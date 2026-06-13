'कान खोलकर सुन लें... कोई थाना, कोई अदालत नहीं बचेगी', UK में गूंजा PoK में जुल्म का मुद्दा

आजाद कश्मीर के लोगों ने बर्मिंघम, UK में पाकिस्तान के हाई कमीशन के बाहर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है. पीओके में हो रहे जुल्म को लेकर इन लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों के नेतृत्व कर रहे शख्स ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा, 'ये इकबालिया पैगाम है हमारा फिर एक बार कान खोलकर सुन लें कि.... अगर आज रात को रावलाकोट में किसी भी तरह का जुर्म किया और जबर किया गया तो कल सुबह पूरे आजाद कश्मीर में कोई थाना नहीं बचेगा, कोई अदालत नहीं बचेगी, किसी सरकारी अफलात को नहीं छोड़ा जाएगा.'
इतना ही नहीं इन लोगों ने वहां के एमएलए सहित सहूलियतकारों पर भी हमला बोला और कहा कि यहां जितने एमएलए हैं जो सहूलियतकार है किसी भी सहूलियतकार का घर महफूज नहीं रहेगा. आजाद कश्मीर के 45 लाख लोग एकजुट हैं और वे कभी भी पाकिस्तान के सामने नहीं झुकेंगे. प्रदर्शन के दौरान कई वक्ताओं ने अपने विचार रखे. इनमें से एक वक्ता का वीडियो सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है.
प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान प्रशासन को संबोधित करते हुए कहा कि पीओके के लोगों की शिकायतों और मांगों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. वक्ता ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि यदि रावलाकोट या अन्य इलाकों में लोगों के साथ किसी तरह की ज्यादती या बल प्रयोग किया गया, तो उसके खिलाफ व्यापक जनआंदोलन खड़ा हो सकता है. उन्होंने दावा किया कि पीओके के लोग अपने अधिकारों के लिए एकजुट हैं और किसी भी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं हैं.
Azad Kashmiri gives a strong warning to Pakistan, outside their High Commission in Birmingham UK
“If tonight there is any violence or killing of our people in Rawalakot. Tomorrow morning we will leave nothing in Azad Kashmir & the houses of your politicians will not be safe.” pic.twitter.com/rRUMssdipK
— dhruv seva trust (@DhruvSeva) June 13, 2026
सभा को संबोधित करते हुए वक्ता ने कहा कि यह संदेश पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट चेतावनी है. उनके अनुसार, यदि क्षेत्र में कथित दमनकारी कार्रवाई जारी रहती है, तो उसके खिलाफ कड़ा विरोध देखने को मिल सकता है. उन्होंने यह भी दावा किया कि पीओके के लाखों लोग इस मुद्दे पर एकजुट हैं और अपने अधिकारों तथा पहचान की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे. हालांकि, प्रदर्शन के दौरान दिए गए कुछ बयान काफी तीखे थे. इनमें सरकारी संस्थानों और कथित समर्थकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी शामिल थी. इन दावों और आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है.
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर लंबे समय से राजनीतिक और मानवाधिकार संबंधी बहस का विषय रहा है. समय-समय पर वहां रहने वाले लोगों और विभिन्न संगठनों की ओर से प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति और नागरिक अधिकारों को लेकर सवाल उठाए जाते रहे हैं. हाल के महीनों में भी पीओके में महंगाई, बिजली संकट, कर व्यवस्था और स्थानीय शासन से जुड़े मुद्दों को लेकर कई बार विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं. इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन में हुआ यह प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें प्रवासी समुदाय के लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की.