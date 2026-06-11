/कठपुतली सरकार, दिखावे की आजादी! POK में क्यों है अलग PM, राष्ट्रपति और झंडा? पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पर्दाफाश

Human Rights In PoK: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर (POK) में भड़की भीषण हिंसा और 'जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी' (JAAC) के नेतृत्व में हो रहे जन-आंदोलन ने इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े ढोंग को बेनकाब कर दिया है. कहने को तो पाकिस्तान इस इलाके को आजाद जम्मू-कश्मीर कहता है और दुनिया को दिखाने के लिए यहां का अलग झंडा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और विधानसभा भी है. लेकिन हालिया विरोध प्रदर्शनों में हुई निर्दोष लोगों की मौत और पाकिस्तानी सेना की बर्बरता ने साफ कर दिया है कि ये सब सिर्फ एक कूटनीतिक मुखौटा हैं. सवाल उठता है कि जब नियंत्रण पूरी तरह पाकिस्तान का है, तो उसने POK को यह आधा-अधूरा संवैधानिक ढांचा क्यों दिया? इसके पीछे पाकिस्तान की एक बेहद सोची-समझी और शातिर चाल छिपी है. आइए समझते हैं पूरा माजरा...
इस पूरे खेल को समझने के लिए हमें अगस्त 1947 के विभाजन के दौर में जाना होगा. अक्टूबर 1947 में जब पाकिस्तान समर्थित कबाइलियों ने जम्मू-कश्मीर पर हमला किया, तब महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ 'इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन' (विलय पत्र) पर दस्तखत किए. इसके बाद भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला, लेकिन युद्धविराम होने तक कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के अवैध कब्जे में चला गया. भारत आज भी इस पूरे हिस्से को अपना अभिन्न अंग मानता है.
पंजाब, सिंध या बलूचिस्तान की तरह पाकिस्तान ने POK को कभी अपना आधिकारिक प्रांत घोषित नहीं किया. विशेषज्ञों के मुताबिक, यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक चाल थी. पाकिस्तान को डर था कि अगर वह POK या गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना प्रांत बना लेता, तो अंतरराष्ट्रीय मंचों पर पूरे जम्मू-कश्मीर पर उसका दावा कानूनी रूप से कमजोर हो जाता. इसलिए उसने POK को एक स्वायत्त राज्य के रूप में प्रोजेक्ट किया, ताकि कश्मीर विवाद हमेशा उलझा रहे.
साल 1949 में हुए कराची समझौते के तहत POK की रक्षा, विदेश मामले और संचार जैसे सबसे महत्वपूर्ण विभाग पहले ही पाकिस्तान ने अपने हाथ में ले लिए थे. बाद में 1974 के अंतरिम संविधान अधिनियम के जरिए यहां नाममात्र के लिए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और न्यायपालिका की व्यवस्था की गई. POK का अपना अलग झंडा है जो पाकिस्तानी झंडे के साथ फहराया जाता है. यहां की अपनी चुनी हुई सरकार होती है. POK में शासन और शक्तियों की असली कमान इस्लामाबाद से भेजे गए शीर्ष सिविल और मिलिट्री अधिकारियों के हाथ में होती है. मुजफ्फराबाद की सरकार सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह काम करती है.
POK की राजनीतिक व्यवस्था में इस्लामाबाद का दखल किस कदर है, इसे दो बड़े उदाहरणों से समझा जा सकता है:
1. आरक्षित सीटें: POK विधानसभा में कई सीटें उन शरणार्थियों के लिए आरक्षित हैं जो पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों (जैसे कराची, लाहौर) में रहते हैं. इन सीटों पर वोटिंग POK के स्थानीय निवासी नहीं करते, जिससे इस्लामाबाद और रावलपिंडी (पाकिस्तानी सेना) को मनमुताबिक सरकार चुनने और चुनावी नतीजों को प्रभावित करने का सीधा मौका मिल जाता है.
2. वफादारी का टेस्ट: पाकिस्तान के अन्य प्रांतों के उलट, POK में किसी भी नेता, जज या संवैधानिक पद पर बैठने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने से पहले कश्मीर के पाकिस्तान में विलय का समर्थन करने की शपथ लेनी पड़ती है. जो भी इस वैचारिक गुलामी का विरोध करता है, उसे सिस्टम से बाहर कर दिया जाता है.
महंगाई, बिजली की भारी किल्लत और आटे के संकट को लेकर शुरू हुआ JAAC का ये आंदोलन अब राजनीतिक अधिकारों की जंग बन चुका है. कड़े सरकारी दमन, देशद्रोह के मुकदमों और करोड़ों रुपयों के इनामों की घोषणा के बावजूद डेढ़ लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं. POK के प्रधानमंत्री फैसल मुमताज राठौर भले ही प्रदर्शनकारियों से बातचीत की गुहार लगा रहे हों, लेकिन स्थानीय कश्मीरी अब असलियत जान चुके हैं. वे समझ गए हैं कि उनका प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और झंडा सिर्फ इस्लामाबाद के असली चेहरे को छिपाने की एक चाल है, जबकि हुकूमत की असली चाबुक आज भी रावलपिंडी के सैन्य जनरलों के हाथ में है.