सुनो पाकिस्तान! तुम खुद 'मुनाफिक' हो... किसी को 'काफिर' कहने से पहले अपने गिरेबान में झांक लिया होता

Pakistan Calls India Kaffir: दुनियाभर को आतंक का शिकार बनाने वाला पाकिस्तान पिछले कुछ समय से भारत-अफगानिस्तान के मजबूत रिश्ते से बौखलाया हुआ है. पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने दोनों देश के संबंध पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुसलमानों को काफिरों यानी गैर मुसलमानों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए और उनको अपना रक्षक नहीं बनाना चाहिए.
पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता की जुबान से भारत के लिए काफिर शब्द इसलिए निकला क्योंकि बीते दिनों अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के एक मंत्री ने अपने भारत दौरे पर कहा था कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोगों का DNA एक है. उन्होंने दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंधों और पुराने सांस्कृतिक रिश्तों की बात कही थी. एक मुस्लिम देश के किसी गैर मुस्लिम देश के साथ इतने मजबूत संबंध देख पाकिस्तान को खूब मिर्ची लग रही है, जबकि खुद डबल स्टैंडर्ड के मामले में इस्लामाबाद से आगे पूरी दुनिया कोई नहीं है.
सीधे शब्दों में बताएं तो काफिर अरबी मूल के कफ़र शब्द से आया है, जिसका अर्थ होता है सच को छिपाना यानी जो व्यक्ति इस्लाम और उसके मूल सिद्धांतों को स्वीकार नहीं करता, उसे कई इस्लामी ग्रंथों में काफिर कहा गया है. पाकिस्तान इस शब्द को तोड़-मरोड़कर इसका विकृत अर्थ निकाल रहा है. एक तरफ पाकिस्तान ने भारत को काफिर बताकर अफगानिस्तान पर कटाक्ष किया तो वहीं वह खुद चीन-अमेरिका जैसे गैर मुस्लिम यानी 'काफिर' देशों का पिछलग्गू बनकर घूमता रहता है. क्या ये उसका डबल स्टैंडर्ड नहीं?
पाकिस्तान ने कॉल्ड वॉर, 9/11 के बाद के वॉर ऑन टेरर और अन्य सिक्योरिटी ऑपरेशंस में अमेरिका के साथ लंबे समय तक सैन्य और खुफिया सहयोग किया. अगर गैर मुस्लिम देशों से संबंध गलत है, तो पाकिस्तान को भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में यह कसौटी लागू करनी होगी.
अफगानिस्तान पर अत्याचार करके उसे भारत पर ज्ञान देने वाला पाकिस्तान खुद धर्म नहीं, बल्कि रणनीतिक और आर्थिक हितों पर अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाता है. वह अमेरिका, चीन, जापान और कई अन्य यूरोपीय देशों समेत गैर इस्लामिक राष्ट्रों के साथ व्यापार, निवेश और रक्षा सहयोग करता है.
पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ( IMF) और वर्ल्ड बैंक जैसे वैश्विक वित्तीय संस्थानों से बेलआउट पैकेज पाने के लिए गैर इस्लामिक यानी काफिर देश अमेरिका की मदद लेनी पड़ती है और जब IMF की शर्तें बेहद कठिन हो जाती हैं, तो पाकिस्तान अपने दूसरे गैर इस्लामिक सहयोगी देश चीन से इमरजेंसी लोन लेकर और पुराने कर्जों को री शेड्यूल करवाकर तुरंत राहत पाता है.
इस्लाम में गैर मुस्लिम देश से संबंध रखना इस्लामी परंपरा के खिलाफ नहीं है. पैगंबर मुहम्मद ने खुद कई गैर मुस्लिम कबीलों और समुदायों के साथ संधियां की थीं. इसका प्रमुख उदाहरण हुदैबिया की संधि और मदीना का संविधान है. जब इस्लाम आपको खुलकर दूसरों के साथ अपने हित के लिए बातचीत करना, संबंध मजबूत करना और व्यापार करने की इजाजत देता है, तो फिर पाकिस्तान जैसा देश क्यों अफगानिस्तान को भारत के साथ रिश्ते अच्छे रखने पर आग बबूला हो रहा है. दुनिया को आतंकवाद से त्रस्त करने वाले पाकिस्तान के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं.
ये वही पाकिस्तान है, जिसने PoK में दहशत फैलाई है. वहां की सेना और सरकार मिलकर अपने मांगों के लिए खड़े लोगों को कीड़े-मकोड़ों की तरह कुचल रही है. इस्लाम का झंडा लेकर घूमने वाला पाकिस्तान बलूचिस्तान में अपने ही मुसलमान लोगों पर गंभीर अत्याचार कर रहा है.
मानवाधिकार संगठनों के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों ने बलूचिस्तान में अबतक हजारों लोगों को जबरन गायब किया है. अकेले 2025 में ही यहां लगभग करीब 785 लोगों को गायब कर दिया गया है. पिछले कई सालों में इसके कुल आंकड़े हजारों तक पहुंच चुके हैं. भारत के खिलाफ बेतुकी बयानबाजी करने वाले पाकिस्तान को कम से कम एक बार अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए. एक तरफ वो खुद इतने बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है. वहीं, दूसरी तरफ आए दिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं. PoK का मामला तो इससे भी ज्यादा गया गुजरा है.
ऐसे में पाकिस्तान को खुद के गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि अगर उसी का बनाया हुआ नियम खुद उस पर लागू कर दिया जाए तो, फिर वो सबसे बड़ा काफिर है. यहां तक कि काफिर से बुरी कैटेगरी 'मुनाफिक' है. मुनाफिक वह व्यक्ति होता है, जो ऊपर से खुद को मुसलमान होने का दिखावा करता है, लेकिन अंदर से उसमें ईमान या इस्लाम के प्रति आस्था रत्तीभर भी नहीं होती. एक तरफ वह खुद को वैश्विक मंचों पर आतंकवाद से पीड़ित बताता है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद उग्रवादी समूहों को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है. इसका आलम ये है कि अब उसके ही देश में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) और बलूच विद्रोही समूहों में तेजी से बढ़ोत्तरी हुई है.
एक तरफ पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत के जम्मू-कश्मीर को भी अपना हिस्सा बताने की वकालत करता है, तो वहीं दूसरी तरफ वह PoK और बलूचिस्तान में बिजली-पानी जैसे बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे नागरिकों पर बल प्रयोग करता है.