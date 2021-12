पाक PM इमरान ने शेयर किया ऐसा वीडियो, जनता ने कहा- बेशर्मी की हद पार कर दी

नई दिल्ली: पाकिस्तान में महंगाई की मार से वहां की जनता का दम निकल रहा है. ऐसे में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान (Imran Khan) ने एक स्नो लेपर्ड का वीडियो ट्विट किया तो जनता सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर ट्रोल करने लगी.

हमारी सहयोगी वेबसाइट WION के अनुसार, ट्विटर यूजर्स ने पीएम इमरान खान से पूछा कि गैस, पेट्रोल और इलेक्ट्रिसिटी के दाम देश में बढ़ गए हैं जिससे जनता पहले ही त्रस्त है. इस पर बात करने की जगह पीएम ऐसे वीडियो शेयर कर रहे हैं जो टूरिज्म को प्रमोट करने वाले हैं. देश के गंभीर मुद्दों पर ऐसी संवेदनहीनता क्यों बरती जा रही है.

दरअसल, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को 45 सेकंड का एक वीडियो ट्विटर पर पोस्ट किया था. वीडियो में एक स्नो लेपर्ड दहाड़ते हुए दिख रहा था.

इस वीडियो को Twitter पोस्ट करते हुए पाकिस्तानी प्रधान मंत्री इमरान खान ने लिखा कि शर्मीले स्नो लेपर्ड का ये एक दुर्लभ फुटेज है जो गिलगित-बाल्टिस्तान के खापलू में देखा गया.

इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद पाकिस्तानी जनता का गुस्सा फट पड़ा और उसने पीएम इमरान खान को जमकर ट्रोल कर दिया. जनता ने कहा कि देश में बढ़ते दामों से हालात पहले ही खराब हैं, बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ गई है, रुपये का अवमूल्यन हो रहा है और पीएम टूरिज्म को प्रमोट करने में लगे हैं.

एक यूजर्स ने इस बात पर ही सवाल उठा दिया कि ये वीडियो पाकिस्तान का है. यूजर्स ने लिखा कि ये एक पुराना वीडियो है जो ईरान का है. पाकिस्तानी पीएम इसे पाकिस्तान का वीडियो बता रहे हैं.

Lmao..

Its an old video of Iran.. Its not even Pakistan.. No wonder why @PTIofficial

is failed to deliver and i always that IK quotes wrong examples with distorted facts of historical events.. Now he is uploading wrong and inappropriate video of Iran wildlife(Snow leopard). https://t.co/e7CfOsdXcj

— Aatif Astrologer (@AatifAzio1) December 27, 2021