/PoK में गृहयुद्ध की स्थिति बना रहा विस्फोट प्रदर्शन, पाबंदी के चलते छोटी-छोटी चीजों के लिए तरसी जनता

PoK Unrest: पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (PoK) में भारी विरोध प्रदर्शन महंगाई, महंगी बिजली, और इस्लामाबाद द्वारा स्थानीय आबादी को गंभीर रूप से राजनीतिक रूप से हाशिए पर रखने के कारण हुए हैं. क्षेत्र में गंभीर सैन्य कार्रवाई और इंटरनेट ब्लैकआउट के बाद विरोध प्रदर्शन घातक झड़पों में बदल गए.
JAAC एक 38-सूत्री मांग पत्र के माध्यम से स्थानीय नागरिक आंदोलन का नेतृत्व करने वाला एक साझा संगठन है. उनकी मुख्य मांगें इस प्रकार हैं:
आर्थिक राहत
स्थानीय मंगला जलविद्युत परियोजना की उत्पादन लागत से सीधे जुड़ी सब्सिडी वाला गेहूं का आटा और किफायती कर-मुक्त बिजली.
राजनीतिक सुधार
1947 के बाद मुख्य भूमि पाकिस्तान में बसे कश्मीरी शरणार्थियों के लिए वर्तमान में आरक्षित 12 विधानसभा सीटों को समाप्त करना. स्थानीय लोगों का तर्क है कि ये सीटें इस्लामाबाद को स्थानीय लोकतांत्रिक इच्छा को दरकिनार करने और PoJK में कठपुतली सरकारें स्थापित करने की शक्ति देती हैं.
संसाधन और शासन के अधिकार
कुलीन वर्ग की सुविधाओं और विशेषाधिकारों का अंत, प्राकृतिक संसाधन राजस्व का समान बंटवारा, और भारी अर्धसैनिक तैनाती पर रोक.
सरकार ने JAAC को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन घोषित करके बड़े पैमाने पर सुरक्षा अभियान चलाया. JAAC के सैकड़ों सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और 'चौथी अनुसूची' की निगरानी सूची में डाल दिया गया. प्रतिबंध ने व्यापक हड़तालों और बंद को जन्म दिया, और स्थानीय नागरिकों और राज्य बलों के बीच घातक टकराव हुए. मुजफ्फराबाद और रावलाकोट को केंद्र बनाकर PoJK भर में विरोध प्रदर्शन जंगल की आग की तरह फैल रहे हैं. JAAC अपने सदस्यों के साथ चर्चा के बाद 05 जुलाई को अपनी अगली कार्रवाई की घोषणा करेगा.
JAAC नेता सरदार अमन खान ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान सेना पर पहले कश्मीरियों को हथियार देने का आरोप लगाया, जबकि स्थानीय प्रदर्शनकारियों पर आतंकवाद के आरोप लग रहे हैं, इस खुलासे ने क्षेत्र में प्रॉक्सी को हथियार देने के राज्य के इतिहास को उजागर कर दिया. इन बयानों का निहितार्थ गहरा है. यह इस्लामाबाद के आधिकारिक आख्यानों को कमजोर करता है, सीमा पार आतंकवाद के पाकिस्तान के प्रायोजन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दावों की पुष्टि करता है, और स्थानीय बहस को जन्म दिया है कि यदि संरचनात्मक दुर्व्यवहार जारी रहता है तो क्या PoK को पूर्ण स्वतंत्रता या भारत के साथ घनिष्ठ जुड़ाव की मांग करनी चाहिए.
गृहयुद्ध की संभावना
हालांकि पाकिस्तान राजनीतिक ध्रुवीकरण, कर्ज-संचालित आर्थिक संकटों और बढ़ते आतंकवाद के गंभीर संयोजन का सामना कर रहा है, फिर भी पूर्ण गृहयुद्ध की संभावना कम है लेकिन व्यवस्थागत संस्थागत पतन की संभावना बहुत अधिक है.
आर्थिक टूट
बढ़ती महंगाई और भारी कर्ज आम जनता को गरीबी की ओर धकेल रहे हैं, जिससे व्यापक निराशा पैदा हो रही है.
राजनीतिक अस्थिरता
राजनीतिक गुटों, न्यायपालिका और सैन्य अभिजात वर्ग के बीच गहरे मतभेदों ने राज्य शासन को गंभीर रूप से कमजोर कर दिया है.
आतंकवाद
चरमपंथी हिंसा और आंतरिक सुरक्षा खतरे वास्तव में कई गुना बढ़ गए हैं.
इन भारी दबावों के बावजूद, पाकिस्तानी सेना के पास बल पर बना एकाधिकार निकट भविष्य में पारंपरिक गृहयुद्ध के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करता है. हालांकि, लगातार स्थानीय विद्रोह, आर्थिक पंगुता और संस्थागत गतिरोध ने देश को निरंतर अस्थिरता की स्थिति में डाल दिया है.
( रिपोर्ट- मेजर जनरल (रिटायर्ड) अश्वनी कुमार सिंह)