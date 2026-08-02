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सुनो पाकिस्तान! तुम खुद 'मुनाफिक' हो... किसी को 'काफिर' कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया होता

Pakistan Calls India Kaffir On Relation With Afghanistan: इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को नसीहत दी है कि वह काफिर देश यानी भारत के साथ दोस्ती न करें. उसके मुताबिक यह इस्लान के खिलाफ है, लेकिन विडंबना यह है कि इस्लाम का झंडा लेकर घूमने वाला इस्लामाबाद खुद अपने फायदे के लिए चीन-अमेरिका के बीच का बंदर बना हुआ है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 02, 2026, 07:38 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 11:12 PM IST
सुनो पाकिस्तान! तुम खुद 'मुनाफिक' हो... किसी को 'काफिर' कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया होता
Image Credit: AI Image

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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