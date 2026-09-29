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जिसके लिए भारत से ली दुश्मनी, उसी ने दिया धोखा... यूरेनियम ला रहे बांग्लादेशी विमान को PAK एयरस्पेस में नहीं मिली एंट्री, टली सप्लाई

Pakistan Blocks Airspace For Bangaldesh: अपने देश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान बीच में रोढ़ा बन गया है. बता दें कि इस्लामाबाद ने यूरेनियम लेकर आ रहे एक बांग्लादेशी विमान को एयरस्पेस क्लियरेंस की अनुमति नहीं दी.

Written ByShruti Kaul
Published: Sep 29, 2026, 10:28 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 10:28 AM IST
जिसके लिए भारत से ली दुश्मनी, उसी ने दिया धोखा... यूरेनियम ला रहे बांग्लादेशी विमान को PAK एयरस्पेस में नहीं मिली एंट्री, टली सप्लाई

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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