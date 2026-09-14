PAK में महंगाई का 'महा-संकट': पेट्रोल पर 100 की भारी छूट, जानें किसे मिलेगा शहबाज सरकार का 'स्पेशल टोकन'?

पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें 370 रुपये प्रति लीटर के पार पहुंच चुकी हैं. इस बीच प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आम जनता और कामकाजी तबके को राहत देने के लिए 'प्राइम मिनिस्टर फ्यूल रिलीफ' योजना शुरू की है. इस स्कीम के तहत पेट्रोल पर सीधे 100 रुपये प्रति लीटर की छूट दी जाएगी. सरकार ने साफ किया है कि यह राहत सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है, जबकि बड़ी और लग्जरी गाड़ियों वाले अमीरों को इस सब्सिडी से पूरी तरह बाहर रखा गया है.
इस्लामाबाद में संघीय मंत्रियों अता तरार, शाजा फातिमा और अली परवेज मलिक ने इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इसके लिए दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, नागरिक घर बैठे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराकर रियायती पेट्रोल का लाभ ले सकते हैं.
बाइक और रिक्शा: दोपहिया और तिपहिया (चिंगची व सामान्य रिक्शा) चालकों को हर महीने अधिकतम 20 लीटर पेट्रोल पर 100 रुपये प्रति लीटर की छूट मिलेगी.
800cc तक की कारें: 800 सीसी इंजन क्षमता तक की छोटी गाड़ियों के मालिकों को हर महीने 30 लीटर तक पेट्रोल पर 100 रुपये प्रति लीटर का डिस्काउंट दिया जाएगा.
आईटी और दूरसंचार राज्य मंत्री शाजा फातिमा के अनुसार, छूट पाने के लिए सबसे पहले मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कराना होगा. लोग घर बैठे मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इसके बाद वे आसानी से सस्ते पेट्रोल का लाभ ले सकेंगे.
SMS का फॉर्मेट (REG CNIC नंबर, गाड़ी का नंबर, प्रांत का कोड, रजिस्ट्रेशन की तारीख)
उदाहरण (REG 3520112345671 LEA1234 PB 15-01-2026)
रजिस्ट्रेशन पूरा होने के बाद पेट्रोल टोकन पाने के लिए 9771 पर "TOK" लिखकर SMS भेजना होगा. यह डिजिटल टोकन तय पेट्रोल पंप पर दिखाना होगा, वहां कर्मचारी इसे वेरीफाई करके रियायती दर पर पेट्रोल डाल देगा. मंत्री शाजा फातिमा ने अलर्ट किया कि सरकार फोन कॉल, SMS या व्हाट्सएप पर कभी टोकन नंबर नहीं मांगती, इसलिए लोग किसी भी तरह के ऑनलाइन फ्रॉड से सावधान रहें.
बाइक और रिक्शा: एक टोकन 5 लीटर पेट्रोल के लिए मिलेगा, जिससे एक बार में 500 रुपये की सीधी छूट मिलेगी.
800cc तक की कार: कार के लिए टोकन 10 लीटर का होगा, जिससे एक बार में 1,000 रुपये की बचत होगी.
संघीय मंत्री अली परवेज मलिक ने बताया कि यह स्कीम पहले इस्लामाबाद के 150 पेट्रोल पंपों पर शुरू की जा रही है. एक दिन के अंदर इसे पूरे पाकिस्तान में लागू कर दिया जाएगा. पेट्रोल पंपों पर आने वाली किसी भी दिक्कत को तुरंत सुलझाया जाएगा. उन्होंने बताया कि स्टेट बैंक और वित्त मंत्रालय मिलकर पेट्रोल पंपों को जरूरी फंड देंगे, ताकि पैसों का लेनदेन न अटके. इसके लिए जरूरी बैंक खातों की जानकारी पहले ही ले ली गई है.
अली परवेज मलिक ने बताया कि पाकिस्तान अपनी जरूरत का 90 फीसदी तेल दूसरे देशों से खरीदता है, इसलिए दुनिया में तेल के दाम बढ़ते ही देश में सीधा असर पड़ता है. सरकार ने टैक्स कम करने के बजाय जरूरतमंदों को सीधे 100 रुपये प्रति लीटर की राहत देने का फैसला किया, ताकि सरकारी खजाने पर भी असर न पड़े और आम लोगों को फायदा भी मिले. इलाके में जारी संकट को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, उप प्रधानमंत्री इशाक डार और सेना प्रमुख युद्धविराम की कोशिशों में लगे हैं. सरकार देश की रिफाइनरियों में 5 से 6 अरब डॉलर का नया निवेश लाने पर काम कर रही है, ताकि आईएमएफ (IMF) की शर्तों के बीच देश पर आर्थिक दबाव कम हो सके.