मुलाकात के बाद शहबाज के बदले 'सुर', अलापने लगे ट्रंप का सीजफायर वाला राग, भर-भरकर की तारीफ

Donald Trump: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई थी. भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे. दोनों देशों के बीच जंग खत्म होने के बाद से ही पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में गिर गया है. आलम ये है कि अब दोनों देश एक दूसरे के दोस्त बन गए हैं. आज व्हाइट हाउस में ट्रंप और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई, इस मुलाकात के बाद शहबाज और मुनीर ट्रंप वाला राग अलापने लगे. शहबाज ने कहा भारत और अमेरिका के बीच सीजफायर कराने में ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी.

व्हाइट हाउस में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत की, उससे संकेत मिलता है कि अमेरिकी नेता ने युद्धविराम की शुरुआत में अहम भूमिका निभाई थी, शहबाज शरीफ वही बात दोहरा रहे हैं जो ट्रंप ने दावा किया था. ट्रंप कई बार ये कह चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाने में उनका हाथ था, हालांकि भारत उनके दावे का लगातार खंडन करता रहा है.

रिपोर्ट के मुताबिक बयान में कहा गया प्रधानमंत्री मुहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद असीम मुनीर ने आज ओवल ऑफिस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की. मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान-भारत युद्धविराम को संभव बनाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के साहसिक, साहसी और निर्णायक नेतृत्व की सराहना की और गाजा में संघर्ष को तत्काल समाप्त करने और मध्य पूर्व में शांति बहाल करने के प्रयासों में प्रमुख मुस्लिम विश्व नेताओं को आमंत्रित करने की उनकी पहल की सराहना की.

पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया था. इस हमले को पाकिस्तान ने अपने ऊपर समझ लिया था और दोनों देशों के बीच जंग छिड़ गई थी. जंग में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई फाइटर को मार गिराया था, यही नहीं भारतीय हमले से पाकिस्तान में भारी तबाही मची थी. भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान युद्ध विराम की भीख मांगने लगा और फिर दोनों देशों में जंग खत्म हुई.

इसके बाद भारत ने कहा कि पाकिस्तान के शीर्ष सैन्य अधिकारी ने ही अपने भारतीय समकक्ष से शत्रुता समाप्त करने और शांति स्थापित करने के लिए संपर्क किया था. ये मैसेज उन्होंने तब दिया था जब भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में कई प्रमुख आतंकी ढांचे और हैंगर, रडार, विमान-रोधी प्लेटफार्मों जैसे सैन्य ठिकानों और यहां तक कि एक बहुमूल्य हवाई चेतावनी और नियंत्रण प्रणाली (AWACS) विमान को भी नष्ट कर चुका था. युद्ध समाप्ति के बाद ट्रंप ने कहा कि उन्होंने युद्ध रुकवाया, हालांकि भारत ने इस दावे को खारिज कर दिया.