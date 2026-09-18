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'अफरीदी के पास फर्जी रैली के लिए फ्यूल नहीं बचा...', PAK में लगा स्मार्ट लॉकडाउन; तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे; खूब शेयर हो रहे मीम्स

पश्चिम एशिया में जारी जंग के कारण पाकिस्तान इस समय बड़े ईंधन संकट से गुजर रहा है. पहले ही पाकिस्तान में तेल की कीमतें आसमान छू रही है. इस बीच शहबाज सरकार ने पेट्रोलियम स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है. इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बारिश हो रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 18, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Sep 18, 2026, 07:41 AM IST
'अफरीदी के पास फर्जी रैली के लिए फ्यूल नहीं बचा...', PAK में लगा स्मार्ट लॉकडाउन; तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे; खूब शेयर हो रहे मीम्स
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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