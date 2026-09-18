'अफरीदी के पास फर्जी रैली के लिए फ्यूल नहीं बचा...', PAK में लगा स्मार्ट लॉकडाउन; तो सोशल मीडिया पर यूजर्स ने लिए मजे; खूब शेयर हो रहे मीम्स

Pakistan Petroleum Smart Lockdown: पश्चिम एशिया में जारी जंग का सबसे बुरा असर तो पाकिस्तान पर पड़ा है. दुनिया में अधिकांश देश इस स्थिति से निकलने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने देश के नागरिकों के लिए कुछ भी करने की बजाय उन्हें परेशान करने पर तुला है. सामान्य तौर पर देखें, तो पश्चिम एशिया के युद्ध के चलते पाकिस्तान बेदम हो चुका है. पिछले कई महीनों से जंग में चौधरी बनने वाले पाकिस्तान के हाथ कुछ नहीं लगा. पाकिस्तान में हालात ऐसे हो गए हैं कि अब लॉकडाउन लगाने की स्थिति आ गई है.
दरअसल, पाकिस्तान का फॉरेन रिजर्व पहले से ही खाली पड़ा है. पाकिस्तान का मानना था कि वह अमेरिका से मदद ले लेगा, लेकिन उसको केवल धोखा ही मिला. अब हालात ऐसे हो गए हैं कि पाकिस्तान के पास तेल खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम स्मार्ट लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है. जैसे ही ये खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर मीम्स और चुटकुलों की बारिश हो गई है. लोग पाकिस्तान की शहबाज सरकार पर खूब कटाक्ष कर रहे हैं.
एक सोशल मीडिया यूजर ने एक्स पर वीडियो शेयर किया, जिसमें पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ नजर आ रहे हैं. उनके साथ एक और व्यक्ति नजर आ रहा है. दोनों लोग हाथ ऊपर करके जोर-जोर से चिल्ला रहे हैं. शहबाज शरीफ के पास खड़ा शख्स उन्हें बधाई देते हुए कह रहा है ये आपका विजन और आपको बहुत मुबारक हो. वीडियो के सोशल मीडिया पर ऐसे समय पर शेयर किया गया है, जब पाकिस्तान स्मार्ट लॉकडाउन लगाने की तैयारी में है. इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. एक यूजर ने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा कि लॉकडाउन ही सर का विजन है.
वहीं, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में एक यूजर ने लिखा कि पाकिस्तान में स्मार्टलॉकडाउन की योजना है. पाकिस्तान में पेट्रोल-डीजल के खत्म होने के कारण यहां सरकार ने फिर से स्मार्ट लॉकडाउन का ऐलान किया है. इस पोस्ट में कहा गया कि किसी वजह से ही तो पाकिस्तान सुपरपावर हैं. कुल मिलाकर पाकिस्तानी सरकार लोगों के लिए इंतजाम करने की बजाए, उन्हें परेशान करने पर तुली है. ऐसे में लोग भी पाकिस्तान की शहबाज सरकार के खूब मजे ले रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं.
Pakistan announces smart lockdowns again due to shortage of fuel in country
Superpower for a reason Frontalforce(@FrontalForce) September 16, 2026
कंगाल पाकिस्तान में तेल की कीमतें पहले ही आसमान छू रही हैं. इस बीच स्मार्ट लॉकडाउन से लोग परेशान होंगे इसमें कोई दोराय नहीं है. एक पोस्ट में एक यूजर ने कहा कि पाकिस्तानियों फिर से तैयार हो जाओ. हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, 4 दिन काम; सरकार ने 'स्मार्ट पेट्रोलियम लॉकडाउन' लागू करने का फैसला किया है. 'हे अल्लाह, पाकिस्तान को इन अज्ञानी मूर्खों से बचा, आमीन.'
Get ready Pakistanis
3 days off a week, 4 days of work, the government decides to implement a smart petroleum lockdown.
