आतंकवाद का समर्थन करने वाला देश है PAK... शांति वार्ता से पहले इजरायल ने एक बार फिर आतंकिस्तान को लताड़ा

Iran-US Peace Talks: अमेरिका के साथ शांति वार्ता में भाग लेने के लिए ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद में पहुंच गया है. इस बीच, इजरायल के पूर्व सरकारी प्रवक्ता इयलोन लेवी ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के हालिया सोशल मीडिया बयान की तीखी आलोचना की है. उन्होंने इसे अत्यंत निंदनीय और पूरी तरह अस्वीकार्य करार देते हुए कहा कि यह बयान एक परमाणु हथियार संपन्न देश द्वारा इजरायल के विनाश का अप्रत्यक्ष आह्वान है. लेवी ने कहा कि इस तरह की बयानबाजी ने इजरायल में गहरी चिंता पैदा कर दी है. उन्होंने यह भी कहा कि यह केवल एक राजनीतिक बयान नहीं है, बल्कि इससे क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है.

भारत में प्रचलित धारणा का भी किया जिक्र

लेवी ने अपने बयान में भारत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह घटना उस धारणा को और मजबूत करती है, जो कई भारतीयों के बीच पहले से मौजूद है. उनके अनुसार, भारत में यह विश्वास व्यापक रूप से देखा जाता है कि पाकिस्तान सद्भावना से काम करने वाला देश नहीं, बल्कि एक आक्रामक राष्ट्र है जो व्यवस्थित रूप से आतंकवाद का समर्थन करता है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की यह छवि केवल क्षेत्रीय राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी इसकी गूंज सुनाई देती है.

अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पर उठाए सवाल

लेवी ने पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में संभावित भूमिका को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की. उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान को ईरान जैसे संवेदनशील मुद्दों पर मध्यस्थ की भूमिका दी जाती है, तो यह एक खतरनाक मिसाल साबित हो सकती है. उनका मानना है कि इस तरह की भूमिका से पाकिस्तान की वैश्विक स्थिति एक पावर ब्रोकर के रूप में मजबूत हो सकती है, जिससे अन्य देश उस पर अधिक निर्भर हो सकते हैं. इससे भारत जैसे देशों की सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किए जाने का खतरा भी बढ़ सकता है.

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‘कट्टरपंथी गठबंधन’ की आशंका

लेवी ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान, ईरान के साथ मिलकर एक कट्टरपंथी इस्लामी गठबंधन बनाने की दिशा में प्रयास कर सकता है. उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी गठबंधन न केवल इजरायल बल्कि भारत के लिए भी खतरा पैदा कर सकता है. उन्होंने भारतीयों को सतर्क रहने की सलाह देते हुए कहा कि इस तरह के घटना क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं और सुरक्षा चुनौतियों को और जटिल बना सकते हैं.

परमाणु शक्ति को लेकर चिंता

लेवी ने पाकिस्तान की परमाणु क्षमता का भी जिक्र करते हुए कहा कि जब कोई परमाणु हथियार संपन्न देश इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करता है, तो यह और भी गंभीर हो जाता है. उन्होंने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि एक परमाणु शक्ति खुले तौर पर इजरायल के विनाश की बात कर रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान का अतीत भारत के खिलाफ आतंकवाद और आक्रामक गतिविधियों के समर्थन से जुड़ा रहा है, जो इस चिंता को और बढ़ाता है.

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क्या था विवादित बयान?

बता दें कि यह पूरा विवाद ख्वाजा आसिफ के एक सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने इजरायल को बुराई और मानवता के लिए अभिशाप बताया था. उन्होंने लेबनान में नरसंहार का आरोप लगाते हुए इजरायल के अस्तित्व पर भी तीखी टिप्पणी की थी. अपने पोस्ट में उन्होंने इजरायल को कैंसर से ग्रसित राज्य तक कह दिया था और इसके निर्माताओं के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. हालांकि, बढ़ते विरोध के बाद ख्वाजा ने यह पोस्ट हटा लिया गया था.

इजरायली विदेश मंत्री की भी प्रतिक्रिया

इजरायल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने भी इस बयान की कड़ी निंदा की है. उन्होंने कहा कि किसी देश को कैंसर कहना वास्तव में उसके विनाश का आह्वान करने के समान है. उन्होंने अपने बयान में कहा कि शांति मध्यस्थता का दावा करने वाली सरकार द्वारा इस तरह के यहूदी-विरोधी आरोप बेहद गंभीर हैं.

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इजरायल ऐसे किसी भी खतरे के खिलाफ अपनी रक्षा करेगा, जो उसके अस्तित्व को चुनौती देता है. विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की बयानबाजी से पहले से ही संवेदनशील क्षेत्रीय हालात और अधिक बिगड़ सकते हैं. खासकर उस समय जब इस्लामाबाद में बातचीत की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, यह विवाद शांति प्रयासों को प्रभावित कर सकता है.