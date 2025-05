इंडिया की मिसाइलें रोक नहीं पा रहे-जंग क्या खाक लड़ेंगे...पाकिस्तानी जनता ने सोशल मीडिया पर की सेना की मिट्टी पलीद

India Pakistan War News in Hindi: पाकिस्तान की जनता भारत के हमले रोक न पाने को लेकर अपनी सरकार और सेना की लानत मलानत कर रही है. उनके दावों की पोल खुद जनता सोशल मीडिया पर खोल रही है.

भारत के मिसाइल हमले रोक पाने में नाकाम पाकिस्तानी सेना की उनके मुल्क के बाशिंदे ही मिट्टी पलीद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका जमकर मखौल उड़ाया जा रहा है. पाकिस्तानी अवाम सवाल उठा रही है कि हम भारत की एक मिसाइल तक नहीं रोक पा रहे है. हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कहां चला गया है.सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों के बयान वायरल हो रहे हैं.

So India can attack us two nights in a row, targeting multiple cities, our hydropower project and take 30+ lives; and we still haven’t retaliated? — Oshaz (@ThisisOshaz_) May 8, 2025

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के शहरों पर भारत लगातार मिसाइल और ड्रोन अटैक कर रहा है. मुल्तान, फैसलाबाद, बहावलपुर से लेकर लाहौर तक दहल उठा है.पाकिस्तान ने भी भारत पर मिसाइल ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन भारत की मजबूत रक्षा कवच एयर डिफेंस सिस्टम के आगे वो नाकाम साबित हुई हैं.पाकिस्तान की युवा पीढ़ी सवाल उठा रही है कि भारतीय हमलों के आगे पाकिस्तान बेबस क्यों है.

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, भारत ने लगातार दो रात हमले किए. हमारे कई शहरों को निशाना बनाया, हमारे अहम ठिकानों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं.

एक अन्य यूजर ने लिखा, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास भी ड्रोन हमला हुआ. पाकिस्तान के पास क्या सबूत है कि ये हमला भारत ने किया था?

एक अन्य यूजर ने लिखा, पाकिस्तान बड़े संकट का सामना कर रहा है. हमें जज्बातों में बहने की बजाय जमीनी हकीकत समझनी चाहिए. हम पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में क्यों बात नहीं कर रहे हैं. भारत हमारे ऊपर मिसाइलों की बारिश कर रहा रहै, लेकिन हम उसे रोकने में नाकाम हैं. भारत के पास एस-400 है, इजरायल के पास आयरन डोम है,लेकिन हमने इस पर पैसा नहीं खर्च किया. राजनीति पर डेढ़-डेढ़ घंटे उपदेश देने वाले क्यों नहीं बोलते हैं.

So drone attack near Rawalpindi cricket stadium PSL venue seems true What evidence Pakistan has that it’s done by India? #OpretionSindoor pic.twitter.com/ucnebE4Gn2 — Lala (@FabulasGuy) May 8, 2025

पाकिस्तान के सोशल मीडिया इनफ्लूएंसर भी उसके एयर डिफेंस सिस्टम पर सवाल उठा रहे हैं. उसने कहा, भारत ने पिछली रात 24 मिसाइल अटैक पाकिस्तान पर किए. हैरत की बात है कि सारी मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया. भारत की एक मिसाइल को भी पाकिस्तान रोक नहीं पाया, ये उससे भी ज्यादा हैरत की बात है.हम भारत की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हकीकत बयां कर रहे हैं. उसने सवाल उठाया कि अगर भारत ने ये मिसाइलें पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर दागी होतीं तो क्या होता.

Listen in to this young Pakistani man questioning his own military on their abject failures. pic.twitter.com/ndmZheK11C — Raja Muneeb (@RajaMuneeb) May 8, 2025

गौरतलब है कि भारत पर पाकिस्तान से हुए ड्रोन हमलों और मिसाइल हमलों में ज्यादातर को नाकाम किया गया है. मिसाइल रक्षा प्रणाली एस-400 और आकाश ने दुश्मन के हमलों को नाकाम किया है. पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन और मिसाइलों से जम्मू, पठानकोट और ऊधमपुर एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी.

डिस्क्लेमर

भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर तमाम दावे जमीन पर और ऑनलाइन हो रहे हैं. हम ऐसे घटनाक्रम की खबरों को लेकर उच्चतम स्तर पर सावधानी बरतते हैं, लेकिन हम सारे बयानों, फोटो और वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि स्वतंत्र तौर पर नहीं कर सकते.