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'अपनी नाकामियों का दोष अफगानिस्तान पर न मढ़े पाकिस्तान', अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद को दिखाया आईना

Afghan Taliban on Attacks in Pakistan: अफगान तालिबान ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को आईना दिखाया है. उन्होंने कहा कि अपनी नाकामियों का दोष इस्लामाबाद अफगानिस्तान पर न मढ़े.

Written ByDevinder Kumar
Published: Oct 12, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Oct 12, 2026, 05:53 PM IST
'अपनी नाकामियों का दोष अफगानिस्तान पर न मढ़े पाकिस्तान', अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद को दिखाया आईना

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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