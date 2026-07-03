/PoK में गृहयुद्ध की स्थिति बना रहा विस्फोट प्रदर्शन, पाबंदी के चलते छोटी-छोटी चीजों के लिए तरसी जनता

JAAC नेता सरदार अमन खान ने सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान सेना पर पहले कश्मीरियों को हथियार देने का आरोप लगाया, जबकि स्थानीय प्रदर्शनकारियों पर आतंकवाद के आरोप लग रहे हैं, इस खुलासे ने क्षेत्र में प्रॉक्सी को हथियार देने के राज्य के इतिहास को उजागर कर दिया. इन बयानों का निहितार्थ गहरा है. यह इस्लामाबाद के आधिकारिक आख्यानों को कमजोर करता है, सीमा पार आतंकवाद के पाकिस्तान के प्रायोजन के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय दावों की पुष्टि करता है, और स्थानीय बहस को जन्म दिया है कि यदि संरचनात्मक दुर्व्यवहार जारी रहता है तो क्या PoK को पूर्ण स्वतंत्रता या भारत के साथ घनिष्ठ जुड़ाव की मांग करनी चाहिए.