/शहबाज सरकार का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान का न्यूज चैनल Geo TV बैन; क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

Pakistan News: आतंक का गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तान से एक बड़ी खबर सामने आई है. पाकिस्तान के मीडिया रेगुलेटर ने स्थानीय न्यूज चैनल 'जियो टीवी' (Geo TV) का लाइसेंस रद्द कर दिया है. यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू हुआ है और अगले 15 दिनों के लिए इस न्यूज चैनल का प्रसारण सस्पेंड किया गया है.
दरअसल, यह एक्शन मुहर्रम के दौरान दिखाए गए एक प्रोग्राम में प्रसारित हुए एक कंटेंट को लेकर की गई है. इस्लामिक कैलेंडर में मुहर्रम को संवेदनशील माना जाता है. ऐसे में रेगुलेटर का कहना है कि जियो टीवी ने 26 जून के एक प्रोग्राम के दौरान कुछ आपत्तिजनक दृश्य प्रसारित किए गए. इससे धार्मिक भावनाएं आहत होने की शिकायतें मिलने लगी. इन्ही शिकायतों का ध्यान रखते हुए पाकिस्तान की शहबाज सरकार ने एक्शन लिया.
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, आपत्तिजनक कंटेंट के प्रसारित होने के बाद जियो टीवी की ओर से माफी भी मांगी गई. चैनल ने दावा किया कि उक्त कंटेंट किसी गलती के कारण प्रसारित हो गया था. चैनल ने माना कि प्रसारित हुआ कंटेंट एडिटोरियल नजरिए या मान्यताओं को नहीं दर्शाता है.
गौर करने वाली बात है कि पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम की अन्य सम्मानित हस्तियों का चित्रण पाकिस्तान में काफी बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है. खास बात है कि पश्चिमी देशों में प्रकाशित कार्टूनों के लेकर भी पाकिस्तान में कई बडे़ प्रदर्शन देखने को मिले हैं. पाकिस्तान सरकार ने माना कि यह प्रसारित हुई सामग्री न केवल पाक में बल्कि मुस्लिम-बहुल देश में धार्मिक विवाद बढ़ सकती है.
बता दें कि जियो टीवी पाकिस्तान के सबसे बड़े निजी टेलीविजन चैनलों में से एक है. चैनल ने दावा किया कि आपत्तिजनक कंटेंट को सभी प्लेटफॉर्म से हटा दिया गया है. चैनल ने अपनी सफाई में कहा कि जो तस्वीरें दिखाई गईं, उनमें अधिकांश इराक और मिडिल ईस्ट के कुछ लोगों की ओर से किए जाने वाले रीति-रिवाजों को दर्शाया गया था. चैनल ने कहा कि उसका मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचान नहीं था.