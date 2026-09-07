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'सिंध को बांटा तो फिर संभाल नहीं पाओगे'... आसिफ-बिलावल की पार्टी का मुनीर को खुला चैलेंज

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सेना प्रमुख आसीम मुनीर के खिलाफ सीधा मोर्चा खुलता नजर आ रहा है. सिंध असेंबली ने उन प्रस्तावों को सर्वसम्मति से खारिज किया, जिसमें प्रांत को कई हिस्सों में बांटने की बात कही जा रही थी.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 07, 2026, 08:53 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 08:59 AM IST
'सिंध को बांटा तो फिर संभाल नहीं पाओगे'... आसिफ-बिलावल की पार्टी का मुनीर को खुला चैलेंज
Image Credit: पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ खुला मोर्चा. (फोटो- AI)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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