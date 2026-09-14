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PAK में महंगाई का 'महा-संकट': पेट्रोल पर 100 की भारी छूट, जानें किसे मिलेगा शहबाज सरकार का 'स्पेशल टोकन'?

पाकिस्तान में पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों के बीच सरकार 'प्राइम मिनिस्टर फ्यूल रिलीफ' योजना शुरू की गई है, जिसके तहत पेट्रोल पर सीधे 100 रुपये प्रति लीटर की छूट दी जाएगी. आइए जानते हैं इसका लाभ किन लोगों को और कैसे मिलेगा.

Written ByBhoopendra Rai
Published: Sep 14, 2026, 09:21 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 09:30 PM IST
PAK में महंगाई का 'महा-संकट': पेट्रोल पर 100 की भारी छूट, जानें किसे मिलेगा शहबाज सरकार का 'स्पेशल टोकन'?
Image Credit: पाकिस्तान सरकार ने पेट्रोल पर 100 रुपये की सब्सिडी देने का फैसला किया है

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Bhoopendra Rai

Bhoopendra Rai

पत्रकारिता में 9 साल से सक्रिय भूपेंद्र कुमार राय Zee News में सीनियर सब एडिटर के तौर पर न्यूज टीम का हिस्सा हैं, देश विदेशी की खबरें कवर करते हैं. 2017 में ETV Bharat (हैदराबाद) से करियर की शुरुआत करने के बाद वे 2020 में Zee News पहुंचे, जहां 2022 तक काम किया. 2023 में News24 की स्पोर्ट्स टीम को लीड करने का मौका मिला. इसके बाद India Daily Live में बतौर चीफ सब एडिटर स्पोर्ट्स टीम के साथ जुड़े. 2024 में दोबारा News24 लौटे और नई स्पोर्ट्स वेबसाइट लॉन्चिंग का अहम हिस्सा रहे. अक्टूबर 2025 में News24 से अलविदा लेकर एक बार फिर Zee News पहुंचे हैं. खेलों में गहरी रुचि रखते हैं और क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स, हॉकी वर्ल्ड कप समेत बड़े खेल इवेंट को कवर करने का अनुभव है. ब्रेकिंग न्यूज, क्रिकेट एनालिसिस और किस्से-कहानियों पर अच्छी पकड़ है. जी न्यूज में खेल से जुड़ी खबरों के बाद अब न्यूज टीम के साथ रियलटाइम न्यूज पर काम कर रहे हैं. एक्सप्लेनर और किसी भी मुद्दे पर रिसर्च के साथ उसे आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं. आप Bhoopendra.Rai@zeemedia.com पर सीधे ईमेल या फिर नीचे X और Facebook से जुड़ सकते हैं.

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