Sources
O Allah, save Pakistan from these ignorant fools, Amen
— TODAY (@umarpurchase) September 16, 2026
एक यूजर ने भी पाकिस्तानी सरकार के मजे लेते हुए कहा कि अफरीदी के पास अब फर्जी रैली के लिए भी फ्यूल नहीं बचा है. ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक्स पोस्ट में लिखा गया कि एशिया कप की ट्रॉफी चुराने वाले पर बड़ा संकट; अफरीदी के पास अब फर्जी रैली के लिए भी तेल नहीं बचा है. फ्यूल की कीमतें बढ़ने के कारण पाकिस्तान 'स्मार्ट लॉकडाउन' पर विचार कर रहा है. जिन प्रस्तावों पर चर्चा हो रही है, उनमें शामिल हैं:
हफ्ते में 4 दिन काम
बारी-बारी से ऑफिस आना और रिमोट वर्क (घर से काम)
बाजार और मॉल जल्दी बंद करना
सरकारी गाड़ियों के लिए फ्यूल का कम आवंटन
सरकारी यात्राओं में कटौती
पोस्ट में कहा गया कि ये कदम ग्लोबल ऑयल सप्लाई में रुकावट और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर चिंता के बीच उठाए जा रहे हैं.
Asia cup trophy thief facing big crisis,, Afridi doesn’t have fuel left for fake rally now
Pakistan weighs a “smart lockdown” as fuel prices surge
Proposals under discussion include:
• 4-day work week
• Rotational office attendance & remote work
• Early closure…
— Vaibhav Rathi (@Vaibhavrathi05) September 16, 2026
एक पोस्ट में एक यूजर ने लिखा कि ईंधन के संकट के बीच पाकिस्तान ने कड़े कदम उठाए! दुकानें, बाजार और मॉल रात 9 बजे तक बंद होंगे. शादी-ब्याह के कार्यक्रमों में सिर्फ एक डिश परोसने की पाबंदी. सरकारी गाड़ियों के लिए ईंधन का कोटा 50% घटाया गया. नई सरकारी गाड़ियां खरीदने पर रोक. सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरे पर पाबंदी. इस जानकारी के साथ एक तस्वीर पोस्ट की गई है, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है.
PAKISTAN TIGHTENS BELT AMID FUEL PRESSURE!
Shops, markets & malls to close by 9 PM
Marriage functions restricted to ONE DISH
Official-vehicle fuel allocations CUT 50%
New government vehicle purchases RESTRICTED
Foreign travel by federal officials RESTRICTED #pakistan pic.twitter.com/2LPoNr8rhd
— Arvind Jaiswal (@ArvindJ35594964) September 17, 2026
वहीं, सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक पोस्ट में पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिम मुनीर की तस्वीर दर्शायी गई है, जिसमें उनके कपड़ों पर बड़ी संख्या में मेडल लटके नजर आ रहे हैं. इस पोस्ट के साथ एक यूजर ने लिखा कि ईंधन संकट गहराने पर पाकिस्तान ने जल्दी दुकानें बंद करने का आदेश दिया. ईंधन की बढ़ती कमी के बीच पाकिस्तान सरकार ने बाजारों और रेस्तरां को रात 9 बजे तक बंद करने का निर्देश दिया है.
Pakistan orders early shutdowns as fuel crisis deepens
Pakistan’s government has directed markets and restaurants to close by 9 PM amid a worsening fuel shortage. pic.twitter.com/I0LuDzntzS
— GarudEyeIntel | OSINT (@GarudEyeIntel) September 17, 2026
गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय भयंकर डीजल और पेट्रोल की कमी से जूझ रहा है. इस कारण पाक की शहबाज सरकार ने बड़े फैसले लिए हैं. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अब सभी बाजार और दुकाने रात के 9 बजे बंद हो जाएंगे. इसके साथ ही शादियों के दौरान सभी टेंट और मैरिज हॉल को रात 10 बजे बंद करना होगा. इसके साथ किसी बड़े कार्यक्रम या शादी विवाद में केवल एक डिश बनानी होगी. पाकिस्तान की सरकार के इस फैसले की चारों ओर चर्चा की जा रही है.