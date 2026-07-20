/कंगाल पाकिस्तान पर तेल की मार! अब रोज लगेगा महंगाई का झटका, 15 हजार पेट्रोल पंप मालिक भड़के

Pakistan Oil Prices: पश्चिम एशिया में सुलग रही जंग की आग ने अब पाकिस्तान को बुरी तरह अपनी चपेट में ले लिया है. कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान में अब पेट्रोल और डीजल की मार जनता को हर सुबह झेलनी पड़ेगी. शहबाज सरकार ने इस पर फैसला लेते हुए घोषणा की है कि देश में तेल की कीमतें अब हफ्ते भर के बजाय हर 24 घंटे में बदलेंगी. सरकार इसे पारदर्शिता का नाम दे रही है, लेकिन हकीकत यह है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार के झटकों का सीधा बोझ अब सीधे आवाम की जेब पर डाला जा रहा है.
इस फैसले के आते ही पूरे देश में हड़कंप मच गया है और 15 हजार से ज्यादा पेट्रोल पंप मालिकों ने सरकार के खिलाफ खुली जंग का ऐलान करते हुए पूरे पाकिस्तान को ठप करने की धमकी दे डाली है.
पाकिस्तान में रोज लगेगा झटका
पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक और सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस नए फैसले का ढोल पीटा. द हिंदू की रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैबिनेट के फरमान के बाद अब तेल और गैस नियामक प्राधिकरण (OGRA) को हर रोज पेट्रोल और डीजल के दाम तय करने की खुली छूट दे दी गई है. OGRA अब अपनी वेबसाइट पर सिर्फ रोजाना की नई दरें ही नहीं छापेगा, बल्कि उन तमाम पैमानों का भी हिसाब देगा जिनकी वजह से आम जनता की जेब ढीली हो रही है. सरकार का दावा है कि इससे सिस्टम पारदर्शी बनेगा, लेकिन जनता इसे महंगाई का नया चाबुक मान रही है.
7 दिनों वाला फॉर्मूला ध्वस्त
पाकिस्तान में पहले तेल के रेट हर 15 दिनों में तय हुआ करते थे. लेकिन फरवरी में अमेरिका-ईरान जंग भड़कते ही सरकार ने इसे 7 दिनों में बदलना शुरू कर दिया था. अब उस सात दिन वाली व्यवस्था की भी बलि चढ़ा दी गई है. नई नीति के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजार के 7 दिनों के औसत के आधार पर हर 24 घंटे में रेट बदल दिए जाएंगे. सरकार का साफ कहना है कि अब अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो भी उथल-पुथल होगी, उसकी तुरंत भरपाई घरेलू बाजार से की जाएगी और इसके लिए किसी से कोई सलाह-मशविरा नहीं किया जाएगा.
तेल संकट से निपटने के लिए तुर्की से लगाई गुहार
अपनी साख बचाने और ऊर्जा संकट से बाहर निकलने के लिए शहबाज सरकार अब विदेशी कंपनियों के आगे हाथ फैला रही है. पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हालिया तुर्की दौरे के बाद बड़ा समझौता हुआ है. अब तुर्की की राष्ट्रीय तेल कंपनी 'तुर्किश पेट्रोलियम' 20 साल के लंबे सूखे के बाद इस साल अक्टूबर में पाकिस्तान की धरती से तेल और गैस निकालने का काम शुरू करने जा रही है. हालांकि, इस कदम का फायदा मिलने में अभी वक्त लगेगा.
15 हजार पेट्रोल पंप मालिक भड़के
सरकार के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ पूरे पाकिस्तान में बगावत के सुर तेज हो गए हैं. ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने इस डेली प्राइस रेगुलेशन पॉलिसी को सिरे से खारिज कर दिया है. एसोसिएशन के उपाध्यक्ष नुमान अली बट ने सीधे शब्दों में सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर यह फैसला तुरंत वापस नहीं लिया गया, तो अगले हफ्ते से पूरे देश में पेट्रोल पंप बंद कर चक्का जाम किया जाएगा. देश के 15,000 पेट्रोल पंप मालिकों में इस नए फरमान को लेकर भयानक गुस्सा है.
पंप मालिकों का कहना है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलरों को भरोसे में लिए बिना यह थोपा गया फैसला किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है. अगर सरकार ने जिद नहीं छोड़ी, तो आने वाले दिनों में पूरा पाकिस्तान तेल के बिना थम सकता है.