'सिंध को बांटा तो फिर संभाल नहीं पाओगे'... आसिफ-बिलावल की पार्टी का मुनीर को खुला चैलेंज

सिंध असेंबली में चर्चा के दौरान के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, जिसमें मंत्री से लेकर कई राजनेता तक सिंध के लिए मर मिट जाने की बात कही गई है. सिंध के नेताओं ने इस प्रस्ताव के खिलाफ सड़कों पर उतरने की बात कही है. सिंध के नेताओं ने फिर से कहा कि अगर प्रांत को बांटा जाता है, तो कानून व्यवस्था की स्थिति क्या होगी, इसको लेकर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. हालांकि, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इन वीडियोज की हम स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं करते हैं.