'सिंध को बांटा तो फिर संभाल नहीं पाओगे'... आसिफ-बिलावल की पार्टी का मुनीर को खुला चैलेंज

पाकिस्तान के अलग-अलग प्रांतों में आर्मी चीफ आसीम मुनीर और गृह मंत्री मोहसिन नकवी के खिलाफ मोर्चा खुलने लगा है. हाल में पाक की सरकार ने पाकिस्तान के चार प्रांतों को 12 भागों में बांटने का प्रस्ताव रखा था. इस फैसले को लागू कराने के लिए आसीम मुनीर सबसे अधिक जोर लगा रहे हैं. माना गया कि मुनीर के इस फैसले के पीछे उनके सबसे करीबी मोहसिन नकवी का ही दिमाग है.
हालांकि, मुनीर और नकवी के इस प्लान पर पानी फिरता नजर आ रहा है. पाकिस्तान के सिंध प्रांत की विधानसभा में उन प्रस्तावों को खारिज किया गया, जिसमें प्रांत को कई हिस्सों में बांटने या नए प्रशासनिक यूनिट बनाने की बात कही गई थी. कराची की इस मंशा की सिंध के नेताओं ने कड़ा विरोध जताया है और मुनीर-नकवी को सीधी चुनौती दे दी है. बता दें कि सिंध प्रांत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (PPP) की सरकार है.
इधर, पीपीपी नेता आसिफ जरदारी और बिलावल इस प्रस्ताव के खिलाफ बताए जा रहे हैं. लेकिन सिंध असेंबली की ओर से जिस तरीके का कड़ा रुख अपनाया गया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है. असेंबली में खड़े होकर सिंध के सीएमऔर मंत्रियों ने एक सुर में सिंध के बंटवारे से जुड़े प्रस्ताव के खिलाफ अपना पक्ष रखा. सिंध के नेताओं की ओर से साफ किया गया, प्रांत के बंटवारे के कारण बगात जैसी स्थिति देखने को मिल सकती है.
पाकिस्तान सरकार की ओर से देश के चार प्रांतों को कम से कम 12 हिस्सों में बांटने के प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है. पाकिस्तानी सरकार के इस फैसले पर पाकिस्तान के कई राजनीतिक दल नाखुश हैं. इस लिस्ट में पीपीपी की नाम शामिल है. इसके उलट आसीम मुनीर और गृहमंत्री मोहसिन नकवी की ओर से प्रांतों को बांटने पर जोर दिया जा रहा है. दावा है कि इससे व्यवस्था ठीक होगी. इसके बाद पाकिस्तान में सियासी हलचल काफी तेज हो गई है.
कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि पीपीपी नेता और पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ जरदारी लंदन में हैं. यहां तक दावा किया गया कि जरदारी नए प्रांत बनाने के मुद्दे से नाराज हैं और वह लंदन चले गए. कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि जरदारी कम से कम सिंध और बलूचिस्तान को बांटने के लिए फिलहाल तैयार नहीं हैं.
सिंध प्रांत की एकता पर स्थगन प्रस्ताव पर जारी चर्चा के दौरान सिंध के सीएम मुराद अली शाह ने कहा कि उनकी सरकार सिंध की क्षेत्रीय अखंडता से कोई समझौता नहीं करेगी. सिंध के सीएम का कहना है कि प्रांतीय असेंबली पर इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई. यह ऊपर से थोपने की कोशिश है. सिंध के सीएम ने कहा कि प्रांत का बंटवारा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है.
We must warn the National Assembly not to even discuss the division of Sindh. Consider this a warning.
A dictator introduced this in the 8th Amendment; we should have abolished it through the 18th Amendment.
What they are trying to do is something even Zia did not have the… pic.twitter.com/RG246znYXg
— برهان الدین | Burhan uddin (@burhan_uddin_0) September 4, 2026
सिंध असेंबली में चर्चा के दौरान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें मंत्री से लेकर कई राजनेता तक सिंध के लिए मर मिट जाने की बात कही गई है. सिंध के नेताओं ने इस प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कही है. सिंध के नेताओं ने फिर से कहा कि अगर प्रांत को बांटा जाता है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोज की हम स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते हैं.