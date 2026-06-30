'तो हम हाथ काट देंगे...', सिंधु के पानी के लिए तड़पा पाकिस्तान; शहबाज के मंत्री ने फिर दी गीदड़भभकी

पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित करने का फैसला लिया और इस फैसले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल का विवाद और ज्यादा बढ़ गया. जिसके बाद से पाकिस्तान पानी के लिए तड़प रहा है. जलवायु परिवर्तन मंत्री मुसादिक मलिक ने सूचना मंत्री के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत के पीएम ने कहा है कि पानी की एक बूंद भी नहीं जाने देंगे. अगर ऐसा है तो पाकिस्तान अपने हिस्से की पानी की हर हाल में रक्षा करेगा और भारत को पानी का प्रवाह रोकने नहीं दिया जाएगा.