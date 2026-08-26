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पाकिस्‍तान: अस्पताल में आग से 14 नवजात की मौत, एक्सप्रेसवे पर बड़े हादसे में 10 मरे

पाकिस्तान के दो इलाकों में बड़ी घटनाओं में कम से कम 24 लोगों की जान गई है. इस्लामाबाद में अस्पताल में आग लगी, जिसमें कई नवजातों की जान गई. वहीं, पाक के एक एक्सप्रेसवे पर वैन हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 10 लोग मरे.

Written Byabhinav tripathi
Published: Aug 26, 2026, 09:59 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 10:18 AM IST
पाकिस्‍तान: अस्पताल में आग से 14 नवजात की मौत, एक्सप्रेसवे पर बड़े हादसे में 10 मरे
Image Credit: पाकिस्तान में एक ही दिन दो बड़ी घटना से सहमे लोग.(फोटो- सोशल मीडिया)

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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