'तो हम हाथ काट देंगे...', सिंधु के पानी के लिए तड़पा पाकिस्तान; शहबाज के मंत्री ने फिर दी गीदड़भभकी

Pakistan News: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जो सबक सिखाया है, उसे पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं. सिंधु जल के लिए पाकिस्तान पिछले एक सालों से तड़प रहा है. उसी पानी को लेकर शहबाज के मंत्री ने फिर गीदड़भभकी की है. उन्होंने कहा है कि अगर कोई पाकिस्तान के हिस्से के पानी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, तो हम उसके हाथ काट देंगे. इसके अलावा क्या कुछ कहा है, जानते हैं.
पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया और इस फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल का विवाद और ज्यादा बढ़ गया. जिसके बाद से पाकिस्तान पानी के लिए तड़प रहा है. जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने सूचना मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पीएम ने कहा है कि पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे. अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अपने हिस्से की पानी की हर हाल में रक्षा करेगा और भारत को पानी का प्रवाह रोकने नहीं दिया जाएगा.
वहीं, सूचना मंत्री तरार ने कहा कि इंडस वॉटर्स ट्रीटी पर पाकिस्तान के रुख को इंटरनेशनल सपोर्ट मिला है. एग्रीमेंट को सस्पेंड करने के भारत के कदम को दुनिया भर में बहुत कम सपोर्ट मिला है. इंडस ट्रीटी अभी भी लागू है क्योंकि भारत के रुख को किसी भी प्लेटफॉर्म पर स्वीकार नहीं किया गया है. आगे कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बार-बार कहा था कि "पानी हमारी लाइफलाइन है, साथ ही हमारी रेड लाइन भी.
इसके अलावा कहा कि कि सिंधु जल संधि 1960 आज भी पूरी तरह लागू है. उनके मुताबिक, भारत इसे एकतरफा न तो रोक सकता है, न रद्द कर सकता है और न ही बदल सकता है. पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह इस्लामाबाद में सिंधु जल संधि पर पहला अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करेगा. इसमें कानूनी विशेषज्ञ, जल विशेषज्ञ और विदेशी प्रतिनिधि शामिल होंगे.
उनके कमेंट्स को पाकिस्तानी ब्रॉडकास्टर 24NewsHD और कई दूसरे न्यूज आउटलेट्स ने रिपोर्ट किया. उनके कमेंट्स के क्लिप्स ऑनलाइन भी सामने आए. हालांकि, उनके असली होने की अलग से पुष्टि नहीं की जा सकी.