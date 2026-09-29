/जिसके लिए भारत से ली दुश्मनी, उसी ने दिया धोखा... यूरेनियम ला रहे बांग्लादेशी विमान को PAK एयरस्पेस में नहीं मिली एंट्री, टली सप्लाई

Bangladesh Nuclear Power Plant: बांग्लादेश ने पाकिस्तान को खुश करने के लिए भारत से दुश्मनी मोल ली, लेकिन अब वह खुद ही अपने बनाए चक्रव्यूह में फंस गया है. पाकिस्तान ने बांग्लादेश के रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए न्यूक्लियर फ्यूल की सप्लाई बंद कर दी है. ऐसा इसलिए क्योंकि इस्लामाबाद की तरफ से एयरस्पेस क्लियरेंस न मिलने के चलते यूनिट 2 के लिए यूरेनियम लेकर आने वाला कार्गो बांग्लादेश नहीं पहुंच पाया.
ANI के मुताबिक, बांग्लादेश के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फकीर महबूब अनाम ने फोन कर बताया कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम लेकर आने वाले कार्गो प्लेन 24 सितंबर 2026 को पहुंचने वाला था, लेकिन पाकिस्तान की ओर से एयरस्पेस इस्तेमाल करने की परमिशन न मिल पाने से विमान यूरेनियम को तय समय पर बांग्लादेश नहीं पहुंचा सका.
पाकिस्तान ने आखिर एयरस्पेस क्लियरेंस क्यों नहीं दी इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. उन्होंने बताया कि यूरेनियम के बांग्लादेश पहुंचने के लिए नई तारीख का प्रस्ताव रखा गया है. रूस की ओर से इसके अक्टूबर के पहले हफ्ते में बांग्लादेश पहुंचने की बात कही गई है. बांग्लादेश के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी शेख मोहम्मद तौहिदुल इस्लाम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और अधिकारी विमान का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 'रोसाटॉम' के संपर्क अधिकारी ने उन्हें एयरस्पेस क्लियर न होने की जानकारी दी, जिसके चलते यूरेनियम नहीं भेजा गया और अब इसे वापस शेड्यूल करना पड़ सकता है. ऑफिसर यह भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि किस देश की ओर से एयरस्पेस ब्लॉक किया गया था.
बता दें कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है. रूस की स्टेट एटॉमिक एनर्जी कॉरपोरेशन रोसाटॉम की टेक्नोलॉजी की मदद से इसका निर्माण किया जा रहा है, साथ ही बांग्लादेश एटॉमिक एनर्जी कमीशन की ओर से इसकी निगरानी की जा रही है. यह प्लांट बांग्लादेश के रूपपुर गांव में बनाया जा रहा है. प्रोजेक्ट में थर्ड जेनरेशन के 2 VVER-1200 रिएक्टर यूनिट बनाए जा रहे हैं. इनकी कुल क्षमता 2,400 मेगावाट बेसलोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की होगी.
रूस से रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट की यूनिट-1 के लिए लो एनरिच्ड यूरेनियम की पहली खेप बांग्लादेश पहुंच चुकी है. इस 164 नए फ्यूल असेंबली को रोसाटॉम के नोवोसिबिस्र्क केमिकल कंसंट्रेट्स प्लांट में तैयार किया गया था और एक भारी भरकम रूसी कार्गो के जरिए बांग्लादेश के ढाका स्थित हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचाया गया. इसके बाद रेडिएशन शील्डेड कंटेनर्स को कड़ी सिक्योरिटी के साथ ढाका से पाबना के ईश्वरडी स्थित प्लांट तक पहुंचाया गया था. बांग्लादेशी सेना और कानून प्रवर्तन एजेंसियों की निगरानी में इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया.