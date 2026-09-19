/घर में नहीं दाने, मरियम ने लंदन यात्रा पर फूंके लाखों, पाक में मचा बवाल तो बोलीं- क्या बाइक से ट्रैवल करूं?

Pakistan: एक तरफ कंगाल पाकिस्तान पाई-पाई भी फूंक-फूंककर खर्च कर रहा है. सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में कटौती, सरकारी संस्थाओं के लिए नए वाहनों की खरीद पर रोक, अधिकारियों की विदेश यात्राओं पर बैन और आधिकारिक रात्रिभोज पर भी रोक लगा दी गई है. लेकिन ऐसा लगता है कि यह सिर्फ कागजी बातें हैं. वो इसलिए क्योंकि पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज शरीफ ने अपनी लंदन यात्रा के लिए 94,98,129 रुपये (भारतीय मुद्रा में) खर्च कर दिए. यह जानकारी सामने आने के बाद अवाम में गुस्सा है. बवाल बढ़ता देख मरियम ने कहा कि यात्रा का पैसा उन्होंने अपनी जेब से भरा है.
मुल्तान में इलेक्ट्रिक बस सर्विस के उद्घाटन के मौके पर CM मरियम ने कहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय के विमान का इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ उनकी ही आलोचना क्यों की जा रही है. उन्होंने पेमेंट की रसीद भी दिखाई और कहा कि उन्होंने ईंधन, पार्किंग और दूसरे खर्च भी खुद उठाए हैं.
उन्होंने कहा, 'मैंने अपनी बेटी के ग्रेजुएशन समारोह में शामिल होने के लिए विमान का 27.5 मिलियन रुपये किराया दिया.' उन्होंने आगे कहा कि वह व्लॉगर और यूट्यूबर के प्रति जवाबदेह नहीं हैं, बल्कि अल्लाह और जनता के प्रति जवाबदेह हैं.
उन्होंने कहा, 'मेरी आलोचना करते रहिए. अगर आपकी रोजी-रोटी मरियम नवाज की आलोचना करने पर निर्भर है, तो इसे जारी रखिए.' जाहिर है, वह विमान के इस्तेमाल पर हो रही आलोचना का जिक्र कर रही थीं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि विमान उनकी निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि पंजाब के मुख्यमंत्री कार्यालय का है. उन्होंने तर्क दिया कि मुख्यमंत्रियों को आधिकारिक यात्रा के लिए इस सुविधा की जरूरत होती है. उन्होंने पूछा, 'सभी चार प्रांतों के मुख्यमंत्रियों के पास विमान हैं. सिर्फ मरियम नवाज की ही आलोचना क्यों हो रही है?' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का समय कीमती होता है और उन्हें आधिकारिक दौरों के लिए प्रांत के दूर-दराज इलाकों, जैसे सरगोधा, रावलपिंडी और भक्कर, और विदेश भी जाना पड़ता है.
उन्होंने पूछा, 'क्या मुझे इसके बजाय चिंगची, मोटरसाइकिल या मेट्रोबस से यात्रा करनी चाहिए?' उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बनने से पहले वह कमर्शियल उड़ानों से यात्रा करती थीं.
उन्होंने लंदन की एक घटना का भी जिक्र किया, जब हवाई अड्डे बंद हो गए थे और तीन-चार दिनों तक कमर्शियल उड़ानें बाधित रही थीं. उन्होंने कहा कि विमान की उपलब्धता की वजह से वह दो दिनों के भीतर लौट पाईं.
दूसरी ओर, पाकिस्तान में ऊर्जा बचाने के लिए दो हफ्ते के लिए स्कूल बंद कर दिए थे, सभी सरकारी विभागों में ईंधन के इस्तेमाल में कटौती की थी और कंपनियों से अधिक कर्मचारियों को घर से काम करने की सुविधा देने का अनुरोध किया था. बढ़ती कीमतों के असर को कम करने के लिए दक्षिण एशियाई देश ने बुधवार से मोटरसाइकिल, रिक्शा और छोटी कारों के मालिकों को प्रति लीटर 100 पाकिस्तानी रुपये की ईंधन सब्सिडी भी लागू की है. यह सब्सिडी हर महीने तय सीमा तक ईंधन की खरीद पर दी जा रही है.