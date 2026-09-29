/जिसके लिए भारत से ली दुश्मनी, उसी ने दिया धोखा... यूरेनियम ला रहे बांग्लादेशी विमान को PAK एयरस्पेस में नहीं मिली एंट्री, टली सप्लाई

पाकिस्तान ने आखिर एयरस्पेस क्लियरेंस क्यों नहीं दी इसकी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है. उन्होंने बताया कि यूरेनियम के बांग्लादेश पहुंचने के लिए नई तारीख का प्रस्ताव रखा गया है. रूस की ओर से इसके अक्टूबर के पहले हफ्ते में बांग्लादेश पहुंचने की बात कही गई है. बांग्लादेश के साइंस और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी शेख मोहम्मद तौहिदुल इस्लाम ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि एयरपोर्ट में सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं और अधिकारी विमान का इंतजार कर रहे थे. उन्होंने कहा कि 'रोसाटॉम' के संपर्क अधिकारी ने उन्हें एयरस्पेस क्लियर न होने की जानकारी दी, जिसके चलते यूरेनियम नहीं भेजा गया और अब इसे वापस शेड्यूल करना पड़ सकता है. ऑफिसर यह भी स्पष्ट नहीं कर पाए कि किस देश की ओर से एयरस्पेस ब्लॉक किया गया था.