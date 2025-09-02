दिल में कचोट रही थी वो बात, पुतिन से मिले तो पाकिस्तानी पीएम ने ले लिया भारत का नाम
Advertisement
trendingNow12906518
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

दिल में कचोट रही थी वो बात, पुतिन से मिले तो पाकिस्तानी पीएम ने ले लिया भारत का नाम

Pak PM Putin Meeting: जिस तरह से मूक-बधिरों के लिए समाचार हाथ के इशारों से बताए जाते हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पुतिन से बात करते समय कुछ वैसे ही जान पड़े. उनके चेहरे से कॉन्फिडेंस गायब था. बोले भी तो भारत और रूस के संबंधों की दिल में खटकती बात बोल गए. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Sep 02, 2025, 09:08 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दिल में कचोट रही थी वो बात, पुतिन से मिले तो पाकिस्तानी पीएम ने ले लिया भारत का नाम

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ की वो तस्वीर तो आपने देखी होगी जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साथ जा रहे होते हैं और एक कोने में पाक पीएम दुबके दिखाई देते हैं. सोशल मीडिया पर काफी मीम्स बन चुके हैं. (नीचे वीडियो भी देखिए). उस वीडियो में आवाज एडिट करके पता नहीं क्या-क्या कह दिया गया. शहबाज शरीफ का चेहरा उस समय सूखा हुआ था. खैर, आज पाक पीएम को जब पुतिन से मिलने का मौका मिला तो उन्होंने भारत का नाम ले ही लिया. वो बात जो उन्हें भीतर से कचोट रही थी, वह पुतिन के सामने कह बैठे. 

हां, सिर झुकाए शरीफ ने कहा कि मैं जानता हूं और जरूर कहूंगा... हम आपके भारत के साथ संबंधों का सम्मान करते हैं. हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन हम दोनों देश भी बहुत मजबूत रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं. 

पढ़ें: ट्रेन में किसके साथ चीन गए किम जोंग उन? रेलवे स्टेशन की एक तस्वीर से दुनिया को पता चल गया बड़ा राज

वैसे मीम्स तो शरीफ के इस वीडियो पर भी बनेंगे. जिस समय पुतिन से शरीफ बात कर रहे थे ज्यादातर समय वह सिर झुकाकर ही बोलते दिखे. मजेदार बात यह है कि वह बोलते समय हाथों और उंगलियों का इतना इस्तेमाल कर रहे थे जैसे सारी बातें सांकेतिक भाषा से ही समझाने की कोशिश कर रहे हों. देखने से ऐसा ही लग रहा था कि आवाज म्यूट कर दीजिए तो मूक-बधिरों के लिए समाचार बता रहे हों. 

रूस के साथ पाकिस्तान के अच्छे संबंध बनाने की दिली तमन्ना को उन्होंने हर तरह से व्यक्त करना चाहा. उन्होंने हाथों के इशारे से आगे कहा कि यह संबंध सप्लीमेंट्री होगा और कॉम्प्लीमेंट्री भी. यह क्षेत्र की भलाई और खुशहाली के लिए होगा. मैं आपको बहुत ही डायनमिक लीडर मानता हूं. शरीफ ने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं. वह अंग्रेजी में बोलते गए. अब कुछ घंटे पहले का वायरल वीडियो देख लीजिए. 

एक दिन पहले जब भारत के प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन गुफ्तगू कर रहे थे तब शाहबाज शरीफ की हालत क्या थी? वीडियो में पता चल जाता है. किसी ने वेटर कह दिया तो किसी ने मांगने वाला कहकर बेइज्जत किया. सोशल मीडिया पर लोग मौज लेते रहे. 

पढ़ें: भारत ने निकाली अपनी दुश्मनी, SCO में सदस्य नहीं बनने दिया

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. 18 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर ...और पढ़ें

TAGS

pakistan russia news

Trending news

CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
CM Bhagwant Mann
CM ने नाव से फिरोजपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया;केंद्र से ये मांग की
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
weather update
अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
PM Modi
'दीदी ओ दीदी' से लेकर 'जर्सी गाय तक', PM मोदी पर महुआ मोइत्रा ने क्यों किया कटाक्ष?
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
aap
AAP के सभी सांसद-विधायक एक महीने की सैलरी बाढ़ राहत कोष में दान करेंगे
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
maratha reservation protest
'आज हमारे लिए दिवाली, जो चाहते थे वो मिल गया', जूस पीने के बाद रो पड़े मनोज जरांगे
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
Maratha Reservation Movement
HC के सख्त रुख के बाद जरांगे ने तोड़ा अनशन, मराठा आंदोलनकारियों से घर लौटने की अपील
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
K Kavitha
'उनके बयानों से नुकसान हो रहा था'... पिता ने बेटी के कविता पर की सख्त कार्रवाई
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
Pawan Khera
पवन खेड़ा के पास दो वोटर आईडी... BJP ने कांग्रेस को घेरा, राहुल गांधी पर उठाए सवाल
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
PM Modi
बहुत गरीबी में मां ने मुझे पाला...उन्हें क्यों गालियां दी गई? PM मोदी ने उठाए सवाल
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
Rahul Mamkootathil harassment case
कांग्रेस विधायक की कुर्सी पर संकट, 1 लाख छात्राएं सोनिया गांधी को लिखेंगी पत्र
;