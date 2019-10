रेहम खान के इस VIDEO में इमरान पर सनसनीखेज खुलासा, PAK में मच सकता है बवाल

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने आरोप लगाया है कि इमरान को अवैध तरीके से धन मिल रहा है. पाकिस्तानी मीडिया में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, रेहम ने एक ट्वीट में कहा कि इमरान खान को आस्ट्रेलिया की एक कंपनी से फंड मिल रहा है लेकिन उन्होंने रकम कितनी है, इस बारे में कुछ नहीं कहा.ट्वीट में रेहम खान ने कहा, "पीटीआई (पाकिस्तान तरीके इंसाफ पार्टी) के चेयरमैन इमरान खान के दस्तखत के साथ अमेरिका में दो कंपनियां पंजीकृत हैं और इनका लक्ष्य अमेरिका से अवैध फंडिंग हासिल करना है. एक कंपनी आस्ट्रेलिया में पंजीकृत है जिसका नाम 'इनसाफ आस्ट्रेलिया इंक' है."

Two companies registered in the US under the signatures of PTI Chairman Imran Khan for illegal funding from USA

One Company registered in Aus with the title: Insaf Australia Inc.

All the monies received from the internationally incorporated companies, is prohibited under law. pic.twitter.com/5YxiDaRIrX

— Reham Khan (@RehamKhan1) October 14, 2019