पहले सीजफायर का क्रेडिट अब ट्रंप के लिए नोबेल की मांग...अमेरिका के चरणों में लेट गए शहबाज

Donald Trump: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद अब पाकिस्तानी पीएम दर-दर भटक रहे हैं. कभी चीन तो कभी अमेरिका की पैरवी करने में लगे हैं, आलम ऐसा है कि शहबाज ट्रंप के चरणों में लेट गए हैं व्हाइट हाउस की मुलाकात के भी लगातार उनका गुणगान करने में लगे हैं. कभी दोनों में दुश्मनी थी आज दोस्त बने टहल रहे हैं. अब शहबाज शरीफ ने बड़ा बयान देते हुए ट्रंप के लिए नोबेल की मांग की है.

सीजजफायर का दिया था क्रेडिट

इससे पहले पाक पीएम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने आज ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान-भारत युद्धविराम को संभव बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साहसिक, साहसी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना की और गाजा में संघर्ष को तत्काल समाप्त करने और मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के प्रयासों में प्रमुख मुस्लिम विश्व नेताओं को आमंत्रित करने की उनकी पहल की सराहना की. यानि की उन्होंने सीजफायर का पूरा क्रेडिट ट्रंप को दे दिया, यही दावा ट्रंप भी कर रहे थे लेकिन भारत उनके दावों को खारिज कर दिया था.

