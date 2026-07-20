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कंगाल पाकिस्तान पर तेल की मार! अब रोज लगेगा महंगाई का झटका, 15 हजार पेट्रोल पंप मालिक भड़के

मिडिल ईस्ट में सुलगती जंग के बीच पाकिस्तान सरकार ने तेल दरों को लेकर फैसला लिया है. अब देश में हर 24 घंटे में पेट्रोल-डीजल के दाम बदलेंगे. सरकार के इस फैसले से भड़के 15 हजार पंप मालिकों ने सीधे चक्का जाम की धमकी दे डाली है.

Written ByAlkesh Kushwaha
Published: Jul 20, 2026, 09:05 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 09:05 AM IST
कंगाल पाकिस्तान पर तेल की मार! अब रोज लगेगा महंगाई का झटका, 15 हजार पेट्रोल पंप मालिक भड़के
Image Credit: पाकिस्तान में अब रोज बदलेंगी कीमतें- (प्रतीकात्मक तस्वीर- राउटर्स)

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Alkesh Kushwaha

Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, हिन्दुस्तान टाइम्स और एनडीटीवी होते हुए जी न्यूज हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के तौर पर साल 2021 में ज्वाइन किया. तब से अल्केश जी न्यूज में फीचर टीम को लीड कर रहे हैं. अल्केश ने पत्रकारिता करियर में अशोक सिंघल, केशरी नाथ त्रिपाठी,  अर्जुन रामपाल, ऋचा चड्ढा, राजपाल यादव समेत विभिन्न क्षेत्रों में कई बड़ी हस्तियों का इंटरव्य कर चुके हैं. जी न्यूज में उन्हें दो बार बेस्ट एम्प्लाई ऑफ द मंथ से नवाजा जा चुका है. यहां वह ट्रैवल, फीचर, ऑफ बीट, ट्रेंडिंग, वायरल की खबरें लिखते हैं. इसके अलावा इन्फोग्राफिक और एनालिसिस स्टोरी पर काफी अच्छी पकड़ है. 

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