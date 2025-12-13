Advertisement
40 मिनट की बेइज्जती और...कैसे हुई पाक पीएम की किरकिरी? डिलीट हुआ वीडियो तो ये बोले यूजर्स

Vladimir Putin: तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात में पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की घनघोर बेइज्जती हुई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. पाक पीएम ने करीब 40 मिनट तक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का इंतजार करते रहे. अब ये वीडियो RT के द्वारा डिलीट कर दिया गया है. 

Dec 13, 2025, 08:58 AM IST
Shahbaz Sharif Video: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तानी पीएम अमेरिका के चरणों में शरणागत हो गए हैं. ट्रंप अमेरिका को करीब लाने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अमेरिका का दौरा भी कर चुके हैं. अब पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ, पुतिन को करीब लाने की कोशिश में हैं लेकिन उनकी नाकाम कोशिश की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. तुर्कमेनिस्तान में उन्हें व्लादिमीर पुतिन ने करीब 40 मिनट का इंतजार करवाकर उनकी औकात बता दी. हालांकि अब इस वीडियो को RT इंडिया ने डिलीट कर दिया है. जानिए क्या है पूरा मामला.

डिलीट किया गया वीडियो 
RT इंडिया के द्वारा पोस्ट किए गए इस वीडियो को लोगों ने खूब शेयर किया. हालांकि अब वीडियो डिलीट करते हुए RT इंडिया ने लिखा कि हमने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शरीफ के बारे में एक पुरानी पोस्ट डिलीट कर दी है, जिसमें वे तुर्कमेनिस्तान में पीस एंड ट्रस्ट फोरम में व्लादिमीर पुतिन से मिलने का इंतजार कर रहे थे. इस पर एक यूजर्स ने कमेंट करते हुए लिखा कि इंटरनेट हमेशा के लिए है, आपने अभी साबित कर दिया कि "डिलीट" बटन सिर्फ एक सुझाव है. वह वीडियो अभी एक लिमिटेड-एडिशन कलेक्टर आइटम बन गया है! एक अन्य ने लिखा कि चिंता मत करो, हम इसे तुम्हारे लिए संभाल कर रखते हैं. तुमने 1.4 बिलियन भारतीयों के दिल में अपनी जगह बना ली है.

 

क्या है पूरा मामला
पूरा मामला तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्गाबात से सामने आया है. यहां पर आयोजित अंतरराष्ट्रीय शांति और विश्वास वर्ष के फोरम में कई विश्व नेता शामिल थे. इनमें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भी भाग लेने पहुंचे थे. यहां पहुंचने के बाद पाकिस्तान प्रतिनिधिमंडल ने शहबाज-पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात का रूसी सरकार से अनुरोध किया था. जिसे पुतिन ने स्वीकार कर लिया था. दोनों नेताओं के बीच तय हुए समय पर मिलने के लिए शहबाज शरीफ पहुंच गए, यहां पहुंचने के बाद करीब 40 मिनट तक शहबाज इंतजार करते रहे लेकिन पुतिन उनसे मिलने नहीं आए.

पोस्ट किया गया था वीडियो
लगातार इंतजार करने के बाद शहबाज शरीफ बिना बुलाए उस कमरे की ओर गए जहां पर पुतिन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन के साथ बैठक कर रहे थे. इसके बाद वहां से वो निकलकर हॅाल में आकर खड़े हो गए, फिर वहां से निकल रहे पुतिन से उन्होंने खड़े-खड़े बात की. शहबाज की इंटरनेशनल बेज्जइती के बात जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई लोग इस पर टिप्पणी करने लगे. शहबाज शरीफ की खिल्ली उड़ाने लगे. इस वीडियो को RT इंडिया ने भी पोस्ट किया था. 

