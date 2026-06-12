Pakistan Economic Crisis: हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान इस समय अपने इतिहास के सबसे बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है. गुरुवार को जारी हुए 'पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2025-26' के सरकारी आंकड़ों ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है. सर्वे के मुताबिक, पिछले महज 6 सालों में पाकिस्तान में गरीबी की दर में 7% का भारी इजाफा हुआ है. इस भयावह गिरावट के कारण करीब 2.7 करोड़ नए लोग गरीबी रेखा के नीचे आ गए हैं. अब हालात यह हैं कि पाकिस्तान में गरीबों की कुल संख्या बढ़कर 7 करोड़ के पार पहुंच चुकी है.
पाकिस्तान के बजट से ठीक पहले आए ये आंकड़े बताते हैं कि वहां की आम जनता के लिए दो वक्त की रोटी जुटाना भी एक जंग बन चुका है. साल 2018-19 में पाकिस्तान में गरीबी की दर 21.9% थी, जो साल 2024-25 में बढ़कर सीधे 28.9% पर पहुंच गई है.
पाकिस्तान के ग्रामीण इलाकों में गरीबी 28.2% से बढ़कर 36.2% हो गई है. इसका मतलब है कि गांवों की एक-तिहाई से ज्यादा आबादी बुनियादी जरूरतों के लिए तरस रही है. शहरी इलाकों में भी यह आंकड़ा 11% से बढ़कर 17.4% हो गया है, यानी शहरों में भी मध्यम वर्ग तेजी से खत्म हो रहा है. पाकिस्तान का कोई भी प्रांत इस आर्थिक सुनामी से बच नहीं पाया है. आंकड़ों के अनुसार बलूचिस्तान में गरीबी 41.8% से बढ़कर 47% हो गई है, जो इसे देश का सबसे बदहाल प्रांत बनाती है. सिंध में गरीबी 24.5% से बढ़कर 32.6% और खैबर पख्तूनख्वा (KPK) में 28.7% से बढ़कर 35.3% हो गई है. पंजाब में गरीबी सबसे कम (16.5% से बढ़कर 23.3%) दर्ज की गई है, लेकिन वहां भी हालात लगातार बिगड़ रहे हैं.
विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तान की इस दुर्गति के पीछे कोई एक वजह नहीं है. लगातार मिली आर्थिक नाकामियों और कुप्रबंधन ने देश को इस मोड़ पर खड़ा किया है. रिकॉर्डतोड़ महंगाई और डूबते रुपये के कारण करेंसी की वैल्यू गिरने से रोजमर्रा की चीजें आम जनता की पहुंच से बाहर हो गईं. वहीं हाल के वर्षों में आई विनाशकारी बाढ़ ने कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पूरी कमर तोड़ दी है.
इसके अलावा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) के कड़े बेलआउट पैकेज, कर्ज की शर्तें और पश्चिम एशिया के युद्ध जैसे भू-राजनीतिक तनावों ने आग में घी का काम किया. इस रिपोर्ट ने पाकिस्तान में बढ़ती सामाजिक असमानता की भी पोल खोल दी है. आय की असमानता को मापने वाला 'नेशनल गिनी कोएफिशिएंट' 28.4 से बढ़कर 32.7 हो गया है. साफ है कि जहां चंद अमीर और अमीर होते जा रहे हैं, वहीं देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा बुनियादी जरूरतों के लिए भी मोहताज हो चुका है. सरकार का यह आधिकारिक दस्तावेज इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान अब एक गंभीर मानवीय संकट की तरफ बढ़ रहा है.