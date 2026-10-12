'अपनी नाकामियों का दोष अफगानिस्तान पर न मढ़े पाकिस्तान', अफगान तालिबान ने इस्लामाबाद को दिखाया आईना

बताते चलें कि अपनी गलत नीतियों की वजह से गृह युद्ध जैसी स्थिति में फंसे पाकिस्तान ने बार-बार तालिबान पर सशस्त्र समूहों, विशेष रूप से टीटीपी को अफगान धरती से आतंक फैलाने देने और उन्हें रोकने में विफल रहने का आरोप लगाया है. हालांकि तालिबान ने इसे सिरे से खारिज किया. हाल के महीनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं, जिसमें बार-बार गोलीबारी और नागरिकों के हताहत होने को लेकर चिंताएं बढ़ रही हैं.