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'तो हम हाथ काट देंगे...', सिंधु के पानी के लिए तड़पा पाकिस्तान; शहबाज के मंत्री ने फिर दी गीदड़भभकी

Pakistan News: सिंधु के पानी के लिए पाकिस्तान तड़प रहा है. एक बार फिर शहबाज के मंत्री ने इसे लेकर गीदड़भभकी है. उन्होंने कहा है कि जो इस पानी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, उसके हाथ काट देंगे.

Written ByAbhinaw Tripathi
Published: Jun 30, 2026, 08:14 AM IST|Updated: Jun 30, 2026, 09:04 AM IST
'तो हम हाथ काट देंगे...', सिंधु के पानी के लिए तड़पा पाकिस्तान; शहबाज के मंत्री ने फिर दी गीदड़भभकी
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Abhinaw Tripathi

Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अलावा विभिन्न मुद्दों पर लेख लिखने का भी तजुर्बा है.  आप abhinaw.tripathi@india.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facbook से जुड़ सकते हैं.

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