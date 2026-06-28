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शहबाज सरकार का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान का न्यूज चैनल Geo TV बैन; क्यों लिया गया ऐसा फैसला?

पाकिस्तान के मीडिया रेगुलेटर ने जियो न्यूज के प्रसारण के 15 दिनों के लिए सस्पेंड कर दिया है. बताया गया कि जियो न्यूज ने 26 जून के एक प्रोग्राम के दौरान कुछ आपत्तिजनक दृश्य प्रसारित किए गए, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 28, 2026, 10:56 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 10:58 PM IST
शहबाज सरकार का बड़ा एक्शन, पाकिस्तान का न्यूज चैनल Geo TV बैन; क्यों लिया गया ऐसा फैसला?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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