन पर थोप दिए गए. सिफर और इद्दत मामले में कोर्ट ने राहत दे दी और तोशाखाना की सजा पर भी रोक लग गई. लेकिन बाकी केसों के चलते वे आज तक जेल की सलाखों से बाहर नहीं आ पाए हैं.
इमरान खान और उनकी पार्टी का सीधा आरोप है कि 2022 में कुर्सी छिनने के बाद से उनके खिलाफ यह सारी कार्रवाई सिर्फ बदले की भावना से हो रही है. पार्टी का आरोप है कि इमरान खान को सियासत और चुनावों से बेदखल करने की साजिश रची गई है. दूसरी तरफ, सरकार और जांच एजेंसियों का दावा है कि किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं हो रही, सब कुछ कानून के दायरे में रहकर किया जा रहा है.