सुनो पाकिस्तान! तुम खुद 'मुनाफिक' हो... किसी को 'काफिर' कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया होता

ऐसे में पाकिस्तान को खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि अगर उसी का बनाया हुआ नियम खुद उस पर लागू कर दिया जाए तो, फिर वो सबसे बड़ा काफिर है. यहां तक कि काफिर से बुरी कैटेगरी 'मुनाफिक' है. मुनाफिक वह व्यक्ति होता है, जो ऊपर से खुद को मुसलमान होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से उसमें ईमान या इस्लाम के प्रति आस्था रत्तीभर भी नहीं होती. एक तरफ वह खुद को वैश्विक मंचों पर आतंकवाद से पीड़ित बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद उग्रवादी समूहों को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है. इसका आलम ये है कि अब उसके ही देश में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूच विद्रोही समूहों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है.