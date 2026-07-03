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PoK में गृहयुद्ध की स्थिति बना रहा विस्फोट प्रदर्शन, पाबंदी के चलते छोटी-छोटी चीजों के लिए तरसी जनता

Pakistan Occupied Kashmir Unrest: पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoJK) में पिछले कुछ समय से भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है. प्रदर्शनकारी अपनी कई मांगों को लेकर लगातार सड़कों पर हैं. हालांकि, इससे पाकिस्तानी सरकार के कान में अबतक जूं नहीं रेंगी है.

Written ByZee News Desk
Published: Jul 03, 2026, 10:03 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 10:06 PM IST
PoK में गृहयुद्ध की स्थिति बना रहा विस्फोट प्रदर्शन, पाबंदी के चलते छोटी-छोटी चीजों के लिए तरसी जनता
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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