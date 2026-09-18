'अफरीदी के पास फर्जी रैली के लिए फ्यूल नहीं बचा...', PAK में लगा स्मार्ट लॉकडाउन; तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे; खूब शेयर हो रहे मीम्स

एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर वीडियो शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं. उनके साथ एक और व्यक्ति नजर आ रहा है. दोनों लोग हाथ ऊपर करके जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं. शहबाज शरीफ के पास खड़ा शख्स उन्हें बधाई देते हुए कह रहा है ये आपका विजन और आपको बहुत मुबारक हो. वीडियो के सोशल मीडिया पर ऐसे समय पर शेयर किया गया है, जब पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है. इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. एक यूजर ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा कि लॉकडाउन ही सर का विजन है.