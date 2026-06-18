Bay of Bengal: साल 1971 के युद्ध में भारत के हाथों मिली करारी शिकस्त और बांग्लादेश के गठन के बाद से बंगाल की खाड़ी में पाकिस्तान का नामोनिशान मिट गया था. लेकिन अब 55 साल बाद पाकिस्तान इस समुद्री क्षेत्र में फिर से अपनी नौसैनिक मौजूदगी दर्ज कराने की एक बेहद खतरनाक योजना पर काम कर रहा है. पाकिस्तान की इस नई रणनीति के केंद्र में है चीन में बनी उसकी अत्याधुनिक 'हैंगोर-क्लास' पनडुब्बी, जो हाल ही में कराची बंदरगाह पहुंची है.
पाकिस्तानी नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों के बयानों से साफ संकेत मिल रहे हैं कि वे अब केवल अपने पारंपरिक तटीय इलाके यानी उत्तरी अरब सागर तक सीमित नहीं रहना चाहते. श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट पर एक कार्यक्रम के दौरान फ्लीट कमांडर कोमोडोर उमर फारूक ने खुलकर एलान किया कि यह नई पनडुब्बी पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगी और इसके जरिए इस्लामाबाद बंगाल की खाड़ी में अपनी स्थायी मौजूदगी बनाए रखने में पूरी तरह सक्षम हो जाएगा. पाकिस्तान ऐसी कुल 8 पनडुब्बियों को अपने बेड़े में शामिल करने की तैयारी में है.
पाकिस्तानी नौसेना द्वारा अपनी इस नई पनडुब्बी का नाम 'हैंगोर' रखना महज एक संयोग नहीं, बल्कि सोची-समझी रणनीति है. इतिहास के पन्नों को पलटें तो 1971 के युद्ध के दौरान पुरानी पाकिस्तानी पनडुब्बी 'PNS हंगोर' ने भारत के युद्धपोत 'INS खुकरी' पर टॉरपीडो से हमला कर उसे डुबो दिया था, जिसमें कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला समेत 176 भारतीय जांबाज शहीद हो गए थे. हालांकि, इस एकमात्र घटना से 1971 की जंग के नतीजे पर कोई असर नहीं पड़ा था और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर उसके दो टुकड़े कर दिए थे. आज इतने दशकों बाद उसी नाम को दोबारा दोहराकर पाकिस्तान अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने और भारत को मनोवैज्ञानिक संदेश देने की कोशिश कर रहा है.
रणनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार, पाकिस्तान की इस नई हिमाकत के पीछे दो बड़े कारक काम कर रहे हैं. नई हैंगोर-क्लास पनडुब्बी 'एयर-इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन' तकनीक से लैस है. इसके कारण इसे अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए बार-बार समुद्र की सतह पर आने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे दुश्मन के रडार और सोनार की नजरों से बचकर हफ्तों तक पानी के नीचे छिपे रहना बेहद आसान हो जाता है. 2024 में ढाका में शेख हसीना सरकार के गिरने और मुहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक, सैन्य और व्यापारिक रिश्तों में अप्रत्याशित नजदीकी आई है. 1971 के बाद पहली बार नवंबर 2025 में पाकिस्तान का युद्धपोत 'PNS सैफ' बांग्लादेश के चट्टोग्राम बंदरगाह पहुंचा था. दोनों देश रक्षा समझौते और संयुक्त युद्धाभ्यास पर भी बातचीत कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान को पूर्वी हिंद महासागर में पैर जमाने का गुप्त रास्ता मिल रहा है.
बंगाल की खाड़ी पारंपरिक रूप से भारत का गढ़ रही है, जहां विशाखापत्तनम में भारत का ईस्टर्न नेवल कमांड और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह पर मजबूत सैन्य ठिकाने मौजूद हैं. अंतरराष्ट्रीय समुद्री नियमों के तहत यह खुला समंदर जरूर है, लेकिन भारत के लिए यह रणनीतिक और आर्थिक रूप से जीवन रेखा की तरह है. हालांकि बांग्लादेश में हाल ही में (फरवरी में) तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत-बांग्लादेश संबंधों में फिर से नई गर्माहट आई है, जो पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर सकती है. इसके अलावा, आज की भारतीय नौसेना 1971 के मुकाबले कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है, जिसके पास परमाणु पनडुब्बियां, दो विमान वाहक पोत और लंबी दूरी के आधुनिक निगरानी तंत्र मौजूद हैं. ऐसे में पाकिस्तान भले ही इस इलाके का संतुलन न बदल पाए, लेकिन चीन के इशारे पर उसकी ये घुसपैठ भारत के लिए आने वाले समय में एक नई सिरदर्दी जरूर बन सकती है.